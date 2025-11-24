El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos que estaban escondidos, lo que fue captado por cámaras del Ministerio del Interior

El video de la caja en la tribuna de Peñarol

Una video filmado por el Ministerio del Interior se viralizó luego del clásico 2-2 de este domingo entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo, por las finales de la Liga Uruguaya, en cuyas imágenes se ven como hinchas aurinegros sacan objetos de una caja anexada a una tribuna.

Como informó Referí, el partido, que solo tuvo público local, estuvo demorado 16 minutos en su inicio debido a la presencia en la hinchada aurinegra de cientos de paraguas, los que puede utilizarse para no ser captados por las cámaras, motivo por el cual se prohibieron las banderas gigantes.

Tras el clásico, que luego se disputó sin mayores inconvenientes en las tribunas, se viralizó un video en el que se ve a hinchas de Peñarol, tapados por paraguas y con uno de ellos con una máscara , sacando objetos escondidos de una gran caja anexada a un sector de una tribuna.

“Abrieron la caja”, dice el video del Ministerio del Interior. “Están sacando cajas de adentro”, se escucha en el audio. “Sacaron una caja”, comenta una de las voces, a los que luego se agrega: “Dos cajas”.

“Una bolsa blanca también que están sacando y ahora taparon con los paraguas para que no se vea”, indicaron. “Armas de fuego”, también se escucha.

Luego, uno de los oficiales pregunta: “¿Qué hace esa caja ahí?”.

“Ahí el de paraguas lleva la bolsa”, comentó otro.

La firme postura del Ministerio del Interior

Este domingo en el Campeón del Siglo, en donde Peñarol y Nacional igualaron 2-2, los hinchas intentaron volver a tener el control de la organización y la AUF se plantó.

El partido debía comenzar puntualmente a la hora 16.30.

Sin embargo, como establece el protocolo de seguridad, los equipos no salieron a la cancha hasta que quitaran todas las banderas gigantes, cerraran los paraguas (atrás de los cuales se pueden esconder los violentos) y se bajaran de los tejidos una decena de hinchas enmascarados.

La salida de los equipos se demoró 11 minutos (16.41) y el partido comenzó a la hora 16.46.

Hasta la final del Torneo Intermedio de este año el fútbol había acostumbrado a sus hinchas a que las reglas en las tribunas las establecían los violentos. Se había establecido como una práctica natural que volaran bengalas náuticas de una tribuna a la otra. Las banderas gigantes servían para ocultar a los delincuentes, que hacían lo que querían porque no podían ser identificados por las cámaras.

Desde el grave episodio que casi le cuesta la vida a un funcionario de seguridad ubicado en la Tribuna América en el clásico del 6 de julio, cambiaron drásticamente las reglas de convivencia en las tribunas, y este domingo en el Campeón del Siglo la seguridad de la AUF y el Ministerio del Interior volvieron a establecer que no son los hinchas los que deciden las normas, sino que son los que deben acatar las decisiones de los organizadores del espectáculo.