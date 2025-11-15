Sonó fuerte para Nacional y ya se despidió de su club: mirá el mensaje de César Araújo, quien cerró su ciclo en Orlando City de Estados Unidos

César Araújo , el volante central formado en Wanderers y que sonó para Nacional este año, se despidió de Orlando City, el equipo en el que jugaba en la MLS de Estados Unidos y con el que finalizó contrato.

Este viernes el mediocampista, hermano de Maxi Araújo, hizo un posteo en sus redes en el que anunció su salida del equipo al que llegó cuando tenía 20 años y en el que jugó cuatro temporadas

“Luego de estos cuatro años maravillosos hoy nuestros caminos se separan”, señaló. “Llegué a esta hermosa ciudad y a este club con 20 años, con muchos sueños y un desafió gigante por delante que era dar mi primer paso profesional lejos de mi querido Wanderers”.

“Desde el primer día que llegué tanto compañeros, staff técnico, personal del club y los hinchas me hicieron sentir uno más”, agregó.

“Disfruté como nadie cada partido, cada entreno y me brinde al máximo siempre. Pude ser campeón, logro que recordaré para siempre y llevaré en mi corazón. Junto a mi esposa tuvimos el placer de que nuestra hija Isabella naciera aquí. Será un recuerdo eterno a esta ciudad hermosa”, señaló Araújo.

“Hoy me toca decir adiós para enfrentar nuevos desafíos en mi carrera deportiva. Gracias de corazón Leones”.

Sonó para Nacional

El nombre de César Araújo estuvo en carpeta de Nacional en el comienzo de la actual temporada, cuando el equipo tricolor buscaba refuerzos para el mediocampo y se fijó en el que fue el campitan de la Sub 23 de Uruguay en el último Preolímpico que dirigió Marcelo Bielsa.

El jugador llegó a manifestar que no le cerraba las puertas a los tricolores.

Finalmente, los albos cerraron la contratación de Luciano Boggio, quien ha sido una de las figuras de la temporada y seguramente tenga propuestas en el próximo período de pases.

Ahora, al culminar su ciclo en Orlando, el nombre de Araújo se perfila para volver a estar en la mira de los tricolores.