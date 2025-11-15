Actividad inmobiliaria y construcción: dos sectores que mueven más de US$ 13.000 millones y emplean 106.000 trabajadores

Dos sectores se destacan en la actividad local . Uno es el inmobiliario que atraviesa una fase de dinamismo en los últimos años. Otro es el de la construcción que genera, pese a vaivenes, un importante volumen de mano de obra.

Un informe elaborado por el Instituto Uruguay XXI indica que la actividad inmobiliaria se encuentra en un momento de expansión dinámica con un aporte de valor agregado de US$ 9.161 millones . Durante el año pasado, el sector contó con aproximadamente 27.000 trabajadores , lo que mostró una leve tendencia al alza en términos interanuales.

El documento señala que el mercado se perfila hacia una transformación, con una creciente preferencia de los consumidores por zonas fuera de Montevideo, debido a los altos costos de vida en la capital y a la mejora de la conectividad digital . A eso se suma la mejora de las infraestructuras en servicios públicos en otras zonas. A su vez, Punta del Este se destaca como polo de inversiones turísticas y residenciales.

El texto expresa que los nuevos desarrollos inmobiliarios buscarán ser más innovadores , incorporando tecnologías de construcción eficientes, energías renovables y diseños de espacios multifuncionales.

Uruguay XXI expone que a pesar de las variaciones económicas, el mercado inmobiliario mantuvo en las últimas décadas una fuerte demanda de viviendas. Según el organismo, ese dinamismo se explica por cambios que se produjeron en la estructura de los hogares respecto a una década atrás, con un aumento de los hogares unipersonales, de parejas sin hijos y monoparentales, a la vez disminuyen los hogares con parejas e hijos.

20240716 Construcción de edificios en la zona del WTC, obras. (2).jpg Foto: Inés Guimaraens

A su vez, el tamaño promedio de los hogares pasó de 2,8 personas a 2,5, mientras que los hogares unipersonales representan el 29% del total.

El informe señala que el stock habitacional de Uruguay asciende a 1,66 millones de viviendas. El mercado, al igual que la población, presenta una alta concentración en los principales centros urbanos, especialmente donde reside el 38% de los habitantes.

Pese a eso, Uruguay XXI, explica que en los últimos años Montevideo registró un flujo migratorio negativo asociado al desplazamiento de población hacia otros departamentos cercanos que ofrecen oportunidades residenciales y laborales.

Construcción

El estudio indica que el sector de la construcción emplea a 79.000 personas y representa el 5,4% del Producto Interno Bruto (PIB), con una contribución anual de US$ 4.378 millones. Añade que además de su contribución directa al Producto, el sector tiene una fuerte tracción sobre otros como la extracción, fabricación y comercialización de materiales, contratación de servicios profesionales de arquitectos e ingenieros, actividades de transporte, de estructuración y financiamiento de los proyectos, así como la comercialización, tanto para la venta o el arrendamiento de inmuebles.

En caso contrario al sector inmobiliario, se espera un menor dinamismo de la construcción debido a la finalización de la segunda planta de UPM y el proyecto del Ferrocarril Central.

También se observó una reducción de la inversión en obras portuarias y en líneas de comunicación. La baja de actividad se contrarrestó, en parte, por un mayor dinamismo en obras sanitarias, líneas de energía y obras viales.

Refiriéndose a la inversión, el organismo expresa que la construcción fue la responsable del 57,3% de la Formación Bruta de Capital Fijo. Según estimaciones a partir de datos del Banco Central (BCU), la inversión en edificios y otras construcciones alcanzó US$ 7.645 millones en 2024. Agrega que aunque no hay datos para estimar cuánto de la inversión corresponde a vivienda y cuánto a otras construcciones, los datos históricos indican que la construcción en vivienda suele representar el 45% del total y el restante 55% a otros edificios y estructuras.