Yamandú Orsi dijo que no tenía "ni idea" del asesinato del policía y expresidenta del sindicato lo cuestionó: "Es inadmisible"

La expresidenta del sindicato policial Patricia Rodríguez criticó este lunes al presidente Yamandú Orsi por su desconocimiento acerca del asesinato de un policía en el Cerro la pasada madrugada.

Sobre las 14:30 de este lunes, Orsi fue consultado en rueda de prensa sobre el crimen y respondió: "No tengo ni idea, no sé a qué se refiere. De verdad lo desconozco, no he parado desde que arranque, desde que empecé".

Rodríguez consideró " inadmisible " que el presidente "diga que desconoce una nueva muerte de un policía".

“No no tengo ni idea, no sé a qué te refieres ..de verdad lo desconozco, no he parado desde que arranque!!” dijo Orsi a las 14 30 aprox, sobre el fallecimiento de un policía que aparentemente se resistió a una rapiña, la pasada madrugada en playa del Cerro pic.twitter.com/QDIuLkxKWi

"La muerte de un funcionario policial no puede ser un dato menor, ni algo que el Poder Ejecutivo se entere tarde. Nuestros policías merecen respeto, protección y un Estado presente ", lanzó.

La muerte de un funcionario policial no puede ser un dato menor, ni algo que el Poder Ejecutivo se entere tarde.

Quien sí se expresó en el gobierno fue el ministro del Interior, Carlos Negro, que en su cuenta de X escribió: "Con gran dolor lamentamos el homicidio del cabo César Alejandro Ferreira. Nuestro sentido pésame y acompañamiento a su familia, compañeros y seres queridos en este difícil momento".

El agente César Alejandro Ferreira fue asesinado durante un intento de rapiña en las inmediaciones de la playa del Cerro

El oficial, que se encontraba acompañado de su hermano y un grupo de personas, fue abordado por dos adolescentes con intenciones de robarle.

Producto del tiroteo murió el efectivo y uno de los delincuentes. El otro ladrón fue internado en estado grave, al igual que el hermano de Ferreira.