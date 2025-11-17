Atentado contra el INR: "El ministro y la Policía tienen todo nuestro respaldo para poner sexta a fondo", dijo Da Silva

El senador blanco Sebastián Da Silva manifestó "total respaldo" al ministro del Interior, Carlos Negro, para que "ponga sexta a fondo" en el combate a la delincuencia, luego de que este domingo dos criminales balearan la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y dejaran una nota amenazante contra, presuntamente, su directora Ana Juanche.

“Hoy tenemos que apoyar al ministro del Interior, apoyarlo de verdad, lo que quiere decir que si él pone sexta a fondo, acá en el Parlamento no se lo va a llamar a responsabilidad. El ministro y las autoridades de la Policía tienen todo nuestro respaldo para poner sexta a fondo ", dijo Da Silva en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

El legislador consideró que todo el arco político debe estar "junto" para " atacar a esta manga de forajidos que piensan que pueden ir contra las instituciones del Estado ".

"En esto tenemos que ir todos juntos, así se lo hemos dicho a las autoridades, al ministro del Interior, que le dé para adelante. Tiene los recursos, tiene armamento y tiene respaldo, así que depende mucho de él", indicó, y manifestó "solidaridad" con Juanche: "Estos temas son muy embromados".

El ataque ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este domingo en la sede administrativa del INR ubicada en la calle Cerro Largo. Dos delincuentes llegaron al lugar en moto. Uno de ellos se bajó del vehículo y disparó contra la entrada. En el lugar se encontraron seis vainas de calibre 9 milímetros. No hubo personas heridas.

Dos balas impactaron en un vidrio de la entrada. Además, lanzaron una piedra con una nota, que rompió otro vidrio e ingresó al lugar. "Ojo x ojo la próxima va pa tu auto con tu familia adentro", decía el texto.

Una de las hipótesis de la investigación es que los responsables son parte del grupo narco Los Albín, que ya atacaron en diciembre del año pasado la misma sede de manera idéntica.