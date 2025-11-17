Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

"Semana importante": Nacional volvió a los entrenamientos, tuvo reunión de directiva y prepara conferencias

Nacional tuvo este lunes reunión de directiva y prepara conferencias en la previa de las finales de la Liga AUF Uruguaya

17 de noviembre 2025 - 13:58hs
Sebastián Coates

Sebastián Coates

Nacional

Directiva y conferencia

En el plano dirigencial, la semana arrancó con la habitual reunión de directiva que se realizó este lunes a las 10:00 y en la se analizó lo que pasó en los últimos días y lo que vendrá.

Federico Britos

El directivo tricolor agregó: “El llanto de años da sus frutos con la complicidad de muchos”. “Han hecho lo que han querido, acusación permanente a todos, y obviamente las presiones dieron los resultados”, agregó.

Federico Britos, dirigente de Nacional
FÚTBOL URUGUAYO

"¿Saldrá estado hoy? El llanto de años da sus frutos": directivo de Nacional cargó contra Ignacio Ruglio tras el triunfo de Peñarol ante Liverpool; mirá su mensaje

Ruben Sosa
LIGA AUF URUGUAYA

"Peñarol jugó con 12": la reacción de Ruben Sosa tras el triunfo carbonero ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya y en la previa de las finales que jugará Nacional

Luego, envió un mensaje a los hinchas tricolores. “Pero ojo que nosotros estamos para bancar todo. Se viene la definición y es contra todos. Cerrar filas que somos Nacional”, agregó.

Nacional, que desde hace unas semanas adoptó la política de que sus directivos no hablen con los medios y que solo lo hagan mediante conferencias o en contadas excepciones, resolvió este lunes hacer una conferencia de prensa en el correr de la semana.

Se espera que en la misma estén el presidente Ricardo Vairo y el vice Flavio Perchman, y podría sumarse algún otro dirigente.

En Los Céspedes

En el plano deportivo, luego del día libre del domingo tras cerrar el sábado la semana de entrenamientos, el plantel volvió a los trabajos en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

En la semana habrá una conferencia a cargo del entrenador Jadson Viera.

La misma será este martes a la hora 08:30 en Los Céspedes.

20251028 Jadson Viera en su presentación como nuevo técnico de Nacional
Jadson Viera en su presentación como nuevo técnico de Nacional

Jadson Viera en su presentación como nuevo técnico de Nacional

Sorteo de localías para las finales

Como informó Referí, este lunes a las 18:00 horas, los bolilleros determinarán cuál de los dos grandes del futbol uruguayo será local en el primer partido y cuál será el anfitrión en el segundo juego, en el que se conocerá al campeón.

Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF, explicó a Referí cómo será el sorteo.

Para eso se utilizarán dos bolilleros. En uno de ellos habrá dos bolillas con papeles con los nombres de Nacional y Peñarol. En el otro habrá otras dos bolillas con papeles que indicarán local o visitante.

“Se sortea el primer partido, por ende el segundo sale del resultado del primero”, explicó Rivero.

Nacional y Peñarol quieren ser locales en sus estadios

Luego del sorteo, se definirán los detalles de los escenarios y hora de las finales, las que tienen fecha para el 23 y el 30 de noviembre.

Desde Nacional y Peñarol han manifestado la intención de ser locales en sus respectivos estadios, el Gran Parque Central y el Campeón del Siglo, para las finales.

De ser así, en una definición nunca antes vista de un campeonato, los dos partidos serán sin hinchas visitantes.

También existe la posibilidad de que las finales se jueguen en el Centenario. El Ministerio del Interior, por razones de seguridad, sugerirá a ambos clubes que las finales se jueguen en el Estadio, para lo que habrá una reunión este lunes.

Temas:

Nacional Peñarol Liverpool

