Compras por Temu: cuándo empieza a regir el nuevo régimen de pago con impuestos

El Presupuesto , aprobado esta semana en el Parlamento, incluye una serie de modificaciones tributarias entre las que está la aplicación de IVA a las compras por internet por Temu . El cambio se fundamentó en el fuerte crecimiento de las operaciones en el exterior a través de la plataforma china.

El texto plantea que la mercadería que llegue a través del régimen de encomiendas internacionales tendrá un precio tope anual de US$ 800 (en vez de los US$ 600 actuales, divididos en tres veces) sin el pago de aranceles .

Añade que las importaciones realizadas bajo la franquicia deberán pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) . Pero en otro pasaje del articulado expresa que el tributo no deberá ser abonado en caso de que existan acuerdos comerciales internacionales con condiciones específicas sobre compras web en el exterior. Y es el caso de Estados Unidos con el que Uruguay tiene firmado un Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión (TIFA) . Por tanto, el pago de IVA corresponderá a la mercadería adquirida en China a través de Temu .

El documento indica que para ampararse a la franquicia, el beneficiario debe autorizar a las entidades administradoras de tarjetas de crédito, débito o instrumentos de dinero electrónica para que suministren a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) la información necesaria para garantizar el adecuado funcionamiento del régimen de encomiendas.

Temu se ha convertido en una de las apps más descargadas en EE.UU.

El texto expresa que el Poder Ejecutivo podrá adoptar las medidas que entienda necesarias para evitar que las importaciones efectuadas a través de la franquicia generen alteraciones sustantivas en las condiciones de competencia para los sectores de producción y comercio local.

El Presupuesto quinquenal fue aprobado este martes en la Cámara de Diputados luego de meses de discusión parlamentaria. Por tanto, las disposiciones y modificaciones incluidas comenzarán a aplicarse a partir del 1º de enero de 2026.

El efecto Temu

La irrupción de Temu en Uruguay a mediados del año pasado provocó un segundo boom de las compras web en el exterior. El fuerte incremento de las encomiendas internacionales estuvo directamente vinculado a la plataforma china que ganó espacio entre los consumidores locales como lo ha hecho en otras partes del mundo.

Este año, entre enero y setiembre se efectuaron 1.459.796 operaciones con una suba de 156,7% en comparación con igual período de 2024. La Dirección Nacional de Aduanas no ha informado todavía sobre la cantidad de transacciones que se realizaron en octubre.

_LCM3125.webp La Aduana instala nuevos escáneres Leonardo Carreño

El promedio diario de compras fue de 5.407 y el pico histórico mensual se verificó en mayo con 194.784.

En los primeros nueve meses se destacó la adquisición en China de vestimenta y manufacturas textiles; muebles y artículos para el hogar (bazar y decoración); juguetes y juegos; máquinas, aparatos y material eléctrico; relojes y sombreros. También llegaron videojuegos y consolas y libros, revistas y material editorial.

Desde la expansión de Temu los comerciantes advirtieron sobre los perjuicios ocasionados por el fuerte incremento de la franquicia y, tomando en cuenta ese escenario, habían solicitado al gobierno que tomara algunas medidas. Sin embargo, las modificaciones al régimen -plasmadas en el Presupuesto- no estuvieron en sintonía con lo que pretendían los empresarios.

El presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, había dicho a El Observador que la posibilidad de efectuar una sola compra por hasta US$ 800 permite que los consumidores accedan a productos que antes no podían, por tener un tope de US$ 200 por operación.

La preocupación de la gremial es que comiencen a llegar a través de la franquicia nuevos artículos. Los ejemplos que manejó fueron los teléfonos celulares, computadoras, laptops, tablets o máquinas de fotos.