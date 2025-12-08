Dólar
CUATRO VECES CAMPEÓN

Luis Suárez dio marcha atrás sobre sus dichos de que Uruguay solo tiene dos mundiales ganados y no cuatro: "Fue con humor", expresó

El goleador histórico de la selección de Uruguay, Luis Suárez, se desdijo de su afirmación de que Uruguay tiene "dos" mundiales y que "nos otorgaron dos más; tenemos cuatro. Yo no los cuento”: mirá lo que publicó en Instagram

8 de diciembre 2025 - 20:00hs
Luis Suárez&nbsp;

Luis Suárez 

Mauro Pimentel / AFP

El futbolista uruguayo Luis Suárez dio marcha atrás con sus declaraciones de que Uruguay solo tiene "dos" mundiales ganados y de que personalmente no reconoce como títulos mundiales a las conquistas de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928.

“¿Cuántos tienen ustedes?”, le preguntó Suárez. “Tres”, señaló el influencer, al contar los de Argentina 1978, México 1986 y el último, el de Catar 2022. "Ustedes dos", agregó.

Suárez respondió: “Nosotros dos y nos otorgaron dos más; tenemos cuatro. Yo no los cuento”, reveló.

Luis Suárez en Barcelona con Leo Messi
FÚTBOL

Se cumplen hoy seis años de uno de los mejores goles en la historia de Luis Suárez, en tanto en Nacional se frotan las manos ante su posible retorno; mirá el video

El domingo, Luis Suárez puede jugar su último partido con Nacional
NACIONAL

"Esperamos a los próximos días": lo que dijo este lunes Flavio Perchman sobre "la expectativa" por la posible vuelta de Luis Suárez a Nacional

En realidad a Uruguay no le adjudicaron dos títulos mundiales más sino que fue la FIFA la que determinó que mientras no organizara mundiales, el fútbol de los Juegos Olímpicos, organizado por el Comité Olímpico Internacional, iba a definir a los campeones mundiales.

Y Uruguay ganó los títulos en París 1924, donde el fútbol se desarrolló en el barrio de Colombes, y en los Juegos de Ámsterdam 1928.

Por eso es la propia FIFA la que avaló que Uruguay porte cuatro estrellas en su escudo.

Ante una ola de críticas que Suárez recibió a través de redes sociales por sus dichos, el goleador histórico de la selección de Uruguay y actual jugador de Inter Miami tuvo que haber una publicación con una historia de Instagram para aclarar sus dichos.

"Uruguay tiene 4 estrellas, eso es INDISCUTIBLE", comenzó escribiendo Suárez en letras mayúsculas desdiciendo lo que antes había declarado: "Nos otorgaron dos más, tenemos cuatro. Yo no los cuento".

"Hablé de Mundiales y fue con humor, nada más. Amo a mi país, estoy ORGULLOSO de su historia y nunca le faltaría el respeto", agregó.

Además, como para prevenir cualquier consulta en el futuro cerró su publicación diciendo: "Fin del tema".

Su posteo fue acompañado de una foto en la que Suárez está señalando el escudo de la AUF con sus cuatro estrellas.

WhatsApp Image 2025-12-08 at 19.35.58
