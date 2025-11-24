Manini Ríos sufrió un accidente a caballo y se quebró dos costillas: está en su casa con reposo

El exsenador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos , está en su casa con reposo luego de sufrir un accidente a caballo, confirmó El Observador con fuentes políticas.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Montevideo Portal, el político cabildante se encontraba la semana pasada recorriendo a caballo los montes del río Cuareim en Artigas cuando, de repente, perdió el control del animal, cayó al suelo y se quebró dos costillas .

Producto de esto, desde hace varios días se encuentra en su casa haciendo reposo . El personal médico que lo evaluó no encontró otras heridas .

Los plazos de recuperación dependerán de la persistencia del dolor .

En diálogo con Telemundo (Canal 12), Manini reveló que la caída se produjo cuando estaba y señaló que posiblemente el equino se asustó "al ver un yacaré".

Además, explicó que el incidente ocurrió mientras arreaba el ganado de su propiedad en un trabajo de "rutina".