Construcción, inversión y futuro en un solo lugar: Punta del Este se prepara para un evento que crece y duplica su escala

Tras el hito que constituyó su primera edición, con más de 15.000 asistentes y un impacto económico que puede cuantificarse en más de US$ 5 millones en ventas, EXPO Construye Punta del Este lanza su segunda edición , consolidándose como el principal punto de encuentro regional para los sectores de la construcción, el diseño, la arquitectura, el urbanismo y las inversiones, reuniendo a empresas, marcas y profesionales clave del ecosistema.

La instancia, que se celebrará en el Centro de Convenciones de Punta del Este desde el viernes 6 al domingo 8 de marzo, recorre todas las etapas de un proyecto, desde la planificación inicial hasta su concreción, ofreciendo a los visitantes una experiencia completa y una mirada actual sobre tendencias, innovaciones y las oportunidades que brinda el sector.

El viernes, además del corte de cinta, se desarrollará una primera instancia de networking con invitados especiales, autoridades y referentes del sector , en un formato orientado a generar vínculos de alto valor entre empresas, tomadores de decisión, profesionales e instituciones.

EXPO Construye Punta del Este fue declarada de Interés Ministerial por el Ministerio de Turismo de Uruguay y de Interés Departamental por la Junta Departamental de Maldonado, consolidando su relevancia como un espacio estratégico para generar contactos de alto valor, establecer alianzas, impulsar negocios y potenciar la visibilidad de los expositores, a nivel departamental, nacional y de la región.

El evento combina exposiciones y stands; un ciclo de charlas y conferencias; oficinas y espacios exclusivos para networking; y está dirigido a todas las personas que trabajan en el sector de la construcción, incluyendo profesionales y actores clave como arquitectos, ingenieros, desarrolladores, empresas proveedoras de materiales y tecnología, importadores, así como decoradores, constructores y estudiantes.

Los participantes encontrarán una propuesta integral que abarca sistemas constructivos innovadores y tradicionales, materiales, herramientas y maquinaria; soluciones vinculadas a la inversión y financiación; proyectos de urbanismo y desarrollo inmobiliario; y tendencias en diseño, interiorismo, sostenibilidad, tecnología y automatización para la vivienda y los espacios urbanos.

La primera edición de EXPO Construye Punta del Este, realizada en 2025, se consolidó como un hito para el sector en Uruguay y la región, con la participación de más de 75 empresas nacionales e internacionales, una intensa agenda de charlas y conferencias, y un amplio respaldo institucional.

En esta segunda edición participan más de 150 empresas y 400 marcas, con representación de 8 países de todo el mundo.

En el marco del evento se realizarán reconocimientos a personalidades destacadas de Uruguay, incluyendo al CEO de Somos Uruguay, Mario Lev; al escultor uruguayo de trayectoria internacional y gestor cultural Pablo Atchugarry; al Director de Enjoy Punta del Este Javier Azcurra; y al chef, comunicador y empresario gastronómico Sergio Puglia.

Asimismo, el sábado a las 9:00 horas se desarrollará el ya reconocido Desayuno Empresarial de Somos Uruguay, con la participación de destacados expositores y oradores invitados, como instancia de intercambio y networking de alto nivel.

La elección de Maldonado como sede de EXPO Construye Punta del Este se debe a su relevancia en el sector de la construcción e inversiones, ya que el departamento cuenta con un récord histórico a nivel nacional con la mayor cantidad de metros cuadrados aprobados para construir. Se estima que en los próximos cinco años se invertirán aproximadamente US$ 5.000 millones, consolidándose como el departamento con la proyección de crecimiento más destacada de la industria.

Esta es una de las razones por las que EXPO Construye Punta del Este 2026 se posiciona como uno de los eventos de mayor impacto y prestigio del sector, conectando a líderes, profesionales, empresas e interesados, y presentando al público general las últimas tendencias y novedades del mercado.

Las entradas para EXPO Construye Punta del Este 2026 están a la venta a través de RedTickets.

Para acceder a más información sobre la exposición, se puede ingresar a https://www.expoconstruye.uy/