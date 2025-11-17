Dólar
El Observador / Fútbol / LIGA AUF URUGUAYA

"Peñarol jugó con 12": la reacción de Ruben Sosa tras el triunfo carbonero ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya y en la previa de las finales que jugará Nacional

Tras el partido de este domingo, Ruben Sosa se manifestó en sus redes sociales; mirá su posteo

17 de noviembre 2025 - 10:57hs
Ruben Sosa

Esa victoria clasificó a los carboneros a las finales en la que definirán el título frente a los albos.

Tras el partido de este domingo, Ruben Sosa se manifestó en sus redes sociales.

“Liverpool dio lo máximo pero Peñarol jugó con 12 hoy”, comentó “Sosita” en su cuenta de Instagram, en una historia con una foto en la que se lo ve haciendo asado en un mediotanque.

Maximiliano Silvera y Rómulo Otero
LIGA AUF URUGUAYA

Finales de la Liga AUF Uruguaya: así será el sorteo en el que Nacional y Peñarol conocerán el orden de las localías para la definición del título

Federico Britos, dirigente de Nacional
FÚTBOL URUGUAYO

"¿Saldrá estado hoy? El llanto de años da sus frutos": directivo de Nacional cargó contra Ignacio Ruglio tras el triunfo de Peñarol ante Liverpool; mirá su mensaje

El posteo de Ruben Sosa
El tres veces campeón uruguayo con Nacional utilizó la expresión “jugó con 12”, que en la jerga del fútbol su utiliza popularmente cuando se considera que el árbitro benefició a un equipo.

El juez del partido fue Andrés Matonte

Directivo de Nacional realizó cuestionamientos

Como infirmó Referí, El directivo de Nacional Federico Britos se manifestó en las redes sociales luego del triunfo de Peñarol ante Liverpool de este domingo por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, resultado por el que los carboneros jugarán las finales del campeonato ante los tricolores.

Britos, integrante de la actual directiva, se expresó en un estado de WhatsApp y criticó a los aurinegros y a la actuación arbitral en el partido de este domingo en el Estadio Centenario.

Federico Britos
Federico Britos, dirigente de Nacional

De esa forma, el directivo rompió el silencio que ha adoptado el club para que sus dirigentes no hagan declaraciones públicas y a los medios.

“¿Saldrá estado hoy?”, preguntó Britos, en lo que pareció ser un mensaje dirigido al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien suele utilizar los estados de WhatsApp para hacer críticas los arbitrajes y hacer declaraciones públicas.

El directivo tricolor agregó: “El llanto de años da sus frutos con la complicidad de muchos...”.

“Han hecho lo que han querido, acusación permanente a todos, y obviamente las presiones dieron los resultados”, agregó.

Luego, envió un mensaje a los hinchas tricolores. “Pero ojo que nosotros estamos para bancar todo. Se viene la definición y es Contra Todos... Cerrar filas que somos Nacional”, agregó.

Directiva de Nacional

Nacional tiene este lunes por la mañana su habitual reunión de directiva en la que analizarán lo ocurrido en la semifinal y lo que se viene para las finales ante Peñarol.

También se definirá si algún dirigente hará declaraciones a la prensa.

