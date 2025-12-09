Nueve frutas y verduras en la Lista Inteligente, los precios de referencia y el nuevo producto destacado

La nueva Lista Inteligente de frutas y verduras , que se activó en las últimas horas y estará vigente hasta el lunes 22 de diciembre , está conformada por el durazno como producto destacado y otros ocho rubros: melón, lechuga, tomate, morrón verde, choclo, zucchini, damasco y cebolla .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta semana comenzó con una mayor agilidad de venta y mayor levante de mercadería en relación con el inicio de la semana pasada, según comentarios de informantes calificado, informó en el último reporte del Observatorio Granjero, al comienzo de la semana iniciada este lunes 8 de diciembre, con relación a la actividad en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

Por su parte, Martín Gutiérrez, director de La Feria de la UAM, desde la nave del Mercado Polivalente comentó a El Observador que “en estos primeros días de diciembre hay una gran baja de precios en todos los productos y, es importante, el clima va a ser un factor fundamental para que estos precios se mantengan”.

ALIMENTOS Consumo de carnes en Uruguay pasó la barrera de los 100 kilos y es el más elevado en los últimos 10 años

ANUARIO DE OPYPA Pérdidas y desperdicios de alimentos, desafío urgente en Uruguay y con registros preocupantes

“Se espera una gran demanda acompañada del consumo de la zafra festiva”, añadió, aludiendo a las fiestas de Nochebuena, Navidad y cambio de año, pero también a las tradicionales comidas en reuniones de despedida de fin de año.

10 datos clave sobre la Lista Inteligente

1 ¿Cuántos son los productos de la canasta hortifrutícola que conforman cada Lista Inteligente?

Son nueve y es una selección de productos que considera tanto hortalizas como frutas de producción local y, en casos puntuales, traídas del exterior.

2 ¿Cuáles son los productos que la integran en estos días?

Captura de pantalla 2025-12-09 132026

3 ¿Qué vigencia tiene la Lista Inteligente?

Desde este martes 9 de diciembre al lunes 22 de diciembre. La lista se renueva siempre cada 15 días. En cada anuncio algunos productos se mantienen en la lista de recomendados, otros salen y hay nuevos ingresos. Hay, siempre, un rubro “destacado” y esta vez esa distinción es para los duraznos.

Recomendaciones para compras en todos los comercios

4 ¿La compra de esos frutos y hortalizas hay que hacerla en algún sitio en concreto?

La promoción en este emprendimiento tiene como objetivo que los productos sean adquiridos en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en las grandes superficies.

IMG_5892 La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente. Juan Samuelle (archivo)

Precios en frutas y verduras recomendadas

5 ¿Qué precios de referencia, al consumidor, hay en estos momentos para esos productos?

Valores señalados este martes 9 de diciembre:

Durazno $ 49 el kilo

Melón $ 60 la unidad

Lechuga 2 por $ 50

Tomate $ 35 el kilo

Morrón verde $ 65 el kilo

Choclo $ 30 la unidad

Damasco $ 79 el kilo

Cebolla $ 45 el kilo

Zucchini $ 35 el kilo

Fuente: La Feria de la UAM – Mercado Polivalente

6 ¿Hay información sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de los productos.

7 ¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación como se indicó, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la UAM.

8 ¿Por qué conviene comprar esos productos?

Tienen una presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización es más dificultosa y a valores en baja.

Mercado mayorista en la UAM: subas y bajas de precios

9 ¿Qué sucede en el mercado mayorista?

El señalado informe del boletín sobre precios mayoristas de referencia de frutas y hortalizas, elaborado por los técnicos del Observatorio Granjero, señaló:

Con respecto al último relevamiento de precios descendieron los valores de referencia de: morrón amarillo y rojo, tomate Cherry y Perita, cebolla, calabacín, cebolla, apio, albahaca, Kabutiá y sandía.

Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de: boniatos, morrón Verde, tomate Redondo, ciboulette, arándano, durazno y frutilla.

Como novedad se registró el ingreso de las primeras uvas de mesa procedentes del litoral norte, con severos signos de inmadurez.

DSC_0038.JPG Frutas y verduras en la UAM. Juan Samuelle (archivo)

10 ¿Cuándo se volverá a renovar la Lista Inteligente?

El martes 23 de diciembre de 2025 y estará vigente en los 15 días siguientes.