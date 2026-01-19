Dólar
Nacional 59-39 Flamengo EN VIVO por la Basketball Champions League Americas: imponente primer tiempo del tricolor en el Maracanazinho

Tras golear a Obras Basket, Nacional enfrenta a Flamengo en el Maracanazinho en el cierre de la segunda ventana del grupo B de la Basketball Champions League Americas

19 de enero 2026 - 19:09hs
Álvaro Ponce y Gianfranco Espíndola

Foto: FIBA

EN VIVO

Nacional se enfrenta a Flamengo en el Maracanazinho de Río de Janeiro, desde la hora 19.10, en partido correspondiente a la tercera fecha de la segunda ventana del grupo B de la Basketball Champions League Americas. Los tricolores ya aseguraron su clasificación a cuartos de final al ganarle el domingo a Obras Basket con autoridad.

El partido

Primer cuarto: Nacional 34-22

Segundo cuarto: Nacional 59-39

Tercer cuarto:

Final:

Live Blog Post

La planilla del primer tiempo de Nacional

Feldeine y Oglivie: 14 puntos

Espíndola y Parodi: 12

Barrera: 3

Bell y Gómez: 2

Espíndola lidera los rebotes con 6. Pato Prieto las asistencias con 3.

Nacional tiró 15 triples y metió 6. El líder es Feldeine con 3.

Flamengo tiró 4 de 20 en triples.

Nacional le domina el rebote con 25 a 16.

Live Blog Post

Final del primer tiempo: Nacional 59-39

Imponente primer tiempo de Nacional donde se soltó en ataque y fue brutal el dominicano James Feldeine, autor de 3 en 5 intentos de triples. Es uno de los goleadores de Nacional con 14 junto con Ernesto Oglivie.

Live Blog Post

Final de un señorial primer cuarto de Nacional

Gran primer cuarto de Nacional. Defensa a ultranza que le permitió correr la cancha. Toleró una rápida salida por lesión de Ernesto Oglivie, quien luego regresó y metió 9 puntos. No jugó Connor Zinaich, quien sufrió un duro golpe el domingo contra Obras. Espíndola defendió como un león a Negrete y en ataque aportó 12 puntos siendo el mejor del arranque del primer cuarto.

Live Blog Post

Ya hay acciones en el Maracanazinho

Comenzó el partido. Nacional arrancó con Luciano Parodi, Patricio Prieto, Gianfranco Espíndola, Ezequiel Bell y Ernesto Oglivie.

Live Blog Post

Nacional viene de golear a Obras Basket

Repasá en esta nota cómo Nacional hizo trizas a Obras Basket, uno de los equipos siempre protagonistas del básquetbol argentino.

Live Blog Post

Por dónde ver Nacional vs Flamengo

El partido se verá por DSports.

Live Blog Post

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí

Comienza el relato minuto a minuto para un partidazo entre Nacional y Flamengo, en Río.

