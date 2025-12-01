Dólar
/ Nacional / FATALES

Dos accidentes fatales en rutas: un hombre murió en Lavalleja y otro en Canelones

Una de las víctimas tenía 67 años y las autoridades investigan las causas de su despiste y vuelco en Ruta Interbalnearia

1 de diciembre 2025 - 7:50hs
fatales0112

Dos accidentes de tránsito con consecuencias fatales dejaron como saldo a un ciclista muerto en el departamento de Lavalleja y a otro hombre sin vida en Canelones.

Según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera, el primero de los hechos se registró a la altura del kilómetro 112 de la Ruta 8. Allí, sobre las 21:40 horas, una camioneta embistió a una bicicleta y el ciclista murió en el lugar.

Como consecuencia, la ruta estuvo obstruida y el tránsito se canalizó por banquina y faja natural.

Por otra parte, a las 23:10, un hombre de 67 años que conducía una camioneta despistó y volcó en el kilómetro 60 de la Ruta Interbalnearia, en Canelones.

Según el comunicado oficial, por causas que se desconocen la camioneta circulaba de Oeste a Este por dicha carretera y era conducida por el hombre, quien falleció en el lugar.

Temas:

Accidentes Accidentes en ruta LAVALLEJA Canelones

