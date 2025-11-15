Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / URUGUAYOS

Sonó fuerte para Nacional y ya se despidió de su club: mirá el mensaje de César Araújo, quien cerró su ciclo en Orlando City de Estados Unidos

“Hoy me toca decir adiós para enfrentar nuevos desafíos en mi carrera deportiva", señaló el volante

15 de noviembre 2025 - 19:29hs
César Araujo y Lionel Messi
César Araujo y Lionel Messi
El uruguayo César Araújo, de Orlando City, y Messi
El uruguayo César Araújo, de Orlando City, y Messi AFP

César Araújo, el volante central formado en Wanderers y que sonó para Nacional este año, se despidió de Orlando City, el equipo en el que jugaba en la MLS de Estados Unidos y con el que finalizó contrato.

Este viernes el mediocampista, hermano de Maxi Araújo, hizo un posteo en sus redes en el que anunció su salida del equipo al que llegó cuando tenía 20 años y en el que jugó cuatro temporadas

G5vmdvSXsAAgW-j

“Luego de estos cuatro años maravillosos hoy nuestros caminos se separan”, señaló. “Llegué a esta hermosa ciudad y a este club con 20 años, con muchos sueños y un desafió gigante por delante que era dar mi primer paso profesional lejos de mi querido Wanderers”.

G5vmdvSXsAAgW-j

“Desde el primer día que llegué tanto compañeros, staff técnico, personal del club y los hinchas me hicieron sentir uno más”, agregó.

sofia oxandabarat, goleadora de nacional, tras consagrarse campeona: todo el ano fuimos superiores al resto
FÚTBOL FEMENINO

Sofía Oxandabarat, goleadora de Nacional, tras consagrarse campeona: "Todo el año fuimos superiores al resto"

marcelo rauss, entrenador de nacional: creo que es recontra merecido el bicampeonato
FÚTBOL FEMENINO

Marcelo Rauss, entrenador de Nacional: "Creo que es recontra merecido el bicampeonato"

“Disfruté como nadie cada partido, cada entreno y me brinde al máximo siempre. Pude ser campeón, logro que recordaré para siempre y llevaré en mi corazón. Junto a mi esposa tuvimos el placer de que nuestra hija Isabella naciera aquí. Será un recuerdo eterno a esta ciudad hermosa”, señaló Araújo.

“Hoy me toca decir adiós para enfrentar nuevos desafíos en mi carrera deportiva. Gracias de corazón Leones”.

Sonó para Nacional

El nombre de César Araújo estuvo en carpeta de Nacional en el comienzo de la actual temporada, cuando el equipo tricolor buscaba refuerzos para el mediocampo y se fijó en el que fue el campitan de la Sub 23 de Uruguay en el último Preolímpico que dirigió Marcelo Bielsa.

El jugador llegó a manifestar que no le cerraba las puertas a los tricolores.

Finalmente, los albos cerraron la contratación de Luciano Boggio, quien ha sido una de las figuras de la temporada y seguramente tenga propuestas en el próximo período de pases.

Ahora, al culminar su ciclo en Orlando, el nombre de Araújo se perfila para volver a estar en la mira de los tricolores.

Temas:

Nacional Orlando City Estados Unidos

Seguí leyendo

Las más leídas

Rodrigo Bentancur celebra su gol para el 1-0 de la selección de Uruguay ante Canadá por la Copa América 2024
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay vs México: a qué hora juega hoy la selección de Marcelo Bielsa, en Torreón, y dónde verla

A qué hora juegan hoy y dónde ver en vivo el clásico Nacional vs Peñarol por el Campeonato Uruguayo de fútbol femenino, en el que las albas van por el título
FÚTBOL FEMENINO

A qué hora juegan hoy y dónde ver en vivo el clásico Nacional vs Peñarol por el Campeonato Uruguayo de fútbol femenino, en el que las albas van por el título

Nacional 1-0 Peñarol: las tricolores ganaron el clásico en el Parque y se consagraron bicampeonas del fútbol femenino
FÚTBOL

Nacional 1-0 Peñarol: las tricolores ganaron el clásico en el Parque y se consagraron bicampeonas del fútbol femenino

Peñarol 2025-2026
BASKETBALL

Liga Uruguaya de Básquetbol: tribunal sancionó a Peñarol, lo multó y le dio el partido ganado a Macabi

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos