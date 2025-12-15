Retrato del 2025: figuras clave y personajes del año que definieron Uruguay

El 2025 se erigió como un año de transición y profundas redefiniciones para Uruguay. La asunción de la nueva administración, con Yamandú Orsi al frente, marcó la pauta, obligando al gobierno a ejecutar sus promesas en un entorno de alta fiscalización, simbolizado por la luna de miel más corta de la esperada y la rápida salida de figuras como Cecilia Cairo . La gestión estuvo marcada por las intensas negociaciones políticas lideradas por Pacha Sánchez para asegurar la gobernabilidad y por la búsqueda de equilibrio fiscal de Gabriel Oddone y el Banco Central, que impulsó la "hora del peso" bajo Guillermo Tolosa .

Este contexto político y económico se vio enmarcado por el adiós de uno de sus líderes más influyentes: José Mujica , cuyo legado influyó directamente en la nueva generación de dirigentes. El ámbito judicial, por su parte, demostró que la amenaza del crimen organizado toca las puertas del sistema, con el inédito atentado a la Fiscal de Corte Mónica Ferrero y el destape de estafas monumentales como Conexión Ganadera , que acentuaron la necesidad de acción contra el lavado y el narcotráfico representado por figuras como Fernández Albín y Sebastián Marset .

Más allá de la política, el país vibró con hitos históricos . En el deporte, Felipe Klüver logró el primer oro mundial en remo para Uruguay y Julia Paternain conquistó un bronce en el Mundial de Atletismo. La cultura vio el ascenso meteórico de César Troncoso a estrella regional tras su rol en El Eternauta y la consagración literaria de Fernanda Trías con su segundo Premio Sor Juana Inés de la Cruz consecutivo. Mientras tanto, en la vanguardia, científicos como Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno lideraron investigaciones clave en evolución viral y cáncer, y el experto Alan Descoins fue reconocido por la revista TIME como una de las 100 personas más influyentes en IA a nivel global, reafirmando el potencial tecnológico local.

Para reflejar el pulso completo del país, El Observador seleccionó 40 personajes clave de las áreas de política, deporte, cultura, innovación, economía, judiciales y agro.

Política

Yamandú Orsi

Asumió la Presidencia de la República sin buques insignia. Tuvo una luna de miel más corta de lo normal, sufrió la renuncia de un ministro más rápida desde la reapertura democrática y sus niveles de aprobación se asemejan a los de la segunda administración de Tabaré Vázquez. Dijo "que sigan esperando sentados" los que piensen que va a estar "pateando toda la estantería o que esperan que sea "la vedette del carnaval". Pidió a sus ministros concentrarse en la ejecución de 63 compromisos de gobierno y pone toda la carne en el asador a que en ellos radica la oportunidad de mejorar las condiciones de vida del país.

Alejandro "Pacha" Sánchez

Asumió la responsabilidad de ser "el bombero" del gobierno y de "atajar todos los penales" durante el primer año. El secretario de Presidencia tuvo varias ganadas, como haber asegurado los votos de Cabildo Abierto para la Rendición de Cuentas y el Presupuesto, pero también algunos tropezones propios de su cargo, como el anuncio de la compra de María Dolores "en honor al viejo" Mujica durante su velorio. Encabezó las principales negociaciones del gobierno y pretende "hacer más política" a partir de 2026, ya con la bendición póstuma del Pepe para ser candidato en las próximas elecciones.

José Mujica

Fue uno de los grandes artífices del triunfo de Yamandú Orsi, pero abrió el año con la noticia de que su cáncer hizo metástasis y que pasaría sus últimos días en la chacra. Marcó a fuego a toda la generación que hoy está en el gobierno y encargó a Orsi y a Pacha Sánchez los últimos "acuerdos y deberes" pendientes. Se fue como el líder más popular del país y hoy descansa bajo la sequoia junto a la que había enterrado a su adorada Manuela de tres patas.

Mario Bergara

Cosechó los frutos de su negociación con el MPP y se postuló con amplio favoritismo pero escaso entusiasmo militante para ser intendente de Montevideo. Tuvo que administrar las tensiones entre reconocer el flaco legado económico de sus antecesores frenteamplistas pero sin alimentar un "fuego amigo" que pudiera capitalizar la oposición. Abrió su gestión con medidas de contención para ahorrar US$ 19 millones durante el primer año y encontró la oposición de Adeom; hizo cambios en la cuestionada TV Ciudad y tiene la llave para que el gobierno de Orsi avance en su obra más ambiciosa: la reforma del transporte metropolitano, con su túnel en 18 de Julio.

Cristina Lustemberg

La ministra de Salud Pública fue la mejor evaluada de todo el Consejo de Ministros en 2025. En las distintas encuestas que se publicaron a lo largo del año, Lustemberg mantuvo un saldo positivo (aprobación menos desaprobación) cercano al 20%. Con una constante presencia mediática vinculada a distintos temas, Lustemberg hasta logró cierta aceptación entre los votantes de la Coalición Republicana.

Carlos Negro

Carlos Negro sabía que agarraba un fierro caliente y que, por acción u omisión, iba a ser foco de las críticas opositoras. Con algunas incautaciones importantes y detenciones de históricos líderes de bandas de narcotráfico pero con una tasa de homicidios que se mantiene alta, Negro fue foco de halagos y críticas e hizo declaraciones (“la guerra contra el narcotráfico está perdido” o que “en nueve meses” tuvo mejores resultados que el gobierno anterior”) que le valieron estar en el centro de la polémica.

Sandra Lazo

La segunda mujer en asumir al frente de Defensa en la historia se robó los flashes por temas vinculados a la Armada Nacional. Primero fue la telenovela por la designación del comandante, algo que le llevó cinco meses hasta jugársela por José Luis Elizondo y luego por la rescisión con Cardama, que la llevó a ser interpelada en el Senado y recibir duros cuestionamientos de la oposición.

Álvaro Danza

Por los temas que se encargan y la caja que manejan, los presidentes de ASSE no suelen pasar desapercibidos en la política uruguaya. Lo vivió Susana Muñiz, Leonardo Cipriani y ahora Álvaro Danza. El médico personal de Yamandú Orsi fue protagonista por algunos hechos de gestión como la mejora en el stock de medicamentos en las policlínicas o el anuncio de la construcción de un hospital en Ciudad de la Costa pero fundamentalmente por la controversia acerca de si podía seguir trabajando en mutualistas mientras estaba al frente de ASSE. Terminó renunciando a los privados aunque un informe –cuestionado– de la Jutep no encontró irregularidades.

Cecilia Cairo

Su pasaje por el Poder Ejecutivo fue fugaz pero suficiente para transformarse en uno de los personajes del 2025. Una de las principales apuestas del MPP para este período tuvo que renunciar a los 41 días de haber asumido como ministra de Vivienda luego de que un informe periodístico revelara que no había pagado el Impuesto de Primaria ni la contribución. Con su tempranera salida se convirtió en la renuncia más rápida de un ministro del gabinete inaugural de un gobierno desde la reapertura democrática.

Pedro Bordaberry

Su irrupción en la campaña electoral de 2024 ensanchó la espalda del Partido Colorado y lo llevó a registrar una buena votación. Ya desde el Parlamento, se ofreció como un hombre de diálogo en busca de acuerdos, algo que le valió guiños del oficialismo, que lo ve como una persona confiable para negociar ante la falta de mayorías.

Álvaro Perrone

Fue la imagen de la gobernabilidad en el primer año de Yamandú Orsi como presidente. Los dos votos de Cabildo Abierto en la Cámara de Diputados le permitieron al oficialismo aprobar diversas iniciativas y jugó un papel clave en las negociaciones para aprobar el articulado del Presupuesto. Como coordinador del partido fue el interlocutor con el gobierno y le dio la mayoría que le faltaba en el Parlamento.

Mario Cardama

Era un ilustre desconocido hasta que el presidente Yamandú Orsi hizo explotar el ‘caso Cardama’ en el prime time de la televisión nacional. El dueño del astillero copó los medios con sus explicaciones acerca de la garantía falsa y el avance de las obras de construcción de 2 patrullas oceánicas (OPV) para la Armada en un caso que es señalado por el gobierno como una “estafa monumental”.

Deporte

Felipe Klüver

El remo uruguayo volvió a brillar en 2025 de la mano de Felipe Klüver que ganó en junio las etapas de la Copa del Mundo de Varese y Lucerna, en el single peso ligero. Con esas preseas, inéditas para el remo nacional, se presentó el 27 de setiembre en la final del Mundial de Shanghái y se proclamó campeón del mundo. Fue un logro histórico para el centenario remo uruguayo y más allá de que el single peso ligero no es un bote olímpico, ese oro posicionó al remero como uno de los grandes deportistas uruguayos del año.

Marcelo Bielsa

Tuvo un año turbulento al frente de la selección de Uruguay. Si bien Marcelo Bielsa logró el objetivo mínimo de clasificar al Mundial 2026 lo hizo sin que la celeste se reencontrara con la seductora línea de juego que mostró en el inicio de su ciclo. Uruguay cosechó cuatro victorias, tres empates y tres derrotas en el año. La última pegó muy fuerte: cayó 5-1 con Estados Unidos. Bielsa tambaleó en el cargo, hizo una profunda autocrítica de su gestión, confirma que sigue con las mismas fuerzas de dirigir a Uruguay del primer día y ahora buscará que la selección llegue lo mejor preparado posible para el Mundial de junio y julio del próximo año.

Julia Paternain

Desconocida por el gran público uruguayo, la atleta Julia Paternain se adjudicó el logro internacional más importante del deporte uruguayo en 2025 al conquistar la medalla de bronce en la maratón en los Mundiales de Atletismo de Tokio, con una sorprendente y brillante actuación, sumada a su increíble reacción al cruzar la meta y preguntar su resultado, con la que se metió en la historia.

Christian Ebere

El delantero nigeriano Christian Ebere, de Nacional, fue la gran figura en las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 que los tricolores disputaron ante Peñarol, en la histórica definición que se desarrolló en los estadios de ambos clubes. Su año fue un ejemplo de superación: tuvo que ir a Plaza Colonia en el primer semestre al no tener lugar en el plantel tricolor, volvió para el Clausura y coronó con dos asistencias en el Campeón del Siglo y su gol para el título albo en el Gran Parque Central.

Abel Hernández

A los 35 años, Abel Hernández demostró que su magia está intacta. El atacante fue la figura de Liverpool, campeón del Torneo Apertura, semifinalista de la Liga AUF Uruguaya 2025 y en una temporada en la que finalizó como goleador con 25 tantos, cerró un año perfecto tras ser elegido como Mejor Jugador y mejor delantero de la encuesta Fútbolx100 de Referí.

Sofía Oxandabarat

La futbolista de Nacional, Sofía Oxandabarat, fue la goleadora del Campeonato Uruguayo femenino 2025, en el que el tricolor se consagró bicampeón, esta vez invicto. Con seis años de carrera en el mundo AUF, fue elegida por tercera vez mejor jugadora del año en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí, y se consolidó como una referente de Nacional. Además, regresó a la selección para participar en las Eliminatorias para el Mundial 2026. Es la reina del fútbol uruguayo que confirmó toda su clase con una temporada extraordinaria.

Flavio Perchman

Con estilo directo y punzante, de respuestas sin filtros y llenas de su autenticidad, Flavio Perchman suele estar a diario respondiendo a todos los medio y generando un foco de atención permanente. Estuvo en medio de todas las conversaciones futboleras del año. Llegó a la vicepresidencia de Nacional en diciembre 2023, tras una sorpresiva y explosiva campaña electoral que desarrolló en los tres meses previos con resultados increíbles. Desde enero de este año transformó la forma de conducir a Nacional. Cambió el estilo. Invirtió en fichas de futbolistas jóvenes y le puso cabeza empresarial al fútbol tricolor.

Trasladó el oficio como empresario de fútbol a este nuevo rol de dirigente. Se peleó con su amigo Martín Lasarte, a quien cesó en marzo. Trajo a Pablo Peirano para ganar la Liga AUF Uruguaya y a dos fechas del final del año lo cambió por su amigo Jadson Viera, cuando vio que el segundo DT del año no sería capaz de llevar a los tricolores al título. Armó un plantel amplio y competitivo. Con su proyecto deportivo le dio forma al plan para ganar la Liga AUF Uruguaya 2025.

Ignacio Alonso

Lideró desde el silencio, cabeza fría, una fina estrategia política y mucho carácter la última pulseada que la AUF libró ante Tenfield para conseguir multiplicar los ingresos por derechos de TV del fútbol uruguayo, que finalmente aumentó su valor casi un 400%. Con mucha información y luego de un trabajo de concientización a todos los actores del fútbol enderezó una estructura política y comercial que parecía imposible corregir.

En julio, en las negociaciones directas con la empresa que tiene el fútbol uruguayo desde 1999, rechazó una oferta de US$ 25 millones por derechos de TV más US$ 5 millones por merchandising de Tenfield y fue por un llamado abierto internacional por el que en diciembre, luego de subdividir el producto fútbol uruguayo en seis lotes, anunció que la AUF recaudará US$ 67 millones por año y que en el cuatrienio 2026-2029 tendrán US$ 270 millones de ingresos brutos. Hasta este año, el fútbol recibía US$ 17 millones por derechos de TV.

Francisco “Paco” Casal

El último día de este 2025 dejará de tener el control sobre los derechos de TV del fútbol uruguayo, tras no llegar a un acuerdo con la AUF y perder el cable más la televisión abierta en el llamado abierto que el fútbol realizó para la nueva comercialización de sus productos. Se cierra una etapa de 26 años en la que como director de Tenfield manejó el fútbol uruguayo desde la pantalla.

Espectáculos y cultura

Julieta Rada

El virtuosismo de Julieta Rada no es novedad. Pero en 2025 la cantante y compositora hizo el lanzamiento de Candombe, un disco que se hunde en las raíces afrouruguayas e incorpora influencias contemporáneas a algunas de las canciones más arraigadas del cancionero candombero, con una sala bailante y colmada del Teatro Solís. Desde esa noche fue claro que este no sería un año igual que los anteriores. Julieta Rada termina el 2025 como la primera artista nominada a los Latin Grammy con un disco de candombe, un hito que refuerza la internacionalización del género nacional.

César Troncoso

Hace tiempo que decir “este fue el año de César Troncoso” es algo redundante, porque su prolífica carrera no deja de sumar mojones todo el tiempo, pero en este 2025 la frase se dice con mayor propiedad: este fue el año de César Troncoso. El actor uruguayo terminó de convertirse en una estrella regional con el mega éxito de la serie de Netflix El Eternauta —con la que ganó un Martín Fierro y en la que incluso casi que opacó a Darín con una frase que ya pasó a ser parte del imaginario colectivo: lo viejo funciona—, pero además siguió aumentando su legajo cinematográfico con películas tan disímiles como valiosas, como Belén, de Dolores Fonzi, y Quemadura china, de Verónica Perrota.

Fernanda Trías

Desde la publicación de Mugre rosa en 2020 todo ha sido ascendente en la carrera de Fernanda Trías, pero este año la escritora uruguaya radicada en Bogotá alcanzó un hito que pocas figuras lograron: ganar el premio Sor Juana Inés de la Cruz —uno de los más importantes a nivel latinoanoamericano— por segunda vez y de forma consecutiva. Fue gracias a su novela El monte de las furias, que la confirmó como una autora fundamental y la gran voz literaria uruguaya del momento en el mundo.

Fede Vigevani

El youtuber uruguayo radicado en México, ex Dosogas, sabe hace tiempo que es uno de los creadores de contenidos más seguidos en Latinoamérica. Lo sabe porque tiene la capacidad de llenar el estadio de Vélez en Argentina, el Auditorio Nacional de México o el Antel Arena, pero también por los más de 70 millones de suscriptores que tiene en Youtube. Este año, además, le llegó una confirmación oficial: es el tercer creador de contenido más consumido del año en Latinoamérica, en un podio que encabezan los argentinos Amilcar Aballay y Alejo Igoa.

Innovación y tecnología

Gonzalo Moratorio

Director del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Institut Pasteur de Montevideo y profesor asociado en la Facultad de Ciencias, es uno de los científicos uruguayos más influyentes por su trabajo en evolución viral, vigilancia genómica y desarrollo de capacidades locales. Se hizo conocido por su rol clave durante la pandemia de Covid-19 y por sus investigaciones aplicadas a la lucha contra el cáncer. Este año fue reconocido por Juan Herrera por su aporte excepcional a la ciencia y la salud del Uruguay, un gesto que subraya la relevancia de su trayectoria y su impacto en el país.

Alan Descoins

El cofundador y CTO de Tryolabs fue reconocido a nivel global este año al ser incluido por la revista TIME entre las cien personas más influyentes de la inteligencia artificial en 2025. Su liderazgo impulsó a la empresa uruguaya a consolidarse como un actor internacional en IA aplicada, con proyectos de alto impacto y una contribución decisiva para posicionar a Uruguay como un polo tecnológico en el mundo.

Pilar Moreno

Investigadora del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Institut Pasteur de Montevideo y del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias, fue distinguida con el Premio Ada Byron a la Mujer Tecnóloga en Uruguay, otorgado por la Universidad Católica del Uruguay. Lideró junto a su equipo el desarrollo del test diagnóstico uruguayo y la creación de la red pública de laboratorios durante la pandemia. Hoy impulsa líneas de investigación en vacunas de ARNm y virus oncolíticos, orientadas a desarrollar terapias innovadoras contra el cáncer.

Economía y empresas

Gabriel Oddone

El primer año de Gabriel Oddone como ministro de Economía estuvo marcado por modificaciones tributarias incluidas en el Presupuesto recientemente aprobado en el Parlamento. Entre ellas se destacan la localización de impuestos en Uruguay de empresas que pagan tributos en el exterior y la aplicación del IVA a las compras web en el exterior que se realizan a través de la plataforma china Temu.

Guillermo Tolosa

El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, asumió el cargo con el objetivo de ubicar a la inflación en la meta de 4,5% anual. Además, a mediados de año presentó un plan de desdolarización que incluyó mayores cargos de capital a bancos para préstamos en dólares a empresas no transables desde enero de 2026 y la facilitación para la apertura de cuentas bancarias en moneda nacional. “Llegó la hora del peso”, afirmó el día que presentó la propuesta.

Edgardo Novick

El empresario uruguayo fue protagonista este año tras anunciar la creación del nuevo shopping Aventura. El mall que desarrollará junto con el estudio Luis E. Lecueder demandará una inversión de US$ 200 millones. Además, el empresario volvió a estar en la mira cuando se conoció que efectuó una oferta millonaria para quedarse con el icónico hotel Enjoy Punta del Este que está a la venta.

Rossana Bucheli

La directora de Megal, Rossana Bucheli, anunció su intención de entrar al negocio de las estaciones de servicio con la marca Megal. La incursión de la firma en combustible líquido está pendiente de aprobación por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua.

Juan Pablo Pereira

El 2025 del cofundador y CEO de Zapia, Juan Pablo Pereira fue una montaña rusa. En el mismo año la startup uruguaya que tenía como centro de su negocio la asistencia virtual mediante Whatsapp captó inversión por US$ 7.5 millones y, meses después, se enteró de que debía cambiar radicalmente su foco y operativa por disposición de Meta. Ahora, va por la vía judicial.

Carmen Correa

Carmen Correa, la CEO de la empresa social Pro Mujer, expuso en el Foro Económico Mundial, en Davos, a comienzos de año y levantó la voz por la igualdad de las mujeres en Latinoamérica. Pro Mujer es una organización líder en el desarrollo de mujeres en América Latina que, durante las últimas tres décadas otorgó US$4.400 millones en microcréditos.

Judiciales

Mónica Ferrero

La granada que explotó en su casa el último domingo de setiembre, y que se confirmó fue un ataque narco, obligó al sistema político a abroquelarse en darle apoyo. Aunque desde el oficialismo resistían su permanencia en el cargo de fiscal de Corte y se propusieron negociar otros nombres para sacarla, no lo lograron. Así fue que hasta el propio presidente Yamandú Orsi terminó por respaldarla en la entrevista con Búsqueda, en lo que fue considerado un error por sus asesores más cercanos.

Desde su rol de jefa de los fiscales ya no dirige las grandes investigaciones de narcotráfico, sino que este 2025 le tocó pelear por el presupuesto en el Parlamento, lo que le valió algunos enfrentamientos internos y se anotó como un logro la creación de la Escuela de Fiscales para mejorar la preparación de los abogados que ingresen a la fiscalía. También ha iniciado varios procesos disciplinarios a fiscales, lo que la ha hecho ser vista como una jerarca que ha venido a poner orden por algunos de sus colegas y le ha generado cuestionamientos de otros.

Luis Fernández Albín

Después de ser mencionado y vinculado a casi todas las grandes incautaciones de droga, la policía y la fiscalía lograron finalmente reunir las pruebas que lo vinculen a un caso de narcotráfico. Desde noviembre está detenido en Argentina a la espera de ser extraditado a Uruguay. Los investigadores lo señalan como el encargado de proporcionar la logística para que los grandes cargamentos de droga de Sebastián Marset sean trasladados a buques transatlánticos al tiempo que abastece de droga a algunos barrios de la zona metropolitana. A comienzo de año había sido imputado y luego condenado por el atentado al INR en el que amenazó al exdirector de cárceles Luis Mendoza, pero tras descontar prisión preventiva y redimir pena, quedó libre en junio y se radicó en Argentina, aunque iba y venía. En agosto cuando se descubrió el cargamento de Punta Espinillo, estaba en un terreno contiguo pero en ese momento no tenían las pruebas para vincularlo, lo que finalmente se logró.

Sebastián Marset

En 2025 volvió a ser protagonista y como prueba de ello ha aparecido siempre que quiso en los medios, ya sea enviando un video o llamando a una radio de Paraguay como ocurrió a comienzos de diciembre. Pese a tener a Interpol tras sus pasos y existir un ofrecimiento de recompensa de US$ 2 millones del gobierno de Estados Unidos para quien lo entregue, Marset se ha mantenido, como él mismo dijo, por toda la región, sin tener inconvenientes. Desde que la madre de sus hijos Gianina García Troche fue extraditada a Paraguay, sus hijos viven en ese país, y es sabido que trata de mantenerse cerca de ellos. En Uruguay sigue sin causas pendientes aunque se lo ha relacionado con el atentado la fiscal de Corte Mónica Ferrero.

Pablo Carrasco

Quienes conocían la interna de Conexión Ganadera aseguran que Gustavo Basso era el cerebro y Carrasco el que ejecutaba. Al ser ingeniero agrónomo, junto a su segunda esposa, Ana Iewdiukow, que también lo es, se dedicó al manejo de los animales. Tras la muerte de Basso y confirmado que la caída de la empresa obedeció a la estafa privada más grande del país, se convirtió en la viva imagen del caso. Ya muerto Basso, siguió firmando contratos “por imprudencia” como él mismo admitió, para captar más inversiones, y fue quien dio la orden de que se dejara de pagar cuando ya no había manera de salvar el negocio. Imputado por estafa y lavado de activos, está preso desde julio en la cárcel de Punta de Rieles. Cuando la empresa ya venía en picada compró seis propiedades, varias de las cuales puso a nombre de sus hijos.

Agro

Carlos Pascual

Es arquitecto y lidera el equipo de profesionales que, mandatado por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), desarrolla uno de los emprendimientos de modernización en Uruguay más relevantes de estos años: la recuperación del funcionamiento de los históricos galpones de la Rural del Prado, estrenados en 1913 y sede de diversas actividades, entre ellas la exposición internacional de ganadería.

Rosina Rodríguez

Este año fue reconocida por ser la primera productora rural a la que se concedió el derecho de usar el sello Murú, lanzado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (MGAP) para identificar y dar valor a los productos y servicios desarrollados por las mujeres rurales del país, pero además el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) la eligió como una de las Líderes de la Ruralidad de las Américas.

