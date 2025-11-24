Manini Ríos sufrió un accidente a caballo y se quebró dos costillas: está en su casa con reposo

El exsenador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, está en su casa con reposo luego de sufrir un accidente a caballo, confirmó El Observador con fuentes políticas.
De acuerdo a lo informado en primera instancia por Montevideo Portal, el político cabildante se encontraba la semana pasada recorriendo a caballo los montes del río Cuareim en Artigas cuando, de repente, perdió el control del animal, cayó al suelo y se quebró dos costillas.
Producto de esto, desde hace varios días se encuentra en su casa haciendo reposo. El personal médico que lo evaluó no encontró otras heridas.
Los plazos de recuperación dependerán de la persistencia del dolor.
En diálogo con Telemundo (Canal 12), Manini reveló que la caída se produjo cuando estaba y señaló que posiblemente el equino se asustó "al ver un yacaré".
Además, explicó que el incidente ocurrió mientras arreaba el ganado de su propiedad en un trabajo de "rutina".