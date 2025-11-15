Nacional campeón: llegó a su octavo título en su historia del fútbol femenino y se anotó el cuarto de los últimos seis años

Nacional se consagró bicampeón de Campeonato Uruguayo Femenino este sábado de tarde con 4.000 hinchas , luego de imponerse por 1-0 en el clásico ante Peñarol en el Gran Parque Central y firma un importante dominio en los últimos años al sumar su cuarto título en las últimas seis ediciones.

Con gol de Martha Figueredo a los 74 minutos de partido, Nacional ganó el clásico y se consagró campeón del Campeonato Uruguayo Femenino 2025 y acumula el cuarto título conquistado en los últimos seis, cuando lo hizo en 2020, 2022, 2024 y ahora en 2025 . Antes había ganado cuatro en 22 temporadas: 1997, 2000, 2010 y 2011.

A falta de una fecha para el cierre del torneo, Nacional alcanzó los 19 puntos en la cima de la tabla de posiciones y Peñarol , su perseguidor, quedó con 12 unidades . El carbonero debía ganar para llegar a la última jornada con chances de campeonar, pero no pudo ser.

Durante la primera parte las tricolores tuvieron tres grandes chances para marcar y todas estuvieron en los pies de Sofía Oxandabarat , la goleadora del campeonato con 16 tantos. La delantera no estuvo fina y por eso el encuentro se fue al descanso sin goles.

En el complemento Peñarol mostró otra cara y se animó un poco más a ir a buscar el resultado. En esta línea, las jugadoras de Cecilia Santo contaron con su primera aproximación de la tarde a través de un tiro de Guillermina Basso.

Nacional no bajó los brazos y tuvo su recompensa. De esta manera, llegó el único tanto de la tarde y fue por medio de Martha Figueredo para decretar el 1-0 final en el minuto 73.

No solo se coronó bicampeón, sino que también le sacó el invicto a Peñarol en la temporada y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.