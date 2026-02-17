Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada venció a Hebraica y Unión Atlética sorprendió a Nacional, para dejar la clasificación a la Liguilla al rojo vivo

Aguada venció a Hebraica Macabi 85-80 de local este lunes por la noche y Unión Atlética sorprendió a Nacional , en dos resultados que dejaron un empate de seis equipos que pelearán por cuatro puestos para la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) en la última fecha.

En un partido parejo, el aguatero sacó ventaja al final de la primera mitad con un marcador de 51-45, pero Hebraica terminó a un punto de distancia al final del tercer cuarto tras un parcial de 19-14. El local se hizo fuerte en el último corto con un resultado de 20-16 para llevarse dos puntos fundamentales.

Aguada alcanzó la línea de los 32 puntos , en la que está empatado con otros cinco equipos que van del tercer al octavo puesto , con la clasificación a la Liguilla en juego hasta la sexta ubicación y a falta de una fecha para el final de la fase regular.

El aguatero tiene las mismas unidades que Nacional, Malvín, Unión Atlética, Biguá y Defensor Sporting . Por sus 15 partidos ganados -considerando su quita de cuatro puntos- y su diferencia de puntos anotados a favor de +124 se ubica quinto.

Con el punto por la derrota, Hebraica alcanzó las 34 unidades y está segundo en la tabla por detrás de Peñarol. Hasta el momento el puntero y el escolta de la LUB son los únicos con un puesto asegurado en la Liguilla.

Emile Clark, con 24 puntos y 8 rebotes, fue la figura de Aguada, mientras que en Hebraica Myke Henry fue el máximo anotador con 22 tantos, y Salvador Zanotta se destacó con 7 rebotes y 7 asistencias.

Unión Atlética sorprendió a Nacional y lo empató en la tabla

HBUk3c1aQAA4s6x

En el otro partido de este lunes por la noche, Unión Atlética superó de local a Nacional por 91-81 y lo empató en la tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Los de Nuevo Malvín sorprendieron al tricolor de entrada con un parcial de 31-19 en el primer cuarto. El tricolor achicó la ventaja del local a cinco al final del tercer corto, pero en el último chico la UA sacó otros cinco tantos de diferencia para liquidar el encuentro.

Ty Prince destacó en la Unión con 21 puntos y 8 rebotes, mientras que Ernesto Oglivie, con 19 tantos, y Agustín Méndez, con las mismas unidades y 4 asistencias, fueron los puntales de Nacional.

Con este resultado, el local alcanzó en la tabla de la LUB a Nacional, que tiene a ambos equipos empatados en 32 puntos junto a Malvín, Aguada, Biguá y Defensor.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol y los partidos de la última fecha

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Peñarol* (clasificado) 37 21 18 3 Hebraica Macabi (clasificado) 34 21 13 8 Nacional* 32 21 13 8 Malvín* 32 21 13 8 Aguada** 32 21 15 6 Unión Atlética 32 21 11 10 Biguá 32 21 11 10 Defensor Sporting 32 21 11 10 Urunday Universitario 30 21 9 12 Goes (jugará ronda descenso) 27 21 6 15 Welcome (jugará por descenso) 24 21 3 18 Cordón (jugará por descenso)* 22 21 3 18

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Sufrió quita de 4 puntos

En la última fecha, la 22 (11 del Clausura) deben jugar: Goes-Hebraica Macabi, Defensor Sporting-Aguada, Biguá-Welcome, Urunday Universitario-Peñarol, el clásico entre Malvín y Unión Atlética, y el mencionado encuentro entre Nacional y Cordón.