El primer jugador que contrató el Chino Recoba en Deportivo Táchira es uruguayo

El Chino Recoba con su cuerpo técnico en Deportivo Táchira de Venezuela: Ramiro Roascio, Juan Manuel Alzamendi y Amaranto Abascal

Álvaro Recoba, el Chino Recoba , volverá a dirigir luego de lo que fue su salida de Nacional el año pasado cuando los resultados no se le dieron, luego de haber llegado a un acuerdo con Deportivo Táchira de Venezuela hace 18 días. Su primera contratación fue un jugador uruguayo, Guillermo Fratta.

El entrenador llegó a un acuerdo con el club aurinegro de la ciudad de San Cristóbal y su cuerpo técnico está compuesto por sus ayudantes técnicos Ramiro Roascio y Amaranto Abascal, en tanto que Juan Manuel Alzamendi es su preparador físico.

El primer jugador que contrató Deportivo Táchira a pedido del Chino Recoba fue el uruguayo Guillermo Fratta.

El zaguero jugó durante todo este año en Montevideo City Torque.

Fratta tiene 30 años y en su momento jugó en la selección uruguaya sub 20.

El resto de sus clubes fueron los siguientes: Defensor Sporting, Boston River, Rentistas, Gimnasia y Esgrima La Plata (Argentina), Fénix, Deportivo Cuenca (Ecuador), Danubio y Montevideo City Torque.