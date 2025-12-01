Dos accidentes fatales en rutas: un hombre murió en Lavalleja y otro en Canelones

Dos accidentes de tránsito con consecuencias fatales dejaron como saldo a un ciclista muerto en el departamento de Lavalleja y a otro hombre sin vida en Canelones.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera, el primero de los hechos se registró a la altura del kilómetro 112 de la Ruta 8. Allí, sobre las 21:40 horas, una camioneta embistió a una bicicleta y el ciclista murió en el lugar.

Como consecuencia, la ruta estuvo obstruida y el tránsito se canalizó por banquina y faja natural.

Por otra parte, a las 23:10, un hombre de 67 años que conducía una camioneta despistó y volcó en el kilómetro 60 de la Ruta Interbalnearia, en Canelones.

Según el comunicado oficial, por causas que se desconocen la camioneta circulaba de Oeste a Este por dicha carretera y era conducida por el hombre, quien falleció en el lugar.