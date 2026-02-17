Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  20°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Lifestyle / REDES SOCIALES

Alberto Samid internado en Punta del Este: qué le pasó a polémico empresario argentino

El apopado "Rey de la Carne", ingresó al centro de salud por una infección urinaria. Sin embargo, el cuadro se complicó. "Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario", indició su mujer.

17 de febrero 2026 - 12:06hs
Alberto Samid

El empresario argentino, dirigente peronista y exdiputado por la provincia de Buenos Aires, Alberto Samid, se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este.

De acuerdo a la información publicada por su esposa Marisa Scarafía a través de redes sociales, el apopado "Rey de la Carne" ingresó al centro de salud por una infección urinaria. Sin embargo, el cuadro se complicó luego que le detectaran otra afección en sangre "que no se sabe bien que es, pero es muy peligroso ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores".

Embed

"Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario", continuó la pareja del argentino.

En la misma línea, hizo público su pedido al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a los intendentes peronistas y "a todos los compañeros", para que "nos ayuden con este tema". "Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos", sumó.

Fiel a su alto perfil en redes, Samid de 78 años, cargó horas más tarde contra el mandatario provincial y el Secretario de Turismo de Argentina, Daniel Scioli, por no responder a las gestiones privadas para concretar el traslado.

"Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mi, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el telefono", fustigó.

Embed

Noticia en desarrollo...

Temas:

Alberto Samid Punta del Este

Las más leídas

Sindicato de la Construcción propone jubilación a los 55 años para no tener que trabajar hasta morir
SEGURIDAD SOCIAL

Sindicato de la Construcción propone jubilación a los 55 años para "no tener que trabajar hasta morir"

Imagen creada con IA
LAMENTABLE

Panchero denunció que le pagaron $ 14 mil con billetes falsos durante partido entre Central Español y Peñarol

Camping en el Parque Nacional Santa Teresa, en Rocha.
SANTA TERESA

Polémica por playa: veraneantes de Santa Teresa cuestionan que Punta del Diablo se quiera "apropiar" de Playa Grande y volverán a pedir que sea Monumento Histórico

Video: el momento en que dos policías repelen rapiña en estación de servicio y le disparan a los delincuentes
IMÁGENES

Video: el momento en que dos policías repelen rapiña en estación de servicio y le disparan a los delincuentes

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos