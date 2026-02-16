Panchero denunció que le pagaron $ 14 mil con billetes falsos durante partido entre Central Español y Peñarol

Imagen creada con IA IA

Un vendedor ambulante de Maldonado denunció que el domingo le pagaron $ 14.000 con billetes falsos mientras trabajaba en las afueras del Campus de Maldonado, en el marco del partido entre Central Español y Peñarol.

Según relató este lunes al medio local FM Gente, el dinero le fue entregado en distintos pagos de $ 2.000, ya que —según explicó— los clientes “compraban de a 4 o 5 panchos”.

El comerciante advirtió la situación este lunes por la mañana, cuando intentó realizar un pago en un local de cobranza y le informaron que los billetes no tenían validez.

El hombre, que es jubilado, señaló que vende panchos “para poder sobrevivir” y decidió hacer pública la situación para evitar que le ocurra lo mismo a otra persona.

Además, indicó que presentará la denuncia policial correspondiente. Durante esta jornada continuará trabajando en la zona de la Península: su carro, identificable por un gazebo rojo, estará ubicado frente al Municipio de Punta del Este, sobre calle Gorlero.