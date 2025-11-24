Dólar
FÚTBOL

La foto que detuvo el tiempo en el clásico entre Peñarol vs Nacional en el Estadio Campeón del Siglo en la final de la Liga AUF Uruguaya; mirá también el video

El primer encuentro que comenzó a definir el certamen tuvo un tiempo para cada uno de los grandes y los últimos minutos, sumaron emoción extra

24 de noviembre 2025 - 13:01hs
Luis Mejía de Nacional mira la pelota que dio en el palo tras un tiro libre de Leonardo Fernández de Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya

Luis Mejía de Nacional mira la pelota que dio en el palo tras un tiro libre de Leonardo Fernández de Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

El clásico de la primera final de la Liga AUF Uruguaya entre Peñarol y Nacional terminó empatado 2-2 este domingo en el Estadio Campeón del Siglo en donde se jugó solo con hinchas y socios carboneros. Entre tantas fotos que se tomaron para Referí, hubo una que resume lo que fueron los instantes finales y que detuvo el tiempo.

Ahora volverán a enfrentarse el domingo 30 de este mes en el Gran Parque Central con público tricolor y allí habrá sí o sí un campeón.

El tiro libre de Leonardo Fernández que estremeció el palo

Iban 84 minutos y el equipo de Diego Aguirre, aún con 10 hombres por la expulsión de Javier Méndez, arreciaba sobre el arco de Luis Mejía.

El empujón anímico del empate tras ir perdiendo 2-0 y el apoyo de los hinchas aurinegros, fueron llevando a que el conjunto mejorara mucho.

En ese momento, llegó un tiro libre de Leonardo Fernández, uno más, al borde del área por el sector izquierdo.

Faltaban 6 minutos para el final del encuentro y el número 10 de Peñarol, quien ya había brindado la asistencia para el descuento de Matías Arezo, y que había convertido un golazo desde 25 metros para el 2-2, quería uno más.

Leonardo Fernández le pegó por afuera de la barrera, el balón pareció rozar en la cabeza de Sebastián Coates, quien saltó en la barrera, y dio de lleno en el palo.

Luis Mejía se sorprendió y su cara lo dijo todo. Peñarol allí estuvo a nada de dar vuelta el clásico, ya que además, segundos después, en la continuación de la jugada, Emanuel Gularte se lo perdió de manera increíble.

Aquí se puede ver el video de esa jugada:

Embed

Liga AUF Uruguaya Peñarol Nacional Leonardo Fernández Luis Mejía

