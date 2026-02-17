Dólar
Nacional está cerca de cerrar la llegada de Mauricio Vera tras la salida de Christian Oliva, y se interesó en otro volante argentino

Vera es un jugador conocido por Jadson Viera, que lo tuvo en Boston River, y su nombre había sonado para reforzar a Nacional al inicio del periodo de pases

17 de febrero 2026 - 12:09hs
Mauricio Vera de Boston River contra Ñublense por Copa Libertadores de América

FOTO: L. Carreño

Mauricio Vera de Boston River contra Ñublense por Copa Libertadores de América

FOTO: L. Carreño

La salida de Christian Oliva de Nacional al Santos de Brasil llevó a la dirigencia tricolor a moverse con rapidez para buscar un sustituto. Desde antes que comenzara el periodo de pases el representante del volante, Pablo Bentancur, adelantó que el jugador podía irse del club, y tras su partida el albo está próximo a cerrar a Mauricio Vera, un futbolista que ya estaba en el radar de Jadson Viera.

Sin embargo, el jugador firmó contrato con Deportes Concepción de Chile para la temporada 2026. A eso se sumó que Oliva alargó su estadía en el club y Nacional buscó a César Araújo, que finalmente se fue a Tigres de México.

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, indicó en diversas entrevistas el club comenzó a negociar la transferencia de Vera con Deportes Concepción desde antes que se concretara la salida de Oliva.

Según informó El Espectador Deportes y confirmaron distintas fuentes a Referí, el pase del argentino está cerca de concretarse con un préstamo con opción de compra.

Vera ya debutó oficialmente con Concepción en el arranque de la Liga de Primera de Chile. El argentino jugó los dos primeros partidos del club como titular y no fue convocado al tercero. En los tres encuentros su equipo cayó derrotado.

El interés por Iván Rossi

20250928 Iván Rossi y Nicolás López Nacional Juventud Torneo Clausura Foto Enzo Santos Focouy (18)
Iván Rossi marcando a Nicolás López en el último partido entre Nacional y Juventud

Iván Rossi marcando a Nicolás López en el último partido entre Nacional y Juventud

Junto al avance por la contratación de Mauricio Vera, Nacional también se interesó en su compatriota Iván Rossi, volante que viene de rescindir su contrato con Juventud de Las Piedras tras alegar diferencias con el DT Sebastián Méndez.

Distintas fuentes indicaron que desde Nacional se contactaron con Rossi para comunicarle el interés por contratarlo. También marcaron que no buscan al jugador como una alternativa a Vera, sino que ambos podrían llegar al club.

No obstante, el argentino de 32 años está cerca de cerrar su llegada a Danubio. Incluso, el futbolista ya entrena con el club y se espera que firme su contrato este miércoles, por lo que en principio su llegada al tricolor parece difícil.

