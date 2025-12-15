Las AFAP quieren avanzar en inversiones en mercados internacionales y mantener posiciones a nivel local

Las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP ) llegaron a un récord de afiliación con más de 1,7 millones de personas registradas . La asociación que las agrupa tuvo un cambio de conducción y en esta nueva etapa buscará diversificar las inversiones, tratando de ampliar la presencia a nivel internacional sin descuidar el mercado local.

Sebastián Peaguda asumió como presidente de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) el 1º de diciembre, luego de haber ocupado ese cargo entre 2019 y 2023. El retorno a la conducción se produce luego que las AFAP alcanzaron el registro de 1.713.292 afiliados al cierre del tercer trimestre de 2025. Anafap nuclea a Integración AFAP, AFAP Itaú y AFAP SURA .

Peaguda indicó que el aumento de la cantidad de afiliados es coherente con la evolución natural del sistema previsional mixto desde su creación. Cada año se registra el ingreso de entre 50.000 y 60.000 nuevos trabajadores al mercado laboral que aportan y generan así un crecimiento sostenido de la afiliación a las administradoras .

El número de afiliados genera que las AFAP administren US$ 26.051 millones (según los datos de cierre del tercer trimestre del año) y eso lleva a que se realice un análisis permanente de nuevas alternativas de inversión. Peaguda señaló a El Observador que eso se hace “con el fin de fortalecer la diversificación y el desempeño de los fondos previsionales”.

En esa línea expresó que Anafap se propone “promover mejoras continuas en los esquemas de inversión del sistema, tales como avanzar de manera gradual a una mayor apertura de los mercados internacionales y mantener el posicionamiento en inversiones que contribuyen al desarrollo productivo local, a través de los numerosos proyectos de economía real en los que se participa”.

AFAP_SURA_Peaguda-min Sebastián Peaguda Anafap

Desde la presidencia de la asociación también quiere impulsar iniciativas que contribuyan a fortalecer el funcionamiento del sistema previsional y acompañar el proceso de diálogo nacional sobre seguridad social. En esta etapa, agregó, que las prioridades pasarán por seguir promoviendo el ahorro individual como pilar fundamental del sistema mixto.

Otra línea de trabajo será “defender y desarrollar el rol de las AFAP en el asesoramiento previsional, potenciando las herramientas que permitan que los afiliados puedan planificar mejor su retiro en un momento en el que la agenda previsional es especialmente relevante para el país”.

Peaguda consideró también que se deben revisar las alternativas disponibles en la etapa de desacumulación, es decir, cuando los ahorros se transforman en ingresos durante la jubilación. “Hoy, la única alternativa es la renta vitalicia, pero existen otros modelos utilizados en diferentes países que podrían complementar o mejorar el esquema actual”, dijo. En ese sentido enumeró a los fondos mutuos previsionales, las rentas temporales o combinaciones que permitan una mayor flexibilidad y una utilización más eficiente del capital acumulado.

“Ampliar estas opciones y generar mayor competencia en las aseguradoras por esta parte de los servicios contribuiría a mejorar los ingresos de los jubilados y a adaptar los productos a distintas necesidades y perfiles”, resumió.

Las inversiones actuales

Las AFAP gestionan tres subfondos, según la edad del afiliado. Peaguda explicó que son los subfondos de crecimiento, acumulación y retiro.

En el Subfondo de Crecimiento, el 59,5% del portafolio está colocado en instrumentos de deuda del Estado, en el Subfondo de Acumulación alcanza el 51,4% y en el Subfondo de Retiro asciende al 69,9%.

Dentro de estas inversiones se destacan, en el caso del Subfondo Crecimiento, los bonos globales reajustables (26,5%), las Letras de Regulación Monetaria (14,5%) y las Notas del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) y Unidades Previsionales (UP) con el 7%.

En el Subfondo de Acumulación sobresalen los bonos globales reajustables (30,4%) y las Notas del Tesoro en UI y UP (11,1%), mientras que en el Subfondo de Retiro predomina la participación de las Letras de Regulación Monetaria en pesos (23,7%) y las Notas del Tesoro en UI y UP (12,4%).

El presidente de Anafap añadió que a eso se suma la inversión en valores emitidos por empresas privadas, que representan el 19,8% del Subfondo Crecimiento, el 27% del Subfondo de Acumulación y el 1% del Subfondo de Retiro, así como la presencia de Notas Multilaterales del Banco Mundial y Bonos Soberanos Extranjeros, que explican el 13,1% del Subfondo Crecimiento, el 15,4% del Subfondo de Acumulación y el 11,1% del Subfondo de Retiro.

El resto del portafolio (un 5,3% en el Subfondo Crecimiento, 5,8% en el Subfondo de Acumulación y 13,8% en el Subfondo de Retiro) está invertido en depósitos a plazo en instituciones financieras y, en menor medida, en disponibilidades transitorias y préstamos a afiliados.