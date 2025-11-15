Marcelo Rauss, entrenador de Nacional: "Creo que es recontra merecido el bicampeonato"

En los micrófonos de AUFTV dijo sentir "una emoción tremenda". "Fue un año duro porque la verdad es increíble como en los clásicos anteriores tuvimos tantas chances de gol y no entraba y en la Copa nos pasó algo muy parecido, pero me quedo con la insistencia de este equipo que nunca bajó los brazos".
"Creo que es recontra merecido el bicampeonato y es un ejemplo de que hay que apoyar al fútbol femenino, Nacional lo hace y acá están los resultados", agregó Rauss
"Cumplí la mayoría de mis metas personales este año, la Copa fue una espina que nos quedó a todos. Creo que podríamos haber llegado un poco más lejos pero es fútbol y me quedo con lo que dije anteriormente con que este grupo siempre fue para adelante", sentenció el entrenador de Nacional.