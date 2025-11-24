Peñarol se expone otra vez a duras sanciones de los tribunales por el comportamiento de sus hinchas: puede iniciar 2026 sin espectadores en el Campeón del Siglo

Hinchas de Peñarol colgados del tejido y bengalas, la nota negativa en el Campeón del Siglo

Peñarol comenzó la temporada 2025 sin público en el Campeón del Siglo en su estreno como local en el Torneo Apertura . También inició el año en la Copa Libertadores con las tribunas vacías y los hinchas no pudieron asistir a los tres partidos de la fase de grupos. Volvió a repetir la situación en el inicio del Torneo Clausura , que incluyó el clásico de la segunda fecha ante Nacional con el estadio en silencio. Todo esto ocurrió como consecuencia del comportamiento de un grupo de hinchas que no se ajustan a las normas de convivencia en las tribunas de un estadio de fútbol.

Ahora, luego de que ocurrió en la primera final de la Liga AUF Uruguaya que este domingo se jugó en el Campeón del Siglo, los hinchas expusieron otra vez a Peñarol a recibir duras sanciones de cara a la temporada 2026.

Con los antecedentes y lo que ocurrió este domingo, Peñarol podrá iniciar el Torneo Apertura 2026 como local sin público .

El tema comenzará a ser estudiado este lunes de noche por la Comisión Disciplinaria de la AUF , la misma que le aplicó las sanciones que le impidieron jugar tres partidos sin hinchas en su estadio.

En total fueron seis partidos sin público de los 39 que Peñarol jugó como local por Clausura, Intermedio, Apertura y Libertadores

La sanción fue en tres partidos del torneo local (uno Apertura y dos en el Clausura) y tres por Copa Libertadores.

¿Qué fue lo que ocurrió este domingo en el Campeón del Siglo?

Los hinchas de Peñarol, los únicos que asistieron este domingo al CDS, desplegaron por todas las tribunas paraguas, elementos prohibidos por el Ministerio del Interior para los espectáculos de fútbol, porque sirven para que los hinchas violentos se escondan y no puedan ser identificados.

En un video que difundió el Ministerio del Interior se pudo ver este domingo la forma en que algunos hinchas, enmascarados, llegaron hasta lo más alto de una de las tribunas del estadio de Peñarol y comenzaron a ingresar elementos desde una caja ubicada en ese lugar.

Todo eso lo hicieron escondidos debajo de los paraguas.

Además, por protocolo de seguridad el partido no podía comenzar si había banderas mayores a un metro por dos.

Por altoparlantes pidieron que retiraran las banderas gigantes y cerraran los paraguas.

Como consecuencia de ello el ingreso de los equipos a la cancha se demoró 11 minutos y pudo suspenderse el encuentro.

El partido debía comenzar a la hora 16.30 y los árbitros y los jugadores ingresaron a las 16.41.

El partido comenzó a las 16.46.

Cuando los futbolistas saltaron al campo, en la tribuna de Peñarol encendieron humo, que no fue autorizado por seguridad de la AUF, y una bengala, también prohibida.

Todo eso fue denunciado al tribunal, que estudiará estas situaciones y considerará los antecedentes que tiene Peñarol para definir si aplica solo multas o si también le prohíbe el ingreso de los hinchas en el inicio del próximo año como local.

En la temporada 2025, Peñarol recibió más de US$ 220.000 de multas y jugó seis partidos sin espectadores.