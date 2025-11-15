Marcelo Rauss, entrenador de Nacional: "Creo que es recontra merecido el bicampeonato"

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Marcelo Rauss, entrenador de Nacional, habló con la prensa desde el campo de juego luego del triunfo en el clásico por 1-0 ante Peñarol este sábado de tarde en el Gran Parque Central, y analizó el bicampeonato de su equipo y el 2025 en líneas generales.

En los micrófonos de AUFTV dijo sentir "una emoción tremenda". "Fue un año duro porque la verdad es increíble como en los clásicos anteriores tuvimos tantas chances de gol y no entraba y en la Copa nos pasó algo muy parecido, pero me quedo con la insistencia de este equipo que nunca bajó los brazos".

Nacional femenino Nacional bicampeón de Uruguay AUF Femenino "Creo que es recontra merecido el bicampeonato y es un ejemplo de que hay que apoyar al fútbol femenino, Nacional lo hace y acá están los resultados", agregó Rauss

"Cumplí la mayoría de mis metas personales este año, la Copa fue una espina que nos quedó a todos. Creo que podríamos haber llegado un poco más lejos pero es fútbol y me quedo con lo que dije anteriormente con que este grupo siempre fue para adelante", sentenció el entrenador de Nacional.