Sindicato de la Construcción propone jubilación a los 55 años para "no tener que trabajar hasta morir"

“En el gobierno pasado se utilizaron las mayorías parlamentarias para aumentar la edad de las jubilaciones al barrer. Esa resolución condena a las nuevas generaciones: ya no tendrán que hacer malabares para acceder a la jubilación común, sino que, en definitiva, la perspectiva para los jóvenes trabajadores es terminar como una calavera trabajando hasta meter la pata en el cajón”, dijo Javier Díaz , secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción (Sunca).

El sindicato presentó en su último congreso una propuesta para modificar el régimen jubilatorio del sector, con el objetivo de permitir que los trabajadores accedan a la jubilación común a partir de los 55 años de edad y 25 años de aporte. La iniciativa establece como requisito adicional que al menos 10 de los últimos 15 años de vida laboral se hayan desempeñado en la industria de la construcción.

Actualmente, la reforma previsional aprobada en 2023 elevó la edad mínima de jubilación común de 60 a 65 años, lo que significa que la mayoría de los trabajadores deberán esperar hasta esa edad para acceder al beneficio si cumplen con los años de aporte exigidos.

Según el Sunca, la construcción se caracteriza por un desgaste físico superior al promedio, lo que genera un “envejecimiento precoz” en los trabajadores, según la Cátedra de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina. La exposición a condiciones extremas, tareas repetitivas y sobreesfuerzos físicos, sumados a la incertidumbre laboral derivada de la zafralidad, derivan en distintos problemas de salud a lo largo de la carrera laboral, explican.

A ello se suma la baja densidad de aportes: un informe de la consultora Cinve indica que, en promedio, solo se logra aportar un 42% de los años trabajados. Esto dificulta que muchos trabajadores completen los años requeridos para acceder a la jubilación bajo las normas actuales.

Propuesta

El Sunca plantea la creación de un cómputo especial jubilatorio, equivalente a 1,2 años por cada año de servicio, que permita retirarse a los 55 años con 25 años de aportes. La medida beneficiaría tanto a los trabajadores más envejecidos como a los jóvenes, al abrir vacantes en la industria.

La propuesta busca “equilibrar” la salud, la productividad y el empleo, considerando la capacidad de “absorción” del sector gracias a las mejoras tecnológicas en las obras. “Las obras se hacen más rápido y con menos gente, es decir, con más ganancia. Entendemos que una porción de ellas debe ir destinada a este beneficio”, dice el documento.

Costo estimado

El cálculo del costo se basa en un análisis de la Cooperativa Comuna y del economista Hugo Doufrechou, asesor del Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS. Se trabajó sobre tres hipótesis de jubilación: optimista (100% se jubila), probable (70%) y muy probable (50%). Según los datos del Aporte Unificado de la Construcción (AUC), el sobrecosto para financiar esta jubilación temprana habría requerido entre un 4,5% y un 6% de ingresos adicionales para que el régimen no sea deficitario, dice el documento también presentado en el marco del Diálogo Social.

Posibles vías de financiamiento

El Sunca estima que, en un escenario máximo, se necesitarían US$ 28 millones anuales, frente a una industria que mueve más de US$ 1.000 millones al año. Y se plantean diversas alternativas:

Revisar el aporte patronal, que en 2002 se redujo 6 puntos para fomentar la inversión y no se actualizó.

Destinar parte de las exoneraciones de la “vivienda promovida” al AUC, como el 3,5% del IVA sobre materiales, que permitiría cubrir más de la mitad del costo.

Explorar mecanismos de financiamiento en el BPS, que actualmente cobra un 1% por gastos administrativos del AUC.

El sindicato sostiene que la industria está en condiciones de “absorber” este costo sin trasladarlo al conjunto de la sociedad, garantizando así un derecho considerado necesario para los trabajadores de la construcción.

“Vamos a luchar a brazo partido para no tener que trabajar hasta morir y que en definitiva se eche por tierra esa nefasta reforma y se tomen en cuenta las propuestas de los trabajadores”, afirmó Díaz.