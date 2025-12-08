"Yo no los cuento": lo que dijo Luis Suárez sobre los cuatro mundiales de la selección uruguaya al compararlos con los tres de Argentina; mirá el video

El juego de Luis Suárez y lo que dijo de los cuatro mundiales de Uruguay

Luis Suárez , el goleador histórico de la selección uruguaya, dio su opinión sobre las cuatro estrellas en el escudo de la camiseta celeste al comparar los títulos de Uruguay con los de Argentina.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El delantero de Inter Miami participó de un juego con un influencer argentino, Juan de Montreal, que le hizo preguntas sobre el origen del mate, el dulce de leche y el asado, que suelen tener distintos puntos de vista.

Una de las preguntas fue si Uruguay tenía más mundiales de fútbol que Argentina.

“¿Cuántos tienen ustedes?”, le preguntó Suárez. “Tres”, señaló el influence r, al contar los de 1978, 1986 y el último de 2022.

Luis Suárez salió a jugar como capitán de la selección de Uruguay

20240906 Luis Suárez salió a jugar como capitán de la selección de Uruguay

FÚTBOL Se cumplen hoy seis años de uno de los mejores goles en la historia de Luis Suárez, en tanto en Nacional se frotan las manos ante su posible retorno; mirá el video

FÚTBOL Mientras Nacional se ilusiona con su regreso, estos fueron los buenos números de Luis Suárez para ser campeón de la MLS en 2025

“Ustedes dos”, le agregó.

Y el goleador señaló: “Nosotros dos y nos otorgaron dos más; tenemos cuatro. Yo no los cuento”, reveló.

Suárez se refirió a los mundiales de 1930 y 1950, pero dijo no contar los de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, que conforman las cuatro estrellas del escudo de Uruguay y que fueron asignadas debido a que antes del primer mundial de 1930, los Juegos Olímpicos eran considerados como mundiales.

El asado, el dulce de leche y el mate

El juego también tuvo otras interrogantes sobre los que Uruguay y Argentina se dividen su lugar de origen.

¿El mate es de Argentina? “No se discute eso”, señaló Suárez, quien no lo consideró así.

¿La mejor yerba es uruguaya? En ese tema coincidieron ambos.

El juego de Luis Suárez y lo que dijo de los cuatro mundiales de Uruguay El juego de Luis Suárez y lo que dijo de los cuatro mundiales de Uruguay

¿El asado más rico es el argentino? “No. Depende de quién lo haga, preguntale a Leo (Meesi) con quién comió el mejor asado”, señaló el Pistolero.

¿El dulce de leche es de origen argentino? “Lo que pasa que yo me crié comiendo dulce de leche de una marca uruguaya y es uruguayo. No, el dulce de leche no”.