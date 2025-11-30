Tres adolescentes heridos tras ataque con machetes en la previa a un partido de fútbol juvenil en Rivera

Tres adolescentes resultaron heridos tras un ataque con machetes en la previa de un partido de fútbol en la cancha del Club Peñarol de Rivera, durante la noche del sábado.

El incidente, que se produjo en la antesala de un partido sub 17, involucró a los equipos Frontera Rivera Chico y Club Charrúas .

De acuerdo a lo informado por el periodista local Pedro Olivera, cuatro jóvenes armados con machetes se metieron en el vestuario de Frontera Rivera Chico y agredieron a tres jugadores .

Las víctimas fueron trasladadas a un centro médico cercano con varias heridas, pero fuera de peligro .

Tras ser informados de lo sucedido, efectivos de la Policía se dirigieron al lugar y detuvieron a los atacantes. Los oficiales además lograron incautar tres machetes pertenecientes a los detenidos, informó el consignado periodista.

Luego del episodio, el equipo Frontera Rivera Chico publicó un comunicado para brindar detalles del estado de salud de los adolscentes.

"El Club informa que dos de los jugadores que necesitaron atención inmediata ya se encuentran en sus hogares después del cuidado en emergencias donde requirieron suturas por las heridas sufridas", indicó el club.

La tercer víctima permanece en el hospital local "fuera de peligro", mientras se recupera de una cirugía en la mano.

Finalmente, desde el equipo agradecieron a los funcionarios que "participaron en la atención de los tres" y a todos lo que ayudaron durante el "caos".

Por su parte, el Club Charrúas manifestó en un comunicado su profunda "condena" tras los "actos de violencia ocurridos".

También, cuestionaron algunas acusaciones "totalmente erróneas" que realizó el equipo rival, buscando "involucrar a jugadores o miembros del club" en los hechos.

Pese a esto, destacaron lo hecho por el plantel rival, quienes en todo momento "trataban de explicarles a sus propios directivos que el problema generado no involucraba a nadie de Charrúas".

"Ajeno a todo esto, queremos solidarizarnos con los jugadores que fueron víctimas de la violencia que está generando el fútbol y les deseamos pronta recuperación", cerró la misiva.