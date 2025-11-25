Un motociclista especialista en acrobacias murió durante un show en el Beto Carrero World

Un motociclista especialista en acrobacias , conocido bajo el nombre de Lurrique Ferrari, murió este fin de semana durante un espectáculo que tuvo lugar en el Beto Carrero World , el popular parque temático ubicado en Penha, Santa Catarina.

El siniestro fatal se produjo cuando Ferrari chocó contra una de las rampas de la pista mientras realizaba una maniobra, informó el medio local de Brasil O Globo.

La colisión fue presenciada por miles de personas que se encontraban en el público. El hecho quedó grabado en video y rápidamente fue compartido en redes sociales .

CIUDAD Caos de tránsito en la zona de Tres Cruces por un accidente: la Intendencia de Montevideo llamó a "evitar la zona"

En un comunicado emitido tras el accidente, el parque expresó su pesar por la pérdida del profesional y envió sus condolencias a la familia del motociclista, que estaba trabajando allí desde finales del año pasado.

"En este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo. Lurrique era admirado por su talento, dedicación y la pasión con la que desempeñaba su trabajo, y todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo lo extrañarán profundamente", manifestaron.

Desde la dirección del parque además aseguraron que ya activaron los "protocolos internos" correspondientes para investigar las causas del accidente.

Meses antes de su fatal accidente, Ferrari había hablado en una entrevista sobre los desafíos que enfrentaba al formar parte del "Hot Wheels Epic Show".

Entre otras cosas, se refirió a la pista y la "locura" que representa. "El suelo está resbaladizo, porque se ha formado una película gomosa sobre el asfalto. No se puede ver el color del asfalto. El derrape de los coches crea esa película gomosa. Así que es un poco peligroso, es resbaladizo, sobre todo con lluvia, incluso peor", dijo.

El motociclista también había compartido cómo el espectáculo le exigía superar ciertas barreras. "Aquí todo es diferente. Maniobras que nunca... Es algo nuevo, totalmente nuevo, y es un espectáculo que te presiona, hombre. Tres mil personas en las gradas. Nunca había hecho un espectáculo para tanta gente", aseveró en su día.