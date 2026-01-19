Nacional se enfrenta a Flamengo en el Maracanazinho de Río de Janeiro, desde la hora 19.10, en partido correspondiente a la tercera fecha de la segunda ventana del grupo B de la Basketball Champions League Americas. Los tricolores ya aseguraron su clasificación a cuartos de final al ganarle el domingo a Obras Basket con autoridad.
Nacional 59-39 Flamengo EN VIVO por la Basketball Champions League Americas: imponente primer tiempo del tricolor en el Maracanazinho
Tras golear a Obras Basket, Nacional enfrenta a Flamengo en el Maracanazinho en el cierre de la segunda ventana del grupo B de la Basketball Champions League Americas