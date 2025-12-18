"Estamos absolutamente atentos": Negro aseguró que están preparados ante posibles represalias por detención de Albín

El ministro del Interior, Carlos Negro , se refirió a la operación de traslado de Luis Fernández Albín desde Argentina hacia Uruguay en el marco de su proceso de extradición y aseguró que desde la cartera están "absolutamente atentos" ante eventuales represalias por la detención del narcotraficante.

De acuerdo con Negro, la operativa "fue ejecutada tal cual se había planificado" . "El resultado de la operación es el traslado en forma absolutamente normal de esta persona hacia territorio nacional", dijo en rueda de prensa.

" Nosotros cumplimos nuestro trabajo . Investigamos la autoría de determinadas personas en ciertos delitos o crímenes y las ponemos a disposición de la Justicia", sostuvo después.

La explosión nunca antes vista de un agujero negro supermasivo del tamaño de 30 millones de soles que los astrónomos lograron observar por primera vez

Consultado por si se piensan tomar medidas por eventuales reacciones de los criminales ante la llegada de Albín al país, respondió: "Estamos absolutamente atentos con la preocupación que debemos tener por la criminalidad organizada. Estamos alertas ante cualquier tipo de manifestación ".

Sobre el lugar donde estará recluido Luis Fernández Albín, Negro optó por no brindar detalles pero aseguró que estará "en el lugar apropiado".

El director de la Policía Nacional, José Azambuya, destacó por su parte del trabajo de la Policía en el operativo y agradeció la cooperación de la Fuerza Aérea.

"Analizamos, planificamos y ejecutamos", dijo, y aseguró que se brindó a la Policía las "competencias", "unidades" y "todas las herramientas" que tenían que tener.

Preguntado sobre si existe algún temor ante posibles represalias por la detención de Albín, sostuvo: "La Policía analiza todos los aspectos para mantener y garantizar la paz pública de nuestros ciudadanos. Constantemente estamos analizando y operando a los efectos de prever situaciones y obviamente tratar de neutralizarla de la mejor manera".

"Cuando uno hace este tipo de operaciones donde logra la captura de quienes son los líderes de las organizaciones, individualmente que repercute en la organización y favorablemente a nuestra fuerza", expresó el director de Investigaciones de la Policía Nacional, Julio Sena, al cierre de la rueda.

La detención y traslado de Albín a Uruguay

Fernández Albín fue detenido en Argentina el 20 de noviembre en el marco de la Operación Nueva Era II, llevada a cabo por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) en cooperación con autoridades policiales y fiscales de Argentina.

La investigación, que se inició en abril de 2025, está vinculada a delitos de narcotráfico y lavado de activos. En su transcurso, se pudo determinar que Fernández Albín formaba parte de una organización criminal relacionada directamente con las personas formalizadas en la operación Nueva Era. Esta organización se dedicaba al ingreso, acopio, acondicionamiento y posterior envío de grandes cargamentos de cocaína hacia el extranjero.

Durante la mañana de este jueves, se concretó el traslado de Albín hacia Uruguay. El detenido se encuentra ahora a disposición de la Justicia uruguaya.

El traslado, realizado por la Fuerza Aérea Uruguaya, estuvo acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de la recientemente creada Unidad General de Operaciones Especiales (DIGOE) del Ministerio del Interior. En la operación, también participaron la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía Nacional, la Dirección Nacional del Centro de Comando Unificado y la Dirección Nacional de Aviación Policial.