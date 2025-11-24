El mensaje Carlos Negro por la muerte del cabo César Ferreira, asesinado al resistirse a una rapiña en el Cerro

El ministro del Interior, Carlos Negro , expresó su profundo dolor luego de conocerse la identidad del policía asesinado esta madrugada durante una rapiña en las inmediaciones de la playa del Cerro y el extitular de la cartera, Nicolás Martinelli , exigió que la secretaría de Estado se encargue de la protección de la familia de la víctima.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (anteriormente Twitter), Negro escribió: " Con gran dolor lamentamos el homicidio del cabo César Alejandro Ferreira . Nuestro sentido pésame y acompañamiento a su familia, compañeros y seres queridos en este difícil momento".

El asesinato de Ferreira, que se produjo en medio de un violento enfrentamiento con los delincuentes, también despertó la reacción del exministro del Interior, Nicolás Martinelli , quien estuvo al frente de la cartera durante el último tramo del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Martinelli se expresó con respecto a la muerte del policía en su cuenta de X, donde se refirió al asesinato de Ferreira como " la peor noticia de la mañana " y envió sus condolencias:

"Además de enviar un abrazo apretado a sus compañeros y a su familia en este momento devastador —más aún sabiendo que su hermano resultó herido en el mismo episodio— espero que el Ministerio del Interior ya haya dispuesto reconocer su caída como un acto directo en cumplimiento del servicio, con todo lo que eso implica para la protección de su familia y el respeto que merece alguien que entregó su vida cumpliendo su deber", escribió.

El exministro también resaltó la importancia de que la muerte de Ferreira sea reconocida como un acto de servicio, lo que implicaría estrategias para la protección de su familia y un homenaje a su entrega.

Cómo fue el asesinato del policía

Un policía fue asesinado durante un intento de rapiña en la madrugada de este lunes, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador. El oficial, que se encontraba acompañado de su hermano y un grupo de personas, fue abordado por dos adolescentes con intenciones de robarle.

El intercambio de disparos resultó en la muerte del policía y en su hermano gravemente herido. Durante la balacera, uno de los delincuentes murió y el otro fue trasladado a un centro médico en estado grave.

En la escena, trabajó Policía Científica, que encontró al menos dos armas: una perteneciente al policía y la otra a los delincuentes.