Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
nubes
Lunes:
Mín  18°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / NARCOTRÁFICO

Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar tras persecución en Ruta Interbalnearia: conductor fue condenado a cuatro años

Además se incautó una bolsa con dinero en efectivo en el interior del auto con más de $51.000

7 de diciembre 2025 - 17:43hs
Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar

Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar

Foto: Ministerio del Interior
Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar

Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar

Foto: Ministerio del Interior
Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar

Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar

Foto: Ministerio del Interior
Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar

Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar

Foto: Ministerio del Interior
Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar

Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar

Foto: Ministerio del Interior

La Policía incautó más de 15 kilos de cocaína en un auto que intentó fugarse el viernes a la noche sobre la Ruta Interbalnearia a la altura de El Pinar.

Los efectivos intentaron interceptar un auto de color negro que intentó escaparse. El vehículo fue rápidamente bloqueado y detenido en la intersección de Ruta Interbalnearia y calle Everest.

El conductor de 50 años fue identificado en el lugar y durante la inspección del auto, los efectivos encontraron en el asiento trasero un bolso negro que contenía 18 paquetes de cocaína. También había una bolsa con dinero en efectivo en el interior del vehículo.

Más noticias
canelones: un omnibus interdepartamental se incendio con 15 pasajeros a bordo
INCENDIO

Canelones: un ómnibus interdepartamental se incendió con 15 pasajeros a bordo

dos accidentes fatales en rutas: un hombre murio en lavalleja y otro en canelones
FATALES

Dos accidentes fatales en rutas: un hombre murió en Lavalleja y otro en Canelones

Embed

Policía Científica confirmó que la sustancia incautada correspondía a cocaína, con un peso total de 15,389 kilogramos. De acuerdo a estimaciones del mercado ilegal, el valor de la droga incautada ascendería a unos 150.000 dólares a nivel mayorista, mientras que en su comercialización fraccionada podría alcanzar una cifra cercana al medio millón de dólares. Además en efectivo se incautaron más de $ 51.000.

El conductor fue condenado por un delito de tráfico ilícito de drogas en reiteración real con un delito de asistencia al narcotráfico a cuatro años de cárcel en una investigación liderada por el fiscal Ignacio Montedeocar.

Temas:

policía cocaína El Pinar ruta interbalnearia

Seguí leyendo

Las más leídas

El detrás del caso en el que se denunció actuación de Ojeda: disputa por la comisión de la venta de una empresa de agua y dos fiscales trasladadas
JUSTICIA

El detrás del caso en el que se denunció actuación de Ojeda: disputa por la comisión de la venta de una empresa de agua y dos fiscales trasladadas

Fernando Alonso y Santi Urrutia en Abu Dhabi
AUTOMOVILISMO

Fernando Alonso, con su empresa A14 Management, firmó un acuerdo con Santiago Urrutia para desarrollar la carrera del piloto uruguayo

Luis Suárez en Inter Miami
LUIS SUÁREZ

El dueño del Inter Miami se refirió a la posible vuelta de Luis Suárez a Nacional: "La decisión queda por él"

Los hinchas de España vibran los partidos
MUNDIAL 2026

La molestia que generó en las últimas horas en España el partido ante Uruguay por el Mundial 2026

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos