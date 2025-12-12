Cayó la producción de cítricos en Uruguay y solo una de las cuatro especies superó las 100 mil toneladas

Cítricos: producción de alto impacto por el empleo que genera y el abasto interno y al mercado externo.

La producción de cítricos de la zafra 2025 , acumulando las cuatro especies (naranja, mandarina, limón y pomelo) , fue estimada en 274.000 toneladas , con base en los datos de la Encuesta Citrícola Primavera 2025 , realizada durante noviembre por la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El registro establece que hubo una caída, aproximadamente el 10%, con relación al volumen producido en la campaña previa en este renglón de alta relevancia en la granja local, dado que se abastece al mercado externo y se exporta.

La producción de cítricos de la zafra 2024, siempre considerando las cuatro especies, fue estimada en 305.000 toneladas, informó hace un año el MGAP.

En la primavera de 2023, es decir en el anterior relevamiento, la producción había sido algo menor a las dos ya mencionadas, 245.000 toneladas.

Al momento de realizarse la encuesta, el 88% de la producción citrícola ya había sido cosechada, con dos especies con un remanente por cosechar, naranja y limón.

En 2025 en un área global de 13.294 hectáreas la producción total fue 274.399 toneladas.

La mandarina fue la especie con más superficie de cultivo con 5.579 hectáreas (42% del total de la superficie con cítricos).

La especie con mayor producción fue la naranja con 116.279 toneladas (42% del total).

El rendimiento más alto fue en limón con 29,9 toneladas por hectárea y el más bajo en pomelo con 11 toneladas por hectárea.

La exportación

De momento no se divulgaron datos sobre las exportaciones, existiendo como antecedente que en la zafra anterior de la producción total obtenida de cítricos un 28,6 % fue exportado como fruta fresca y la especie más relevante en ese rubro fue la mandarina con 41,5 mil toneladas exportadas.

El contexto

El principal objetivo de la encuesta es obtener estimaciones de producción de las cuatro especies de cítricos más importantes que se producen en el país: naranja, mandarina, limón y pomelo.

La información se obtiene directamente de los productores, mediante entrevistas personales.

El panel de informantes es una muestra representativa del universo en que se producen las cuatro especies investigadas.