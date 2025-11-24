Dólar
Compra 38,50 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

El récord que tenía Peñarol y que Nacional le quebró este domingo en el clásico de la final de la Liga AUF Uruguaya

El primer partido decisivo tuvo un tiempo para cada uno y finalmente terminó igualado 2-2 a la espera de lo que suceda el próximo fin de semana en el Gran Parque Central

24 de noviembre 2025 - 12:27hs
Gonzalo Carneiro de Nacional celebra un gol ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

Gonzalo Carneiro de Nacional celebra un gol ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Peñarol y Nacional igualaron 2-2 este domingo en la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya que se disputó en el Estadio Campeón del Siglo exclusivamente con público aurinegro, como ocurrirá el domingo 30 de este mes pero al revés, con hinchas y socios tricolores en la revancha en el Gran Parque Central. Los tricolores derribaron un récord importante de su adversario eterno que llegaba con 12 victorias seguidas jugando como local.

El primer tiempo fue prácticamente todo de Nacional, con Peñarol cometiendo varios errores defensivos que fueron muy bien aprovechados por su rival, pero un gol de Matías Arezo en el cuarto minuto de adición, puso el 2-1 y el descuento que luego ayudaría mucho.

En el complemento, el equipo de Diego Aguirre fue superior, lo empató con un golazo de Leonardo Fernández, y estuvo a punto de seguir de largo, incluso tras la expulsión de Javier Méndez.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

"Marcelo Bielsa quiere a la selección como todos nosotros": Homenchenko habló sobre el entrenador y cómo fue el ambiente de la celeste en la última convocatoria

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio: el "intercambio" de Sebastián Eguren en el túnel, los paraguas "inofensivos" y la "rigurosidad" que espera en el Parque Central donde "ha caído de todo a la cancha"

El récord que tenía Peñarol y que Nacional derribó

Con el empate en el Estadio Campeón del Siglo, Nacional terminó con un importante récord que mantenía Peñarol en los últimos tiempos.

Es que los dirigidos por Diego Aguirre llevaban 12 partidos consecutivos ganados en su escenario, y ahora la cifra se mantuvo allí.

Estos son los 12 encuentros seguidos que llevaba ganados Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo:

1) 3-0 a Defensor Sporting
2) 2-0 a Wanderers
3) 2-0 a Cerro
4) 2-1 a Progreso
5) 3-0 a Nacional
6) 1-0 a Racing de Avellaneda
7) 2-0 a River Plate
8) 1-0 a Plaza Colonia
9) 1-0 a Juventud de Las Piedras
10) 2-0 a Danubio
11) 3-0 a Wanderers
12) 2-1 a Defensor Sporting

De haberle ganado a Nacional, Peñarol habría no solo mantenido el récord, sino que lo hubiera incrementado a 13 compromisos seguidos ganados en el Estadio Campeón del Siglo.

Lo que sí mantiene es el invicto jugando como local en su escenario desde ese encuentro.

Temas:

Liga AUF Uruguaya Peñarol Nacional Campeón del Siglo Gran Parque Central

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego García y Lucas Rodríguez
LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol 2-2 Nacional: el equipo de Diego Aguirre levantó un 0-2 tras pésimos 45 minutos, pero su rival sacó un gran resultado de visita en la primera final de la Liga AUF Uruguaya

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos
FÚTBOL URUGUAYO

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos prohibidos, que estaban escondidos, lo que fue captado por cámaras del Ministerio del Interior

Ignacio Sosa y Christian Oliva 
CLÁSICO

A qué hora juegan hoy Peñarol vs Nacional por la primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo y por dónde verlo

Jadson Viera, entrenador de Nacional en el primer clásico en el Campeón del Siglo
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Los cambios de Jadson Viera que desnudaron una realidad en Nacional: Nico López no puede ser titular y Carneiro le pelea un lugar a Maxi Gómez

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos