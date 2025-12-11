Está laudado por FIFA, las cuatro estrellas de Uruguay no se tocan: mirá lo que explicó Ignacio Alonso al respecto en su última conferencia y lo que dijo Víctor Hugo Morales
Las cuatro estrellas en el escudo de la selección de Uruguay
Un nuevo Mundial de fútbol se acerca y las cuatro estrellas que luce la selección uruguaya vuelven a generar controversia, generalmente desde otros países, como ya ocurrió en la previa de Qatar 2022, al hablar sobre el diseño de la casaca celeste.
Como es sabido, Uruguay lleva cuatro estrellas en su escudo: las de los Mundiales FIFA de 1930 y la de 1950, pero además luce las correspondientes a los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, antes de que comiencen los mundiales de la FIFA, torneos que son reconocidos por haber sido organizados por el ente rector del fútbol mundial.
“Una puñalada al corazón de Uruguay”
Este miércoles, el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, radicado en Argentina desde hace muchos años, señaló que la celeste solo llevará dos estrellas. “Se terminó la discusión, la FIFA definió cuantas estrellas debe tener el escudo de Uruguay para el Mundial 2026”, señaló en su programa radial de AM 750 de Buenos Aires.
En su cuenta de X, agregó: “La FIFA definió que Uruguay usará 2 estrellas en el escudo. La FIFA resolvió que Uruguay deberá lucir únicamente 2 estrellas en su escudo, correspondientes a los títulos mundiales obtenidos, pese a que históricamente el país exhibía 4 estrellas, incluyendo las medallas de oro olímpicas de 1924 y 1928”.
“Finalmente, el organismo internacional confirmó que Uruguay solo podrá usar dos estrellas en su camiseta”, dice la cuenta de X de VHM.
En su programa señaló que la decisión, por la que aún no hay una comunicación oficial de la FIFA, “es muy doloroso en Uruguay porque eran campeonatos del mundo (los de 1924 y 1928), jugaban todo el mundo un campeonato que como no había campeonatos mundiales jugaban como tales los Juegos Olímpicos”.
“Es una puñalada al corazón de Uruguay esto”, agregó Morales.
Lo que dijo Ignacio Alonso: “Uruguay tiene las cuatro estrellas”
La semana pasada durante la conferencia de prensa que dio en Washington, en una de las últimas preguntas, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, habló sobre el tema de las cuatro estrellas del escudo de Uruguay y recordó que ese asunto está cerrado.
¿Qué hay de cierto o de falso si recibieron una notificación oficial de que hay que quitar las estrellas?, le consultaron al titular de la AUF.
“Eso sucedió en el año 2021, en 2022, perdón”, señaló. “Cuando en aquel momento la empresa Puma, que era la que tenía la esponsorización técnica, el patrocinio técnico, recibió una suerte de cuestionamiento, pero en aquel momento ustedes recordarán que la Asociación Uruguaya de Fútbol trabajó rápidamente y enseguida se confirmaron las cuatro estrellas, es decir, acá estamos hablando de historia, pero estamos hablando de que los dos torneos, tanto Colombes como Ámsterdam, fueron organizados por FIFA, eso está absolutamente reconocido, Uruguay tiene las cuatro estrellas”.
Luego, explicó lo que determinó la FIFA con las estrellas y un nuevo criterio. “Lo que hubo es un cambio de criterio en FIFA respecto a que cada competencia en cada sector tiene las estrellas que le corresponde a ese sector”, indicó.
“Por ejemplo, en el fútbol femenino Uruguay no tiene estrellas, o en el fútbol sala Uruguay no tiene estrellas. Entonces, cada escudo está adornado con las estrellas que le corresponden al sector en que se disputa el torneo”, agregó.
Ante la pregunta de si se mantienen las cuatro estrellas en el escudo, Alonso fue claro y respondió: “Indiscutiblemente”.