Nacional lanzó la venta de entradas para el amistoso en el Gran Parque Central en el que presentará a su nuevo equipo y con cambio de rival

Nacional lanzó la venta de entradas para el partido del próximo sábado en el Gran Parque Central , en el que presentará a su principal equipo con sus nuevos fichajes y que servirá como uno de los últimos tests para la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol.

El encuentro por la Serie Río de la Plata finalmente será ante Deportes Concepción de Chile, y no ante Colo Colo, como se había manejado la semana pasada y no se concretó.

El partido Nacional vs Deportes Concepción se jugará el próximo sábado 24 de enero a la hora 21:0 0.

Los tricolores jugarán este encuentro luego de la semifinal por la Copa de la Liga AUF ante Progreso que está prevista para el próximo jueves, con detalles a confirmar.

Entradas para Nacional vs Deportes Concepción

Nacional anunció la venta de entradas para el partidos, las que van desde los $ 300 a $ 800 las generales, con entradas para socios de $ 150 a $ 400.

La venta es a través de Tickantel.