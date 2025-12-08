"Yo no los cuento": lo que dijo Luis Suárez sobre los cuatro mundiales de la selección uruguaya al compararlos con los tres de Argentina; mirá el video
Una de las preguntas del juego en el que participó Luis Suárez fue fue si Uruguay tenía más mundiales de fútbol que Argentina
8 de diciembre 2025 - 10:06hs
El juego de Luis Suárez y lo que dijo de los cuatro mundiales de Uruguay
juandemontreal
Luis Suárez, el goleador histórico de la selección uruguaya, dio su opinión sobre las cuatro estrellas en el escudo de la camiseta celeste al comparar los títulos de Uruguay con los de Argentina.
El delantero de Inter Miami participó de un juego con un influencer argentino, Juan de Montreal, que le hizo preguntas sobre el origen del mate, el dulce de leche y el asado, que suelen tener distintos puntos de vista.
Una de las preguntas fue si Uruguay tenía más mundiales de fútbol que Argentina.
“¿Cuántos tienen ustedes?”, le preguntó Suárez. “Tres”, señaló el influencer, al contar los de 1978, 1986 y el último de 2022.
Y el goleador señaló: “Nosotros dos y nos otorgaron dos más; tenemos cuatro. Yo no los cuento”, reveló.
Suárez se refirió a los mundiales de 1930 y 1950, pero dijo no contar los de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, que conforman las cuatro estrellas del escudo de Uruguay y que fueron asignadas debido a que antes del primer mundial de 1930, los Juegos Olímpicos eran considerados como mundiales.
El asado, el dulce de leche y el mate
El juego también tuvo otras interrogantes sobre los que Uruguay y Argentina se dividen su lugar de origen.
¿El mate es de Argentina? “No se discute eso”, señaló Suárez, quien no lo consideró así.
¿La mejor yerba es uruguaya? En ese tema coincidieron ambos.
¿El asado más rico es el argentino? “No. Depende de quién lo haga, preguntale a Leo (Meesi) con quién comió el mejor asado”, señaló el Pistolero.
¿El dulce de leche es de origen argentino? “Lo que pasa que yo me crié comiendo dulce de leche de una marca uruguaya y es uruguayo. No, el dulce de leche no”.