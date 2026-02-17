Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada venció a Hebraica y Unión Atlética sorprendió a Nacional, para dejar la clasificación a la Liguilla al rojo vivo

Con los resultados de este lunes por la noche, seis equipos quedaron empatados en puntos del tercer al octavo puesto, con cuatro cupos para la Liguilla

17 de febrero 2026 - 8:51hs
Santiago Vidal en el partido entre Aguada y Hebraica

Santiago Vidal en el partido entre Aguada y Hebraica

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Aguada venció a Hebraica Macabi 85-80 de local este lunes por la noche y Unión Atlética sorprendió a Nacional, en dos resultados que dejaron un empate de seis equipos que pelearán por cuatro puestos para la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) en la última fecha.

En un partido parejo, el aguatero sacó ventaja al final de la primera mitad con un marcador de 51-45, pero Hebraica terminó a un punto de distancia al final del tercer cuarto tras un parcial de 19-14. El local se hizo fuerte en el último corto con un resultado de 20-16 para llevarse dos puntos fundamentales.

Aguada alcanzó la línea de los 32 puntos, en la que está empatado con otros cinco equipos que van del tercer al octavo puesto, con la clasificación a la Liguilla en juego hasta la sexta ubicación y a falta de una fecha para el final de la fase regular.

16022026-_LCM4487

El aguatero tiene las mismas unidades que Nacional, Malvín, Unión Atlética, Biguá y Defensor Sporting. Por sus 15 partidos ganados -considerando su quita de cuatro puntos- y su diferencia de puntos anotados a favor de +124 se ubica quinto.

Victor Rudd
LIGA URUGUAYA

Defensor Sporting le ganó a Nacional en un partido clave para entrar a la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, mirá la tabla de posiciones

Luis Santos y Justin Strings
BÁSQUETBOL

Aguada venció a Goes 70-64 en el clásico de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Con el punto por la derrota, Hebraica alcanzó las 34 unidades y está segundo en la tabla por detrás de Peñarol. Hasta el momento el puntero y el escolta de la LUB son los únicos con un puesto asegurado en la Liguilla.

Emile Clark, con 24 puntos y 8 rebotes, fue la figura de Aguada, mientras que en Hebraica Myke Henry fue el máximo anotador con 22 tantos, y Salvador Zanotta se destacó con 7 rebotes y 7 asistencias.

Unión Atlética sorprendió a Nacional y lo empató en la tabla

HBUk3c1aQAA4s6x

En el otro partido de este lunes por la noche, Unión Atlética superó de local a Nacional por 91-81 y lo empató en la tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Los de Nuevo Malvín sorprendieron al tricolor de entrada con un parcial de 31-19 en el primer cuarto. El tricolor achicó la ventaja del local a cinco al final del tercer corto, pero en el último chico la UA sacó otros cinco tantos de diferencia para liquidar el encuentro.

Ty Prince destacó en la Unión con 21 puntos y 8 rebotes, mientras que Ernesto Oglivie, con 19 tantos, y Agustín Méndez, con las mismas unidades y 4 asistencias, fueron los puntales de Nacional.

Con este resultado, el local alcanzó en la tabla de la LUB a Nacional, que tiene a ambos equipos empatados en 32 puntos junto a Malvín, Aguada, Biguá y Defensor.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol y los partidos de la última fecha

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos
Peñarol* (clasificado) 37 21 18 3
Hebraica Macabi (clasificado) 34 21 13 8
Nacional* 32 21 13 8
Malvín* 32 21 13 8
Aguada** 32 21 15 6
Unión Atlética 32 21 11 10
Biguá 32 21 11 10
Defensor Sporting 32 21 11 10
Urunday Universitario 30 21 9 12
Goes (jugará ronda descenso) 27 21 6 15
Welcome (jugará por descenso) 24 21 3 18
Cordón (jugará por descenso)* 22 21 3 18

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Sufrió quita de 4 puntos

En la última fecha, la 22 (11 del Clausura) deben jugar: Goes-Hebraica Macabi, Defensor Sporting-Aguada, Biguá-Welcome, Urunday Universitario-Peñarol, el clásico entre Malvín y Unión Atlética, y el mencionado encuentro entre Nacional y Cordón.

Temas:

Liga Uruguaya de Básquetbol Aguada Nacional Liguilla Unión Atlética Hebraica Macabi

Seguí leyendo

Las más leídas

Darwin Núñez
URUGUAYO

La bronca de Darwin Núñez y un insulto teledirigido que refleja la impotencia que siente en estos momentos en Al Hilal

Christian Oliva
NACIONAL

El momento de tensión de Christian Oliva cuando le preguntaron si Nacional le había ofrecido renovar contrato y la mayor alegría que se lleva del tricolor

DArwin Núñez 
EN LA LUPA

Mirá los dos goles de Darwin Núñez en Al Hilal en el cierre de la fase de grupos de la Champions League de Asia y el peculiar festejo del primero, que no gritó

Lucas Hernández
PEÑAROL

Tras recuperarse de los meniscos, Lucas Hernández sufrió una lesión muscular que lo radiará de las canchas por un mes: ya es baja para el clásico

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos