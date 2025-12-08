Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

"Yo no los cuento": lo que dijo Luis Suárez sobre los cuatro mundiales de la selección uruguaya al compararlos con los tres de Argentina; mirá el video

Una de las preguntas del juego en el que participó Luis Suárez fue fue si Uruguay tenía más mundiales de fútbol que Argentina

8 de diciembre 2025 - 10:06hs

El juego de Luis Suárez y lo que dijo de los cuatro mundiales de Uruguay

juandemontreal

Luis Suárez, el goleador histórico de la selección uruguaya, dio su opinión sobre las cuatro estrellas en el escudo de la camiseta celeste al comparar los títulos de Uruguay con los de Argentina.

El delantero de Inter Miami participó de un juego con un influencer argentino, Juan de Montreal, que le hizo preguntas sobre el origen del mate, el dulce de leche y el asado, que suelen tener distintos puntos de vista.

Una de las preguntas fue si Uruguay tenía más mundiales de fútbol que Argentina.

20240906 Luis Suárez salió a jugar como capitán de la selección de Uruguay
Luis Suárez salió a jugar como capitán de la selección de Uruguay

Luis Suárez salió a jugar como capitán de la selección de Uruguay

“¿Cuántos tienen ustedes?”, le preguntó Suárez. “Tres”, señaló el influencer, al contar los de 1978, 1986 y el último de 2022.

Lionel Messi y Luis Suárez con la copa ganada con Inter Miami al obtener el torneo de la MLS de Estados Unidos
FÚTBOL

Mientras Nacional se ilusiona con su regreso, estos fueron los buenos números de Luis Suárez para ser campeón de la MLS en 2025

Luis Suárez en Barcelona con Leo Messi
FÚTBOL

Se cumplen hoy seis años de uno de los mejores goles en la historia de Luis Suárez, en tanto en Nacional se frotan las manos ante su posible retorno; mirá el video

“Ustedes dos”, le agregó.

Y el goleador señaló: “Nosotros dos y nos otorgaron dos más; tenemos cuatro. Yo no los cuento”, reveló.

Suárez se refirió a los mundiales de 1930 y 1950, pero dijo no contar los de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, que conforman las cuatro estrellas del escudo de Uruguay y que fueron asignadas debido a que antes del primer mundial de 1930, los Juegos Olímpicos eran considerados como mundiales.

El asado, el dulce de leche y el mate

El juego también tuvo otras interrogantes sobre los que Uruguay y Argentina se dividen su lugar de origen.

¿El mate es de Argentina? “No se discute eso”, señaló Suárez, quien no lo consideró así.

¿La mejor yerba es uruguaya? En ese tema coincidieron ambos.

El juego de Luis Suárez y lo que dijo de los cuatro mundiales de Uruguay
El juego de Luis Suárez y lo que dijo de los cuatro mundiales de Uruguay

El juego de Luis Suárez y lo que dijo de los cuatro mundiales de Uruguay

¿El asado más rico es el argentino? “No. Depende de quién lo haga, preguntale a Leo (Meesi) con quién comió el mejor asado”, señaló el Pistolero.

¿El dulce de leche es de origen argentino? “Lo que pasa que yo me crié comiendo dulce de leche de una marca uruguaya y es uruguayo. No, el dulce de leche no”.

Temas:

Luis Suárez Uruguay Argentina Inter de Miami

Seguí leyendo

Las más leídas

Mohamed Salah se tomó una selfie con Darwin Núñez tras sus dos goles para la victoria de Liverpool
FÚTBOL

Las duras declaraciones de Mohamed Salah, el mejor amigo de Darwin Núñez en Liverpool: dijo sentirse traicionado por el club y puso en duda su continuidad

Los uruguayos de Flamengo en el Mundial de Clubes: Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz 
URUGUAYOS

El uruguayo de Flamengo que quedó afuera de la Copa Intercontinental: no viajó a Catar y ya lo dan como baja en el equipo carioca para 2026

Daniel Carreño como técnico de Al-Riyadh de Arabia Saudita
ARABIA SAUDITA

El jugador titular de Nacional que Daniel Carreño se quiere llevar a su flamante club en Arabia Saudita

El Chino Recoba con su cuerpo técnico en Deportivo Táchira de Venezuela: Ramiro Roascio, Juan Manuel Alzamendi y Amaranto Abascal
VENEZUELA

El primer jugador que contrató el Chino Recoba en Deportivo Táchira es uruguayo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos