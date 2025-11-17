"Semana importante": Nacional volvió a los entrenamientos, tuvo reunión de directiva y prepara conferencias

Nacional comenzó este lunes una “semana importante”, como señaló en sus redes sociales con una foto del capitán Sebastián Coates con el pulgar para arriba, en la previa de las finales de la Liga AUF Uruguaya que disputará ante Peñarol, que clasificó a la definición tras superar a Liverpool en la semifinal de este domingo.

En el plano dirigencial, la semana arrancó con la habitual reunión de directiva que se realizó este lunes a las 10:00 y en la se analizó lo que pasó en los últimos días y lo que vendrá.

En los directivos hubo cuestionamientos a la actuación arbitral de Andrés Matonte en el partido de Peñarol ante Liverpool de este domingo. Así lo manifestó ese día en sus redes sociales el dirigente Federico Britos. “¿Saldrá estado hoy?”, preguntó , en lo que pareció ser un mensaje dirigido al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien suele utilizar los estados de WhatsApp para hacer críticas los arbitrajes.

El directivo tricolor agregó: “El llanto de años da sus frutos con la complicidad de muchos”. “Han hecho lo que han querido, acusación permanente a todos, y obviamente las presiones dieron los resultados”, agregó.

Luego, envió un mensaje a los hinchas tricolores. “Pero ojo que nosotros estamos para bancar todo. Se viene la definición y es contra todos. Cerrar filas que somos Nacional”, agregó.

Nacional, que desde hace unas semanas adoptó la política de que sus directivos no hablen con los medios y que solo lo hagan mediante conferencias o en contadas excepciones, resolvió este lunes hacer una conferencia de prensa en el correr de la semana.

Se espera que en la misma estén el presidente Ricardo Vairo y el vice Flavio Perchman, y podría sumarse algún otro dirigente.

En Los Céspedes

En el plano deportivo, luego del día libre del domingo tras cerrar el sábado la semana de entrenamientos, el plantel volvió a los trabajos en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

En la semana habrá una conferencia a cargo del entrenador Jadson Viera.

La misma será este martes a la hora 08:30 en Los Céspedes.

20251028 Jadson Viera en su presentación como nuevo técnico de Nacional Jadson Viera en su presentación como nuevo técnico de Nacional FOTO: Leonardo Carreño/FocoUy

Sorteo de localías para las finales

Como informó Referí, este lunes a las 18:00 horas, los bolilleros determinarán cuál de los dos grandes del futbol uruguayo será local en el primer partido y cuál será el anfitrión en el segundo juego, en el que se conocerá al campeón.

Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF, explicó a Referí cómo será el sorteo.

Para eso se utilizarán dos bolilleros. En uno de ellos habrá dos bolillas con papeles con los nombres de Nacional y Peñarol. En el otro habrá otras dos bolillas con papeles que indicarán local o visitante.

“Se sortea el primer partido, por ende el segundo sale del resultado del primero”, explicó Rivero.

Nacional y Peñarol quieren ser locales en sus estadios

Luego del sorteo, se definirán los detalles de los escenarios y hora de las finales, las que tienen fecha para el 23 y el 30 de noviembre.

Desde Nacional y Peñarol han manifestado la intención de ser locales en sus respectivos estadios, el Gran Parque Central y el Campeón del Siglo, para las finales.

De ser así, en una definición nunca antes vista de un campeonato, los dos partidos serán sin hinchas visitantes.

También existe la posibilidad de que las finales se jueguen en el Centenario. El Ministerio del Interior, por razones de seguridad, sugerirá a ambos clubes que las finales se jueguen en el Estadio, para lo que habrá una reunión este lunes.