Los impresionantes números de Nacional en básquetbol a nivel internacional: 12 partidos invicto, mejor que pesos pesados del continente y el sueño de ganar la Champions

Hace 10 años ir a jugar de visitante a Argentina o a Brasil, por torneos continentales de básquetbol, significaba simplemente conjugar el verbo perder. Nacional rompió esa inercia y en los últimos tres años se convirtió en protagonista de América. Llegó a cuartos de final de una Champions, ganó la Liga Sudamericana y actualmente protagoniza una campaña perfecta en la Basketball Champions League Américas.

Sumando su campaña invicta en la Liga Sudamericana que ganó y la actual Champions , el tricolor suma 12 partidos invicto a nivel continental.

Los tricolores conquistaron la Liga Sudamericana 2024 ganando su grupo en Osorno y el Final 4 en Paysandú donde superaron a San Lorenzo por un punto en una infartante final .

No clasificaron a la Champions 2024-2025 a la que sí dijeron presente en esta temporada, 2025-2026, ganándole tres veces a Obras Basket de Argentina y también a Flamengo , vigente campeón de la máxima competencia continental.

Comparación con otras rachas en América

Esta imponente marca de Nacional a nivel internacional supera los 11 triunfos consecutivos que Guaros de Lara consiguió entre la Liga de las Américas 2016 y la Liga Sudamericana 2017 en una racha que se cortó en la serie final contra Estudiantes de Concordia.

Ese equipo de Guaros no solo conquistó esos torneos sino que también ganó la Liga de las Américas 2017.

La Liga de las Américas se jugó por última vez en 2019 y a partir de la temporada 2019-2020 se juega en su lugar la Basketball Champions League Américas de la que han participado, además de los sudamericanos, equipos de México, Nicaragua, Canadá, Puerto Rico y Panamá.

Flamengo también llegó a 11 victorias consecutivas al ganar sus ocho partidos de la Champions 2021, donde fue campeón, y vencer en los tres primeros de la edición 2021-2022 hasta ser derrotado por Boca Juniors en fase de grupos.

San Pablo fue campeón de la Champions en 2021-2022 con nueve triunfos consecutivos.

Ferro Carril Oeste ganó el año pasado la Liga Sudamericana con una campaña invicta de nueve partidos. Su anterior participación internacional se remontaba a 2019 cuando se despidió con derrota ante Corinthians por 77-57.

Una potencia como Minas Tenis, de Brasil, llegó a solo siete triunfos consecutivos entre el triunfo por el tercer puesto de 2022-2023 y una racha de 6-0 en la edición 2024-2025, ambas en Champions, cortada por Instituto de Córdoba en cuartos de final (67-60).

El único equipo que en los últimos años supera la actual racha de Nacional es Sesi Franca de Brasil que llegó a ganar 14 encuentros seguidos entre la Champions 2022-2023 que ganó con 10 triunfos más los primeros cuatro partidos de fase de grupos del mismo torneo en 2023-2025, en racha cortada por Obras Basket en un partido que se fue a alargue.

20260208 Álvaro Ponce Nacional tras ganarle a Flamengo por la Basketball Champions League Americas en Buenos Aires. Foto: FIBA Álvaro Ponce Foto: FIBA

"Este momento es el resultado de un proceso a largo plazo. Este es el cuarto año que llevo en Nacional donde vamos de la mano en los objetivos junto a la directiva. Nacional, como institución grande, apuesta a ir por todo y tuvimos la fortuna de campeonar a nivel local después de 88 años y de ganar la Liga Sudamericana por primara vez para un equipo uruguayo en 27 ediciones", contó el entrenador Álvaro Ponce a Referí.

"Ahora es muy difícil, pero la que nos queda es la Champions así que por qué no ilusionarnos y creer. Apostamos, nos reforzarnos y formamos un equipo competitivo aún sabiendo que damos con los equipos brasileños o con Boca Juniors que tienen presupuestos muy superiores al nuestro", expresó.

Ponce debutó a nivel internacional con Nacional en la Champions 2023-2024 donde Nacional eliminó a San Pablo en el grupo para luego enfrentarse con Halcones de Xalapa en cuartos de final perdiendo en una serie marcada por un increíble triple de los mexicanos desde la mitad de la cancha.

"Cuando le ganamos a San Pablo, la estadística decía que de los últimos 29 partidos con equipos brasileños se habían perdido 27, tanto a nivel de clubes como de selección". En ese torneo Nacional le ganó a los paulistas en Santiago del Estero y en Buenos Aires donde tuvo que fijar su localía por no poder alquilar el Antel Arena por sus altos costos.

"Al estar en una tercera competencia a nivel internacional ya nos sentimos más habituados al nivel de la exigencia que al ser altísimo también te exige a dar una mejor versión", comentó el entrenador.

"El poderío de los equipos brasileños lo ves cuando jugás de visitante. El Maracanazinho es más grande que el Antel Arena y San Pablo tiene el estadio en el mismo predio del Morumbí donde tienen estadios para el vóleibol y piscina olímpica. Son monstruos".

Nacional retornó en las últimas horas a Uruguay tras jugar la tercera ventana del grupo B de la Champions donde venció el sábado 77-73 al local Obras Basket con 21 puntos de Connor Zinaich y el domingo hizo lo propio con Flamengo por 89-79 con 25 puntos de James Feldeine y 20 de Zinaich. Los tricolores ya estaban clasificados y primeros tras la segunda ventana, cuando en Río vencieron a ambos rivales con sobresalientes actuaciones.

Ahora el tricolor jugará este jueves con Defensor Sporting, el lunes ante Unión Atlética y el otro jueves ante Cordón.

El equipo busca meterse entre los seis primeros para jugar la ronda por el título.

Luego llegará el parate por la disputa de Uruguay de la segunda ventana de Eliminatorias para el Mundial 2027. El jueves 26 el equipo de Gerardo Jauri visitará a Argentina y el lunes 2 de marzo lo hará ante Cuba que hará las veces de local en Panamá.

El miércoles 4 de marzo, Nacional viajará a Medellín para jugar la ida de cuartos de final ante Paisas Basketball Club, actual campeón de Colombia.

"Hoy de noche juegan con Astros de Jalisco y los vamos a ver porque son equipos que cambian mucho de extranjeros y la semana pasada anunciaron dos estadounidenses nuevos y queremos verlos en acción.

El partido de ida se jugará el viernes 6 o sábado 7 de marzo y la revancha, en Uruguay, en menos de una semana. De haber tercer partido Nacional será local.

"Si tenemos jugadores convocados a la selección es probable que tengan que viajar directo de Panamá a Medellín", adelantó el DT.

"En la Liga queremos meternos entre los seis de arriba y en la ronda título terminar lo más arriba posible. Fue un arranque atípico. Tuvimos jugadores que se lesionaron en la selección y tuvimos que ir haciendo la pretemporada en temporada, lo cual nos afectó. No es fácil afrontar la doble competencia con planteles más chicos en comparación al resto de América. Por eso ha sido importante la apuesta que hizo la directiva para retener a Ezequiel Bell", declaró el DT destacando el trabajo que encabeza el presidente Luis "Gallo" López.

Bell arrancó la temporada en lugar de Connor Zinaich pero se quedó cuando este llegó a Uruguay para sumarse a Ernesto Oglivie y James Feldeine.

"Tras el viaje a Río medio plantel se vio afectado por un virus, por gripe y eso nos afectó en los partidos contra Urunday Universitario y Hebraica Macabi donde hubo jugadores que ni tendrían que haber jugado. Los cambios de temperatura y el desgaste adicional juegan su partido, pero no lo ponemos como excusa porque la sanidad hace un trabajo artesanal y espectacular para mantener al planel sano. Es parte de un costo que asumimos con mucha felicidad", destacó Ponce.

Nacional de América. Doce partidos invicto a nivel internacional. Un título histórico. Y un desafío ambicioso para el cual viene dando pasos muy firmes haciendo respetar el básquetbol uruguayo: pelear la Champions.

La racha de 12 partidos de Nacional invicto a nivel internacional