Dólar
Compra 38,50 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
algo de nubes
Martes:
Mín  16°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / ACCIDENTE

Manini Ríos sufrió un accidente a caballo y se quebró dos costillas: está en su casa con reposo

El accidente del líder de Cabildo Abierto tuvo lugar la semana pasada en los montes del río Cuareim en Artigas

24 de noviembre 2025 - 15:21hs
El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos﻿

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos﻿

El exsenador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, está en su casa con reposo luego de sufrir un accidente a caballo, confirmó El Observador con fuentes políticas.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Montevideo Portal, el político cabildante se encontraba la semana pasada recorriendo a caballo los montes del río Cuareim en Artigas cuando, de repente, perdió el control del animal, cayó al suelo y se quebró dos costillas.

Producto de esto, desde hace varios días se encuentra en su casa haciendo reposo. El personal médico que lo evaluó no encontró otras heridas.

Más noticias
la ley debe respetarse: manini rios cuestiono eleccion de jose luis elizondo como nuevo comandante en jefe de la armada
ARMADA

"La ley debe respetarse": Manini Ríos cuestionó elección de José Luis Elizondo como nuevo comandante en jefe de la Armada

Archivo. Guido Manini Ríos llegando a reunirse con Yamandú Orsi durante la transición
NEGOCIACIONES

Presupuesto: los temas que Manini Ríos le dijo a Orsi que van a plantear durante el debate parlamentario

Los plazos de recuperación dependerán de la persistencia del dolor.

En diálogo con Telemundo (Canal 12), Manini reveló que la caída se produjo cuando estaba y señaló que posiblemente el equino se asustó "al ver un yacaré".

Además, explicó que el incidente ocurrió mientras arreaba el ganado de su propiedad en un trabajo de "rutina".

Temas:

Manini Ríos accidente Caballo Artigas Cabildo Abierto

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego García y Lucas Rodríguez
LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol 2-2 Nacional: el equipo de Diego Aguirre levantó un 0-2 tras pésimos 45 minutos, pero su rival sacó un gran resultado de visita en la primera final de la Liga AUF Uruguaya

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos
FÚTBOL URUGUAYO

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos prohibidos, que estaban escondidos, lo que fue captado por cámaras del Ministerio del Interior

Cambio de estrategia de defensa de Marset mientras intenta liberar a Gianina García Troche apelando al derecho penal del enemigo
DEFENSA

Cambio de estrategia de defensa de Marset mientras intenta liberar a Gianina García Troche apelando al "derecho penal del enemigo"

Laguna del Cisne: Ministerio de Ambiente discrepa con la Intendencia de Canelones y pone un freno a proyecto de chacras cuestionado por vecinos
COSTA DE ORO

Laguna del Cisne: Ministerio de Ambiente discrepa con la Intendencia de Canelones y pone un freno a proyecto de chacras cuestionado por vecinos

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos