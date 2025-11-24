El mensaje de Nahuel Herrera tras su lesión: "Mucha impotencia" pero con "confianza" para la revancha Nacional vs Peñarol en el Gran Parque Central
Nahuel Herrera fue uno de los defensas que se lesionó en el Campeón del Siglo, lo que obligará al entrenador Diego Aguirre a reorganizar la defensa
24 de noviembre 2025 - 8:51hs
Peñarol
Foto: Gastón Britos / Focouy
El zaguero de Peñarol, Nahuel Herrera, se expresó en sus redes sociales luego del clásico Peñarol vs Nacional de este domingo, con empate 2-2 en el Campeón del Siglo por las finales de la Liga AUF Uruguaya, en el que se lesionó al minuto de juego.
Tras el clásico, Herrera se manifestó en sus redes: “Todo bien”, señaló.
“Con mucha impotencia por la situación, pero con total confianza en mis compañeros, que lo dieron todo y lo hicieron de la mejor manera. Quedan 90’”, agregó el juvenil, de cara a la revancha del próximo domingo en el Gran Parque Central.
“Vamos por el objetivo. Todos juntos. Vamos Peñarol!”, sostuvo el zaguero.
Herrera fue uno de los defensas que se sintió en el Campeón del Siglo, lo que obligará al entrenador Diego Aguirre a reorganizar la defensa.
Además del juvenil, Pedro Milans terminó sentido y Lucas Hernández se lesionó la rodilla; mientras que Javier Méndez no estará a la orden por tarjeta roja.