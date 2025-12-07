Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / VENEZUELA

El primer jugador que contrató el Chino Recoba en Deportivo Táchira es uruguayo

El entrenador ya tomó las riendas del club aurinegro venezolano y comenzó a pensar a futuro

7 de diciembre 2025 - 13:21hs
El Chino Recoba con su cuerpo técnico en Deportivo Táchira de Venezuela: Ramiro Roascio, Juan Manuel Alzamendi y Amaranto Abascal

El Chino Recoba con su cuerpo técnico en Deportivo Táchira de Venezuela: Ramiro Roascio, Juan Manuel Alzamendi y Amaranto Abascal

Álvaro Recoba, el Chino Recoba, volverá a dirigir luego de lo que fue su salida de Nacional el año pasado cuando los resultados no se le dieron, luego de haber llegado a un acuerdo con Deportivo Táchira de Venezuela hace 18 días. Su primera contratación fue un jugador uruguayo, Guillermo Fratta.

El Chino Recoba pidió a Guillermo Fratta

El primer jugador que contrató Deportivo Táchira a pedido del Chino Recoba fue el uruguayo Guillermo Fratta.

El zaguero jugó durante todo este año en Montevideo City Torque.

Fratta tiene 30 años y en su momento jugó en la selección uruguaya sub 20.

El resto de sus clubes fueron los siguientes: Defensor Sporting, Boston River, Rentistas, Gimnasia y Esgrima La Plata (Argentina), Fénix, Deportivo Cuenca (Ecuador), Danubio y Montevideo City Torque.

Chino Recoba Álvaro Recoba Deportivo Táchira Nacional

