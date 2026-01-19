Nacional lanzó la venta de entradas para el amistoso en el Gran Parque Central en el que presentará a su nuevo equipo y con cambio de rival
19 de enero 2026 - 14:06hs
Rodrigo Martínez, Tomás Verón Lupi, Agustín Dos Santos y Juan Cruz De los Santos
Foto: Leonardo Carreño/Focouy
Entradas para Nacional vs Deportes Concepción
Nacional lanzó la venta de entradas para el partido del próximo sábado en el Gran Parque Central, en el que presentará a su principal equipo con sus nuevos fichajes y que servirá como uno de los últimos tests para la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol.
El encuentro por la Serie Río de la Plata finalmente será ante Deportes Concepción de Chile, y no ante Colo Colo, como se había manejado la semana pasada y no se concretó.
Nacional vs Deportes Concepción
El partido Nacional vs Deportes Concepción se jugará el próximo sábado 24 de enero a la hora 21:00.
Los tricolores jugarán este encuentro luego de la semifinal por la Copa de la Liga AUF ante Progreso que está prevista para el próximo jueves, con detalles a confirmar.