/ Nacional / CRIMEN DEL POLICÍA

Yamandú Orsi dijo que no tenía "ni idea" del asesinato del policía y expresidenta del sindicato lo cuestionó: "Es inadmisible"

"Nuestros policías merecen respeto, protección y un Estado presente", reclamó la exdirigente sindical Patricia Rodríguez

24 de noviembre 2025 - 16:11hs
Yamandú Orsi
Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

La expresidenta del sindicato policial Patricia Rodríguez criticó este lunes al presidente Yamandú Orsi por su desconocimiento acerca del asesinato de un policía en el Cerro la pasada madrugada.

Sobre las 14:30 de este lunes, Orsi fue consultado en rueda de prensa sobre el crimen y respondió: "No tengo ni idea, no sé a qué se refiere. De verdad lo desconozco, no he parado desde que arranque, desde que empecé".

Rodríguez consideró "inadmisible" que el presidente "diga que desconoce una nueva muerte de un policía".

"La muerte de un funcionario policial no puede ser un dato menor, ni algo que el Poder Ejecutivo se entere tarde. Nuestros policías merecen respeto, protección y un Estado presente", lanzó.

Quien sí se expresó en el gobierno fue el ministro del Interior, Carlos Negro, que en su cuenta de X escribió: "Con gran dolor lamentamos el homicidio del cabo César Alejandro Ferreira. Nuestro sentido pésame y acompañamiento a su familia, compañeros y seres queridos en este difícil momento".

El agente César Alejandro Ferreira fue asesinado durante un intento de rapiña en las inmediaciones de la playa del Cerro

El oficial, que se encontraba acompañado de su hermano y un grupo de personas, fue abordado por dos adolescentes con intenciones de robarle.

Producto del tiroteo murió el efectivo y uno de los delincuentes. El otro ladrón fue internado en estado grave, al igual que el hermano de Ferreira.

