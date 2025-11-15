Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL FEMENINO

Marcelo Rauss, entrenador de Nacional: "Creo que es recontra merecido el bicampeonato"

Marcelo Rauss, DT de Nacional, habló luego del triunfo ante Peñarol este sábado de tarde y analizó el bicampeonato conquistado

15 de noviembre 2025 - 17:55hs
Nacional campeón
Foto: Dante Fernandez / FocoUy

En los micrófonos de AUFTV dijo sentir "una emoción tremenda". "Fue un año duro porque la verdad es increíble como en los clásicos anteriores tuvimos tantas chances de gol y no entraba y en la Copa nos pasó algo muy parecido, pero me quedo con la insistencia de este equipo que nunca bajó los brazos".

Nacional femenino
Nacional bicampeón de Uruguay

Nacional bicampeón de Uruguay

"Creo que es recontra merecido el bicampeonato y es un ejemplo de que hay que apoyar al fútbol femenino, Nacional lo hace y acá están los resultados", agregó Rauss

"Cumplí la mayoría de mis metas personales este año, la Copa fue una espina que nos quedó a todos. Creo que podríamos haber llegado un poco más lejos pero es fútbol y me quedo con lo que dije anteriormente con que este grupo siempre fue para adelante", sentenció el entrenador de Nacional.

nacional campeon: llego a su octavo titulo en su historia del futbol femenino y se anoto el cuarto de los ultimos seis anos
FÚTBOL FEMENINO

Nacional campeón: llegó a su octavo título en su historia del fútbol femenino y se anotó el cuarto de los últimos seis años

sofia oxandabarat, goleadora de nacional, tras consagrarse campeona: todo el ano fuimos superiores al resto
FÚTBOL FEMENINO

Sofía Oxandabarat, goleadora de Nacional, tras consagrarse campeona: "Todo el año fuimos superiores al resto"

Nacional Peñarol Gran Parque Central AUFTV

