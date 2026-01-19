El plan de Nacional con la cancha del Gran Parque Central para 2026, y la gran obra para instalar césped híbrido que tiene fecha; mirá lo que dijo Ricardo Vairo a Referí

Nacional definió su estrategia para el mantenimiento de la cancha del Gran Parque Central en la mejor forma posible en esta temporada 2026 y también tiene agendada la gran obra para instalar césped híbrido en su campo de juego.

Así lo indicó a Referí el presidente del club, Ricardo Vairo .

En ese sentido, señaló que en este 2026 el piso del Gran Parque Central tendrá el mantenimiento habitual que se realiza todos los años.

“En principio, Adriana Araújo (encargada de canchas del club) nos dice que la cancha este año la vamos a poder mantener bien”, dijo Vairo.

Juan Pablo Patiño en la cancha del Gran Parque Central en el primer amistoso que jugó Nacional en este 2026

Al comienzo de 2025, apenas iniciada la gestión de Vairo, el piso del Gran Parque Central lució en mal estado y la nueva administración del club tuvo que realizar estudios para ver qué medidas tomar.

Se conoció que el césped había cumplido un ciclo y debía ser sustituido, lo que implicaba levantar la cancha, pero sin tiempo para hacer esa obra aplicaron tratamientos paliativos para lograr mejoras temporarias, los que dieron resultado y el gramado del estadio de La Blanqueada lució aceptable el resto del año.

Ahora, en enero 2026, Nacional decidió que no se levantará la cancha, lo que se había manejado como una posibilidad para hacer a fines del año pasado y que fue pospuesta.

Nacional Progreso campeonato intermedio 2025/Ricardo Vairo Foto: Leonardo Carreño

Vairo explicó que este año se harán “solamente los trabajos naturales, mantenimiento, resembrado, aireado y todas esos trabajos”.

Consultado específicamente sobre cómo iba a estar la cancha esta temporada, señaló: “Va a estar en buenas condiciones todo el año”.

La gran obra que se pospuso y tiene una posible fecha

La directiva tricolor ya tiene proyectada una fecha para hacer la obra para cambiar el césped del Gran Parque Central, que finalmente no se hizo en diciembre 2025.

“Nosotros ya avanzamos, hoy tenemos tres presupuestos nuevos para hacer toda la obra (de levantar la cancha). Eso sería a partir de que termine este torneo a fin de año”, explicó Vairo.

Nacional entrenó en el Gran Parque Central con el Diente López Nacional entrenó en el Gran Parque Central con el Diente López Nacional

Con esa obra, el estadio mundialista de 1930 pasará a tener césped híbrido de última generación.

El presidente de Nacional explicó que la obra llevará un buen tiempo por todo lo que implica y por las condiciones de la construcción del Gran Parque Central.

“El tema no pasa solamente por cambiar el césped híbrido. Nosotros tenemos que bajar 90 centímetros la cancha y hay que sacar 6 .000 camiones de tierra, las máquinas no entran (en las condiciones actuales del estadio) y hay que hacer toda una obra, no es una cuestión de dos meses, sino de cuatro meses como mínimo. Pero tenemos toda la idea de poder encarar la obra una vez que termine el calendario de este año”.

En caso de comenzar la obra en diciembre de este año, Nacional no podrá utilizar su estadio hasta abril 2027, cuando comenzará la fase de grupos de la Copa Libertadores.