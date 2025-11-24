Dólar
El Observador / Fútbol / FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Peñarol se expone otra vez a duras sanciones de los tribunales por el comportamiento de sus hinchas: puede iniciar 2026 sin espectadores en el Campeón del Siglo

El tribunal de la AUF estudia las denuncias por las banderas gigantes y paraguas, el encendido de humo, el retraso de 16 minutos del inicio del partido y el riesgo de suspensión de la primera final, además de un video en el que se observa a hinchas de Peñarol ingresando elementos al estadio

24 de noviembre 2025 - 12:38hs
Hinchas de Peñarol colgados del tejido y bengalas, la nota negativa en el Campeón del Siglo

Hinchas de Peñarol colgados del tejido y bengalas, la nota negativa en el Campeón del Siglo

FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

Peñarol comenzó la temporada 2025 sin público en el Campeón del Siglo en su estreno como local en el Torneo Apertura. También inició el año en la Copa Libertadores con las tribunas vacías y los hinchas no pudieron asistir a los tres partidos de la fase de grupos. Volvió a repetir la situación en el inicio del Torneo Clausura, que incluyó el clásico de la segunda fecha ante Nacional con el estadio en silencio. Todo esto ocurrió como consecuencia del comportamiento de un grupo de hinchas que no se ajustan a las normas de convivencia en las tribunas de un estadio de fútbol.

Con los antecedentes y lo que ocurrió este domingo, Peñarol podrá iniciar el Torneo Apertura 2026 como local sin público.

El tema comenzará a ser estudiado este lunes de noche por la Comisión Disciplinaria de la AUF, la misma que le aplicó las sanciones que le impidieron jugar tres partidos sin hinchas en su estadio.

Hinchas de Peñarol colgados al tejido, humo y paraguas abiertos: las razones por las que el partido demoró 16 minutos en comenzar
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

La otra final que jugaron en el Campeón del Siglo: el día que la seguridad de la AUF estableció que los hinchas no son los que deciden las reglas en las tribunas

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos
FÚTBOL URUGUAYO

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos prohibidos, que estaban escondidos, lo que fue captado por cámaras del Ministerio del Interior

En total fueron seis partidos sin público de los 39 que Peñarol jugó como local por Clausura, Intermedio, Apertura y Libertadores

La sanción fue en tres partidos del torneo local (uno Apertura y dos en el Clausura) y tres por Copa Libertadores.

¿Qué fue lo que ocurrió este domingo en el Campeón del Siglo?

Los hinchas de Peñarol, los únicos que asistieron este domingo al CDS, desplegaron por todas las tribunas paraguas, elementos prohibidos por el Ministerio del Interior para los espectáculos de fútbol, porque sirven para que los hinchas violentos se escondan y no puedan ser identificados.

En un video que difundió el Ministerio del Interior se pudo ver este domingo la forma en que algunos hinchas, enmascarados, llegaron hasta lo más alto de una de las tribunas del estadio de Peñarol y comenzaron a ingresar elementos desde una caja ubicada en ese lugar.

Todo eso lo hicieron escondidos debajo de los paraguas.

Además, por protocolo de seguridad el partido no podía comenzar si había banderas mayores a un metro por dos.

Por altoparlantes pidieron que retiraran las banderas gigantes y cerraran los paraguas.

Como consecuencia de ello el ingreso de los equipos a la cancha se demoró 11 minutos y pudo suspenderse el encuentro.

El partido debía comenzar a la hora 16.30 y los árbitros y los jugadores ingresaron a las 16.41.

El partido comenzó a las 16.46.

Cuando los futbolistas saltaron al campo, en la tribuna de Peñarol encendieron humo, que no fue autorizado por seguridad de la AUF, y una bengala, también prohibida.

Todo eso fue denunciado al tribunal, que estudiará estas situaciones y considerará los antecedentes que tiene Peñarol para definir si aplica solo multas o si también le prohíbe el ingreso de los hinchas en el inicio del próximo año como local.

En la temporada 2025, Peñarol recibió más de US$ 220.000 de multas y jugó seis partidos sin espectadores.

Diego García y Lucas Rodríguez
LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol 2-2 Nacional: el equipo de Diego Aguirre levantó un 0-2 tras pésimos 45 minutos, pero su rival sacó un gran resultado de visita en la primera final de la Liga AUF Uruguaya

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos
FÚTBOL URUGUAYO

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos prohibidos, que estaban escondidos, lo que fue captado por cámaras del Ministerio del Interior

Ignacio Sosa y Christian Oliva 
CLÁSICO

A qué hora juegan hoy Peñarol vs Nacional por la primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo y por dónde verlo

Jadson Viera, entrenador de Nacional en el primer clásico en el Campeón del Siglo
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Los cambios de Jadson Viera que desnudaron una realidad en Nacional: Nico López no puede ser titular y Carneiro le pelea un lugar a Maxi Gómez

