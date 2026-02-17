Alberto Samid internado en Punta del Este: qué le pasó a polémico empresario argentino

El empresario argentino, dirigente peronista y exdiputado por la provincia de Buenos Aires, Alberto Samid , se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este .

De acuerdo a la información publicada por su esposa Marisa Scarafía a través de redes sociales, el apopado "Rey de la Carne" ingresó al centro de salud por una infección urinaria. Sin embargo, el cuadro se complicó luego que le detectaran otra afección en sangre "que no se sabe bien que es, pero es muy peligroso ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores".

"Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario", continuó la pareja del argentino.

Buenas noches. Soy Marisa Scarafía, esposa de Alberto Samid. Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es…

En la misma línea, hizo público su pedido al gobernador bonaerense, Axel Kicillof , a los intendentes peronistas y "a todos los compañeros", para que "nos ayuden con este tema". "Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos", sumó.

Fiel a su alto perfil en redes, Samid de 78 años, cargó horas más tarde contra el mandatario provincial y el Secretario de Turismo de Argentina, Daniel Scioli, por no responder a las gestiones privadas para concretar el traslado.

"Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mi, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el telefono", fustigó.

Embed Ahora comprendo porqué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS porque contraje un virus… — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 17, 2026

Noticia en desarrollo...