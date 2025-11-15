Lazo afirmó no recibir "ningún tipo de llamado al diálogo" de Cardama desde que anunciaron rescisión de contrato

La ministra de Defensa, Sandra Lazo , afirmó que, desde que el gobierno nacional anunció la rescisión del contrato con el astillero español Cardama , no recibió "ningún tipo de llamado al diálogo" de la empresa.

El contrato había sido firmado por el gobierno de Luis Lacalle Pou para la compra de dos patrullas oceánicas por más de US$ 90 millones , hasta el momento el Estado uruguayo hizo tres pagos por unos US$ 30 millones.

Pero el pasado 22 de octubre, el actual presidente Yamandú Orsi junto a otras autoridades anunció la rescisión bajo " fuertes indicios" de que hubo una "estafa" o un "fraude" al Estado uruguayo, por lo que también realizaron una denuncia judicial .

La presunción del gobierno es que Cardama presentó una gara ntía falsa , ya que la empresa que la otorgó está en proceso de liquidación por inactividad.

El astillero presentó, por fuera del plazo que se había fijado en el contrato, una garantía de fiel cumplimiento a cargo de la firma Eurocommerce, con sede en el Reino Unido. A esta empresa se le encontraron varias irregularidades.

La ministra fue consultada este sábado sobre si recibió una propuesta del astillero para renegociar e instalar una nueva garantía, e indicó que no había tenido más comunicación con el empresario Mario Cardama desde los anuncios en Torre Ejecutiva.

Sin embargo, Cardama sí le envió una nota a Presidencia de la República la semana pasada para iniciar una mediación y negociar una solución para la garantía de fiel cumplimiento de casi US$ 5 millones, según informó El Observador el pasado viernes.

El astillero de Vigo pretende ahora presentar una serie de opciones para renovar la garantía de fiel cumplimiento y que sea el Poder Ejecutivo que seleccione la que más seguridades le da.

"Anteayer (jueves) recibimos una comunicación que específicamente no habla de ningún tipo de negociación, sí nos hace un planteo que tiene que ver específicamente algunas demoras que están ajustadas fundamentalmente al próximo hito que se cumpliría en el mes de enero", dijo Lazo en rueda de prensa luego del acto por el Día de la Armada en el que también participó Orsi.

En el mismo evento también estuvo el exministro de Defensa Javier García, quien interpelará a Lazo en el Senado por este caso.

La ministra afirmó que prepara esta instancia "con mucha tranquilidad". "Todas las preguntas van a ser respondidas", agregó Lazo en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.