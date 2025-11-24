Dólar
Compra 38,50 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos que estaban escondidos, lo que fue captado por cámaras del Ministerio del Interior

“¿Qué hace esa caja ahí?”, se escucha en el video que se viralizó tras el clásico Peñarol vs Nacional por las finales de la Liga Uruguaya

24 de noviembre 2025 - 7:55hs
El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos

El video de la caja en la tribuna de Peñarol

Una video filmado por el Ministerio del Interior se viralizó luego del clásico 2-2 de este domingo entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo, por las finales de la Liga Uruguaya, en cuyas imágenes se ven como hinchas aurinegros sacan objetos de una caja anexada a una tribuna.

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objeto
El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos

Tras el clásico, que luego se disputó sin mayores inconvenientes en las tribunas, se viralizó un video en el que se ve a hinchas de Peñarol, tapados por paraguas y con uno de ellos con una máscara, sacando objetos escondidos de una gran caja anexada a un sector de una tribuna.

“Abrieron la caja”, dice el video del Ministerio del Interior. “Están sacando cajas de adentro”, se escucha en el audio. “Sacaron una caja”, comenta una de las voces, a los que luego se agrega: “Dos cajas”.

Hinchas de Peñarol colgados al tejido, humo y paraguas abiertos: las razones por las que el partido demoró 16 minutos en comenzar
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

La otra final que jugaron en el Campeón del Siglo: el día que la seguridad de la AUF estableció que los hinchas no son los que deciden las reglas en las tribunas

Emanuel Gularte de Peñarol ante Christian Ebere de Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya
CLÁSICO

Los goles del clásico que Peñarol y Nacional empataron 2-2 en la ida de las finales de la Liga AUF Uruguaya

G6Uhd0kXwAEJq1J
Objetos prohibidos para las Finales de la Liga Uruguaya 2025

Objetos prohibidos para las Finales de la Liga Uruguaya 2025

“Una bolsa blanca también que están sacando y ahora taparon con los paraguas para que no se vea”, indicaron. “Armas de fuego”, también se escucha.

Luego, uno de los oficiales pregunta: “¿Qué hace esa caja ahí?”.

“Ahí el de paraguas lleva la bolsa”, comentó otro.

Peñarol vs Nacional primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo hinchas de Peñarol humo tejido
Hinchas de Peñarol colgados al tejido, humo y paraguas abiertos: las razones por las que el partido demoró 16 minutos en comenzar

Hinchas de Peñarol colgados al tejido, humo y paraguas abiertos: las razones por las que el partido demoró 16 minutos en comenzar

La firme postura del Ministerio del Interior

Este domingo en el Campeón del Siglo, en donde Peñarol y Nacional igualaron 2-2, los hinchas intentaron volver a tener el control de la organización y la AUF se plantó.

El partido debía comenzar puntualmente a la hora 16.30.

Sin embargo, como establece el protocolo de seguridad, los equipos no salieron a la cancha hasta que quitaran todas las banderas gigantes, cerraran los paraguas (atrás de los cuales se pueden esconder los violentos) y se bajaran de los tejidos una decena de hinchas enmascarados.

La salida de los equipos se demoró 11 minutos (16.41) y el partido comenzó a la hora 16.46.

Peñarol vs Nacional primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo banderas gigantes

Hasta la final del Torneo Intermedio de este año el fútbol había acostumbrado a sus hinchas a que las reglas en las tribunas las establecían los violentos. Se había establecido como una práctica natural que volaran bengalas náuticas de una tribuna a la otra. Las banderas gigantes servían para ocultar a los delincuentes, que hacían lo que querían porque no podían ser identificados por las cámaras.

Desde el grave episodio que casi le cuesta la vida a un funcionario de seguridad ubicado en la Tribuna América en el clásico del 6 de julio, cambiaron drásticamente las reglas de convivencia en las tribunas, y este domingo en el Campeón del Siglo la seguridad de la AUF y el Ministerio del Interior volvieron a establecer que no son los hinchas los que deciden las normas, sino que son los que deben acatar las decisiones de los organizadores del espectáculo.

Temas:

Ministerio del Interior Peñarol Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego García y Lucas Rodríguez
LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol 2-2 Nacional: el equipo de Diego Aguirre levantó un 0-2 tras pésimos 45 minutos, pero su rival sacó un gran resultado de visita en la primera final de la Liga AUF Uruguaya

Ignacio Sosa y Christian Oliva 
CLÁSICO

A qué hora juegan hoy Peñarol vs Nacional por la primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo y por dónde verlo

Estadio Campeón del Siglo
PEÑAROL

Mirá por qué este clásico entre Peñarol vs Nacional, marcó el fin de una era en el Estadio Campeón del Siglo

Jadson Viera, entrenador de Nacional en el primer clásico en el Campeón del Siglo
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Los cambios de Jadson Viera que desnudaron una realidad en Nacional: Nico López no puede ser titular y Carneiro le pelea un lugar a Maxi Gómez

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos