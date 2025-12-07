Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar tras persecución en Ruta Interbalnearia: conductor fue condenado a cuatro años

Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar Foto: Ministerio del Interior Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar Foto: Ministerio del Interior Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar Foto: Ministerio del Interior Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar Foto: Ministerio del Interior Incautaron más de 15 kilos de cocaína en El Pinar Foto: Ministerio del Interior

La Policía incautó más de 15 kilos de cocaína en un auto que intentó fugarse el viernes a la noche sobre la Ruta Interbalnearia a la altura de El Pinar.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Los efectivos intentaron interceptar un auto de color negro que intentó escaparse. El vehículo fue rápidamente bloqueado y detenido en la intersección de Ruta Interbalnearia y calle Everest.

El conductor de 50 años fue identificado en el lugar y durante la inspección del auto, los efectivos encontraron en el asiento trasero un bolso negro que contenía 18 paquetes de cocaína. También había una bolsa con dinero en efectivo en el interior del vehículo.

Embed Policía Científica confirmó que la sustancia incautada correspondía a cocaína, con un peso total de 15,389 kilogramos. De acuerdo a estimaciones del mercado ilegal, el valor de la droga incautada ascendería a unos 150.000 dólares a nivel mayorista, mientras que en su comercialización fraccionada podría alcanzar una cifra cercana al medio millón de dólares. Además en efectivo se incautaron más de $ 51.000.

El conductor fue condenado por un delito de tráfico ilícito de drogas en reiteración real con un delito de asistencia al narcotráfico a cuatro años de cárcel en una investigación liderada por el fiscal Ignacio Montedeocar.