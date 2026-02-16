Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
muy nuboso
Martes:
Mín  20°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / LAMENTABLE

Panchero denunció que le pagaron $ 14 mil con billetes falsos durante partido entre Central Español y Peñarol

El hombre, que es jubilado, señaló que vende panchos “para poder sobrevivir” y advirtió la situación este lunes cuando intentó realizar un pago

16 de febrero 2026 - 14:57hs
Imagen creada con IA

Imagen creada con IA

IA

Un vendedor ambulante de Maldonado denunció que el domingo le pagaron $ 14.000 con billetes falsos mientras trabajaba en las afueras del Campus de Maldonado, en el marco del partido entre Central Español y Peñarol.

Según relató este lunes al medio local FM Gente, el dinero le fue entregado en distintos pagos de $ 2.000, ya que —según explicó— los clientes “compraban de a 4 o 5 panchos”.

El comerciante advirtió la situación este lunes por la mañana, cuando intentó realizar un pago en un local de cobranza y le informaron que los billetes no tenían validez.

Más noticias
ruta 1 parcialmente obstruida tras vuelco de camion con cisterna cargada de leche: conductor resulto lesionado
TRÁNSITO

Ruta 1 parcialmente obstruida tras vuelco de camión con cisterna cargada de leche: conductor resultó lesionado

video: el momento en que dos policias repelen rapina en estacion de servicio y le disparan a los delincuentes
IMÁGENES

Video: el momento en que dos policías repelen rapiña en estación de servicio y le disparan a los delincuentes

El hombre, que es jubilado, señaló que vende panchos “para poder sobrevivir” y decidió hacer pública la situación para evitar que le ocurra lo mismo a otra persona.

Además, indicó que presentará la denuncia policial correspondiente. Durante esta jornada continuará trabajando en la zona de la Península: su carro, identificable por un gazebo rojo, estará ubicado frente al Municipio de Punta del Este, sobre calle Gorlero.

Temas:

billetes Peñarol Central Español

Seguí leyendo

Las más leídas

Festejo de Central Español
TORNEO APERTURA

Central Español 2-1 Peñarol: duro tropezón del aurinegro en el Campus de Maldonado,el equipo de Diego Aguirre jugó un flojísimo partido

Juan Pablo Saibene, cofundador de Qualabs y director de Montevideo Tech Ventures

Media Tech: la industria billonaria que planta bandera en Uruguay de la mano de una empresa local y su nuevo venture studio

Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: los números ganadores de este domingo, con pozos de más de $ 43 millones

Llamado para choferes
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de la Udelar para choferes ofrece sueldo de hasta $ 55 mil: mirá requisitos y cómo anotarse

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos