Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
nubes
Martes:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / JAIME SAAVEDRA

Inisa flexibiliza protocolos para que jóvenes infractores circulen sin grilletes si no hay "advertencias" de seguridad

El directorio del Inisa encargó a una comisión que deje por escrito una serie de flexibilizaciones de las medidas de seguridad que ya se están aplicando "de hecho"

15 de diciembre 2025 - 5:00hs
Recorida-INISA-DB_13.webp
Diego Battiste
El Observador | Ramiro Pisabarro

Por  Ramiro Pisabarro

Hace menos de una década abundaban en torno al Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa) titulares referidos a malos tratos de funcionarios, motines y fugas de los menores presos, cortes carcelarios, llamados a la Guardia Republicana y hasta toma de rehenes.

Hoy el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, suele congratular a menudo a las últimas administraciones, de todos los partidos, por un sostenido proceso de mejora para disminuir la cantidad de jóvenes presos –con la mayoría de los menores infractores cumpliendo medidas alternativas a la privación de libertad– y alejar al organismo de la crónica roja.

Con 314 reclusos y un clima que suele reivindicar como bastante menos conflictivo que el de pocos años atrás, el nuevo directorio flexibilizó “de hecho” los protocolos y encargó a una comisión que ponga negro sobre blanco un nuevo reglamento de traslados a ser ratificado por los directores en febrero de 2026.

Más noticias
introduccion a la vida militar y la curiosidad de los jovenes del inisa por su edecan: el detras del anuncio de orsi sobre convenio con defensa que reabre viejo debate
EX COLONIA BERRO

Introducción "a la vida militar" y la curiosidad de los jóvenes del Inisa por su edecán: el detrás del anuncio de Orsi sobre convenio con Defensa que reabre viejo debate

hasta el ministerio de defensa esta dispuesto a trabajar en esto: orsi sobre plan para que jovenes accedan a oportunidades laborales
ORSI EN ADM

"Hasta el Ministerio de Defensa está dispuesto a trabajar en esto": Orsi sobre plan para que jóvenes accedan a oportunidades laborales

Convencido de que quedó en el pasado el incisivo “foco en la seguridad” de un protocolo que se remonta al 2016, Saavedra apostó a dejar de lado ciertas “restricciones innecesarias” durante algunos eventos de alto perfil del Inisa: el primero fue la visita del presidente Yamandú Orsi en octubre a la ex Colonia Berro y el segundo fue una recorrida del prosecretario Jorge Díaz para firmar un convenio en el centro Belloni.

fgr_01 (4)

En los dos casos, con la autorización de los directores de los centros y de los equipos técnicos, los jóvenes invitados pudieron asistir sin grilletes de pies y manos, una práctica común para muchos traslados vinculados al Inisa. Fuentes del directorio explicaron a El Observador que no consideran “necesario” ese tipo de medidas si los propios encargados de los centros no tienen ningún reparo, algo que redunda en un “clima mucho más distendido”.

De todos modos, las fuentes explicaron que la lo lógica imperante es que “nadie se regala” y que “ninguna decisión va a ser liviana” si hay una “advertencia” previa de las autoridades correspondientes, como la policía en caso de salidas transitorias o de los propios educadores que en un día determinado entienden que no están dadas las condiciones de seguridad, o si el “perfil criminógeno” contraindica una “flexibilización” de las medidas.

La idea de las autoridades es que esto rija también para cualquier salida didáctica que cuente con autorización judicial.

No obstante, las reglas estrictas de traslados se mantendrán para situaciones puntuales que no dependen del Inisa, informaron las fuentes. A modo de ejemplo, no habrá ningún cambio en las medidas de seguridad para los jóvenes que vayan y vengan de los juzgados por ser una disposición de estos mismos. En el caso de una internación hospitalaria o de participaciones puntuales en centros educativos, quedará a criterio de la dirección de cada institución.

d

Reglamento de traslados

El actual Reglamento para el Traslado de Adolescentes del Inisa categoriza a los centros de ejecución de las medidas privativas de libertad en niveles de alta, media y baja seguridad, al tiempo que detalla la cantidad de operadores –o incluso funcionarios policiales– que deben acompañar al joven para cada caso.

En aquellos centros de “seguridad baja” se habla de un “régimen abierto y semi abierto donde la ejecución de la medida socioeducativa prevalece notoriamente por sobre los dispositivos de seguridad”. El nivel “medio” cataloga los casos “en que la complejidad de traslado y el trato con el adolescente no amerita activar mecanismos de seguridad excepcionales” salvo que “concurran circunstancias personales o de convivencia que impidan en forma transitoria la normal convivencia”.

Los de “seguridad alta”, en tanto, comprenden “casos en que el adolescente presente una inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada, no así de meras faltas disciplinarias”, o que sus profesionales a cargo detecten “una personalidad agresiva violenta o anti social o bien, que el traslado signifique un alto riesgo de fuga u otras situaciones que pongan en riesgo su integridad y la de los funcionarios intervinientes”.

Temas:

Inisa Jaime Saavedra

Seguí leyendo

Las más leídas

Tanta falta de empatía: organización animalista cuestionó el accionar de una vecina de La Paloma con un elefante marino
ROCHA

"Tanta falta de empatía": organización animalista cuestionó el accionar de una vecina de La Paloma con un elefante marino

Nicolás Ordoqui
CLÁSICO

Peñarol 3-2 Nacional: el aurinegro se quedó con el clásico y es campeón del fútbol sala por séptimo año consecutivo

Fernando Muslera
ARGENTINA

El penal que Fernando Muslera le atajó a Gastón Martirena, su primer título con Estudiantes y el destaque a las personas que lo hicieron decidir por el Pincha y no por Peñarol

La Vela Puerca festejó sus 30 años con 40.000 personas
CRÓNICA DEL SHOW

Llenos de magia: así fue el show de La Vela Puerca en la Rambla de Punta Carretas para festejar sus 30 años

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos