Dólar
Compra 38,50 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
algo de nubes
Martes:
Mín  16°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / LUTO

El mensaje Carlos Negro por la muerte del cabo César Ferreira, asesinado al resistirse a una rapiña en el Cerro

El exministro del Interior, Nicolás Martinelli, también se manifestó en su cuenta de X y lamentó el homicidio del policía

24 de noviembre 2025 - 13:22hs
Carlos Negro
Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

El ministro del Interior, Carlos Negro, expresó su profundo dolor luego de conocerse la identidad del policía asesinado esta madrugada durante una rapiña en las inmediaciones de la playa del Cerro y el extitular de la cartera, Nicolás Martinelli, exigió que la secretaría de Estado se encargue de la protección de la familia de la víctima.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (anteriormente Twitter), Negro escribió: "Con gran dolor lamentamos el homicidio del cabo César Alejandro Ferreira. Nuestro sentido pésame y acompañamiento a su familia, compañeros y seres queridos en este difícil momento".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNegro7/status/1992981749018870013&partner=&hide_thread=false

El asesinato de Ferreira, que se produjo en medio de un violento enfrentamiento con los delincuentes, también despertó la reacción del exministro del Interior, Nicolás Martinelli, quien estuvo al frente de la cartera durante el último tramo del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Más noticias
La nota que dejaron los delincuentes que atentaron contra el INR
ATAQUE

Ministro apuntó a encarcelamiento de líderes de bandas y dominio policial en cárceles como motivos del atentado al INR

atentado contra el inr: el ministro y la policia tienen todo nuestro respaldo para poner sexta a fondo, dijo da silva
ATAQUE AL INR

Atentado contra el INR: "El ministro y la Policía tienen todo nuestro respaldo para poner sexta a fondo", dijo Da Silva

Martinelli se expresó con respecto a la muerte del policía en su cuenta de X, donde se refirió al asesinato de Ferreira como "la peor noticia de la mañana" y envió sus condolencias:

"Además de enviar un abrazo apretado a sus compañeros y a su familia en este momento devastador —más aún sabiendo que su hermano resultó herido en el mismo episodio— espero que el Ministerio del Interior ya haya dispuesto reconocer su caída como un acto directo en cumplimiento del servicio, con todo lo que eso implica para la protección de su familia y el respeto que merece alguien que entregó su vida cumpliendo su deber", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ni_Martinelli/status/1992964118882439524&partner=&hide_thread=false

El exministro también resaltó la importancia de que la muerte de Ferreira sea reconocida como un acto de servicio, lo que implicaría estrategias para la protección de su familia y un homenaje a su entrega.

Cómo fue el asesinato del policía

Un policía fue asesinado durante un intento de rapiña en la madrugada de este lunes, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador. El oficial, que se encontraba acompañado de su hermano y un grupo de personas, fue abordado por dos adolescentes con intenciones de robarle.

El intercambio de disparos resultó en la muerte del policía y en su hermano gravemente herido. Durante la balacera, uno de los delincuentes murió y el otro fue trasladado a un centro médico en estado grave.

En la escena, trabajó Policía Científica, que encontró al menos dos armas: una perteneciente al policía y la otra a los delincuentes.

Temas:

Carlos Negro Nicolás Martinelli homicidio

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego García y Lucas Rodríguez
LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol 2-2 Nacional: el equipo de Diego Aguirre levantó un 0-2 tras pésimos 45 minutos, pero su rival sacó un gran resultado de visita en la primera final de la Liga AUF Uruguaya

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos
FÚTBOL URUGUAYO

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos prohibidos, que estaban escondidos, lo que fue captado por cámaras del Ministerio del Interior

Cambio de estrategia de defensa de Marset mientras intenta liberar a Gianina García Troche apelando al derecho penal del enemigo
DEFENSA

Cambio de estrategia de defensa de Marset mientras intenta liberar a Gianina García Troche apelando al "derecho penal del enemigo"

Ignacio Sosa y Christian Oliva 
CLÁSICO

A qué hora juegan hoy Peñarol vs Nacional por la primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo y por dónde verlo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos