El récord que tenía Peñarol y que Nacional le quebró este domingo en el clásico de la final de la Liga AUF Uruguaya

Gonzalo Carneiro de Nacional celebra un gol ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

Peñarol y Nacional igualaron 2-2 este domingo en la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya que se disputó en el Estadio Campeón del Siglo exclusivamente con público aurinegro, como ocurrirá el domingo 30 de este mes pero al revés, con hinchas y socios tricolores en la revancha en el Gran Parque Central. Los tricolores derribaron un récord importante de su adversario eterno que llegaba con 12 victorias seguidas jugando como local.

El primer tiempo fue prácticamente todo de Nacional, con Peñarol cometiendo varios errores defensivos que fueron muy bien aprovechados por su rival, pero un gol de Matías Arezo en el cuarto minuto de adición, puso el 2-1 y el descuento que luego ayudaría mucho.

En el complemento, el equipo de Diego Aguirre fue superior, lo empató con un golazo de Leonardo Fernández, y estuvo a punto de seguir de largo, incluso tras la expulsión de Javier Méndez.

El récord que tenía Peñarol y que Nacional derribó

Con el empate en el Estadio Campeón del Siglo, Nacional terminó con un importante récord que mantenía Peñarol en los últimos tiempos.

Es que los dirigidos por Diego Aguirre llevaban 12 partidos consecutivos ganados en su escenario, y ahora la cifra se mantuvo allí.

Estos son los 12 encuentros seguidos que llevaba ganados Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo:

1) 3-0 a Defensor Sporting

2) 2-0 a Wanderers

3) 2-0 a Cerro

4) 2-1 a Progreso

5) 3-0 a Nacional

6) 1-0 a Racing de Avellaneda

7) 2-0 a River Plate

8) 1-0 a Plaza Colonia

9) 1-0 a Juventud de Las Piedras

10) 2-0 a Danubio

11) 3-0 a Wanderers

12) 2-1 a Defensor Sporting

De haberle ganado a Nacional, Peñarol habría no solo mantenido el récord, sino que lo hubiera incrementado a 13 compromisos seguidos ganados en el Estadio Campeón del Siglo.

Lo que sí mantiene es el invicto jugando como local en su escenario desde ese encuentro.