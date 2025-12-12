Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Sábado:
Mín  21°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Agro / GRANJA

Cayó la producción de cítricos en Uruguay y solo una de las cuatro especies superó las 100 mil toneladas

La producción de cítricos de la zafra 2025 en Uruguay, acumulando naranjas, mandarinas, limones y pomelos, fue estimada en 274.000 toneladas

12 de diciembre 2025 - 5:00hs
Cítricos: producción de alto impacto por el empleo que genera y el abasto interno y al mercado externo.

Cítricos: producción de alto impacto por el empleo que genera y el abasto interno y al mercado externo.

Juan Samuelle (archivo)

La producción de cítricos de la zafra 2025, acumulando las cuatro especies (naranja, mandarina, limón y pomelo), fue estimada en 274.000 toneladas, con base en los datos de la Encuesta Citrícola Primavera 2025, realizada durante noviembre por la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Un año con menos producción de cítricos en Uruguay

El registro establece que hubo una caída, aproximadamente el 10%, con relación al volumen producido en la campaña previa en este renglón de alta relevancia en la granja local, dado que se abastece al mercado externo y se exporta.

Los antecedentes

Más noticias
Carnes: con foco en todo lo exportado tras la acción del sector agroindustrial en Uruguay, se viene un récord.
AGROINDUSTRIA

Se viene el récord de ingresos por exportaciones de carnes y el INAC anunció cuántos miles de millones son

Uruguay es sede de una de las principales exposiciones del sector forestal de la región, la Uruforest, cuyo lanzamiento para 2026 se realizó en la sala Delmira Agustini del Hyatt Centric Montevideo.
URUFOREST 2026

La gran vidriera del Uruguay forestal tiene fecha y sitio para agendar: del 21 al 24 de octubre en Juan Lacaze

La producción de cítricos de la zafra 2024, siempre considerando las cuatro especies, fue estimada en 305.000 toneladas, informó hace un año el MGAP.

En la primavera de 2023, es decir en el anterior relevamiento, la producción había sido algo menor a las dos ya mencionadas, 245.000 toneladas.

Al momento de realizarse la encuesta, el 88% de la producción citrícola ya había sido cosechada, con dos especies con un remanente por cosechar, naranja y limón.

En 2025 en un área global de 13.294 hectáreas la producción total fue 274.399 toneladas.

Captura de pantalla 2025-12-10 204920

La mandarina fue la especie con más superficie de cultivo con 5.579 hectáreas (42% del total de la superficie con cítricos).

La especie con mayor producción fue la naranja con 116.279 toneladas (42% del total).

El rendimiento más alto fue en limón con 29,9 toneladas por hectárea y el más bajo en pomelo con 11 toneladas por hectárea.

Captura de pantalla 2025-12-10 204930

La exportación

De momento no se divulgaron datos sobre las exportaciones, existiendo como antecedente que en la zafra anterior de la producción total obtenida de cítricos un 28,6 % fue exportado como fruta fresca y la especie más relevante en ese rubro fue la mandarina con 41,5 mil toneladas exportadas.

El contexto

El principal objetivo de la encuesta es obtener estimaciones de producción de las cuatro especies de cítricos más importantes que se producen en el país: naranja, mandarina, limón y pomelo.

La información se obtiene directamente de los productores, mediante entrevistas personales.

El panel de informantes es una muestra representativa del universo en que se producen las cuatro especies investigadas.

DSC_0061
Limones en puestos mayoristas de la UAM.

Limones en puestos mayoristas de la UAM.

Temas:

cítricos Uruguay MGAP naranjas granja

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

"Así no te podamos renovar, te vamos a dar el aumento de salario de ahora a fin de año": lo que dijo Ignacio Ruglio sobre Maximiliano Silvera en julio y que el jugador expresó que no se cumplió

Las cuatro estrellas en el escudo de la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Está laudado por FIFA, las cuatro estrellas de Uruguay no se tocan: mirá lo que explicó Ignacio Alonso al respecto en su última conferencia y lo que dijo Víctor Hugo Morales

Archivo: Policía de Canelones
CANELONES

Mujer de 84 años que había desaparecido estaba enterrada en fondo de su casa en Shangrilá: hay cuatro investigados

Cristian Olivera y Marcelo Bielsa
NACIONAL

"Va a jugar en Nacional": mirá el primer fichaje que llegará al tricolor y los nombres que suenan en el período de pases con altas y bajas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos