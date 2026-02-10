Dólar
Básquetbol

Aguada venció a Goes 70-64 en el clásico de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Los rojiverdes se anotaron un punto clave para seguir en carrera por la ronda final de la Liga; el partido Malvín-Hebraica Macabi se suspendió por un problema en el reloj

10 de febrero 2026 - 22:01hs
Santiago Vidal

Santiago Vidal

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Aguada venció a Goes por 70-64 este martes de noche por la Liga Uruguaya de Básquetbol en partido que disputaron en el Palacio Peñarol y que para los rojiverdes era clave para avanzar a la ronda final.

El partido se pudo ver en Vtv Plus a través de AntelTV.

Los árbitros fueron Vivián García, Aline García y Rodrigo Prando.

Primer cuarto: Aguada 11-10

En un primer cuarto de juego muy discreto, Aguada convirtió sus primeros puntos a los cinco minutos. Eso quedó claramente reflejado en el tanteador del cuarto inicial con el ajustado 11-10 a favor de los rojiverdes, en el que con un triple de Santiso sobre la bocina maquillaron ese inicio para el olvido y los ocho puntos que Aguada había anotado en nueve minutos.

Baltasar Barcia
APERTURA

Luego de tantas idas y vueltas, se definió dónde jugarán Progreso vs Nacional por la tercera fecha del Torneo Apertura

Ernesto Oglivie y James Feldeine
NACIONAL

Los impresionantes números de Nacional en básquetbol a nivel internacional: 12 partidos invicto, mejor que pesos pesados del continente y el sueño de ganar la Champions

Segundo cuarto: Goes 31-29

Con un gran cuarto de Pruitt, Goes estableció un parcial de 21-18 y con ello cerró el primer tiempo con ajustada ventaja en el marcador.

Tercer cuarto: Aguada 55-40

Aguada despertó al ritmo de Luis Santos, con un buen cierre de Zuvich, aprovechó la ventaja que le dio Goes que solo anotó nueve puntos en este período contra 26 de los rojiverdes.

Final: Aguada 70-64

Aguada ingresó al último cuarto con el partido bajo control, pero Goes se plantó con intenciones de pelearle el triunfo hasta el final.

El parcial de 24-15 no le alcanzó a los de Plaza de las Misiones y los rojiverdes se llevaron al victoria 70-64.

Con 19 puntos y 10 rebotes, Luis Santos fue el jugador más destacado en Aguada.

Pruitt aportó 13 puntos y 13 rebotes y Strings 17 puntos y 10 rebotes, en lo más destacado de los números de Goes.

Podés ver las estadísticas del partido aquí.

El partido entre Malvín y Hebraica Macabi fue suspendido por problemas con el reloj cuando el playero ganaba 58-45 y jugaban el segundo minuto del tercer cuarto.

Podés ver las estadísticas del partido aquí.

Temas:

Aguada Goes básquetbol

