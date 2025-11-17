"Peñarol jugó con 12": la reacción de Ruben Sosa tras el triunfo carbonero ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya y en la previa de las finales que jugará Nacional

Britos, integrante de la actual directiva, se expresó en un estado de WhatsApp y criticó a los aurinegros y a la actuación arbitral en el partido de este domingo en el Estadio Centenario.
De esa forma, el directivo rompió el silencio que ha adoptado el club para que sus dirigentes no hagan declaraciones públicas y a los medios.
“¿Saldrá estado hoy?”, preguntó Britos, en lo que pareció ser un mensaje dirigido al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien suele utilizar los estados de WhatsApp para hacer críticas los arbitrajes y hacer declaraciones públicas.
El directivo tricolor agregó: “El llanto de años da sus frutos con la complicidad de muchos...”.
“Han hecho lo que han querido, acusación permanente a todos, y obviamente las presiones dieron los resultados”, agregó.
Luego, envió un mensaje a los hinchas tricolores. “Pero ojo que nosotros estamos para bancar todo. Se viene la definición y es Contra Todos... Cerrar filas que somos Nacional”, agregó.
Directiva de Nacional
Nacional tiene este lunes por la mañana su habitual reunión de directiva en la que analizarán lo ocurrido en la semifinal y lo que se viene para las finales ante Peñarol.
También se definirá si algún dirigente hará declaraciones a la prensa.