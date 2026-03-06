Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  20°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / HOMICIDIOS

Doble homicidio en barrio Cotravi: los cuerpos de las víctimas fueron encontrados con varios disparos de arma de fuego

En la escena del crimen trabajó personal de Policía Científica junto a efectivos de la Guardia Republicana y del Departamento de Homicidios

6 de marzo 2026 - 8:57hs
Doble homicidio en el barrio Cotravi

Doble homicidio en el barrio Cotravi

Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Policía de Montevideo investiga el homicidio de dos hombres que fueron encontrados dentro de un galpón en el barrio Cotravi.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el incidente tuvo lugar cerca de Camino Cibils, al oeste de la capital.

Hasta allí concurrió personal policial, quien había sido alertado del hecho por vecinos de la zona.

Más noticias
homicidio en la capuera de maldonado: un hombre de 68 anos fue asesinado a punaladas en el pecho
VIOLENCIA

Homicidio en La Capuera de Maldonado: un hombre de 68 años fue asesinado a puñaladas en el pecho

Policía Caminera.
TRAGEDIA

Un hombre de 42 años murió atropellado en Ruta 6: estaba junto a su hijo de 16 años caminando por la banquina

Una vez en la escena, los oficiales localizaron a las víctimas dentro de un galpón, cerca de una moto y con varios disparos en el cuerpo, según informó el consignado medio.

El vehículo encontrado había sido robado la noche anterior a un efectivo policial que se encontraba de particular junto a su pareja en la zona de Verdisol.

En la escena del crimen trabajó personal de Policía Científica junto a efectivos de la Guardia Republicana y del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Según reveló el consignado medio, las muertes habrían ocurrido al menos diez horas antes del hallazgo, lo que sugiere que el crimen podría haberse perpetrado en la noche del miércoles.

Las autoridades policiales por estas horas se mantienen investigando el hecho para esclarecer los motivos detrás de estos asesinatos y su posible vínculo con el robo de la moto al efectivo policial.

Temas:

homicidio Cotravi arma de fuego policía

Seguí leyendo

Las más leídas

Nacho Álvarez al arranque de Todo se sabe
STREAMING

Nacho Álvarez estrenó Todo se sabe: cómo fue el arranque del nuevo programa por streaming

El momento en el que el cuidacoches apedrea la camioneta
VIDEO

"¿Vas a pagar vos?" y "te la voy a romper toda": cuidacoches apedreó una camioneta en reclamo de dinero en Parque Rodó

Extranjero pasó casi 100 días sin poder salir de Uruguay por un champú que parecía tener cocaína: ITF lo descartó y podrá volver a su país
LIBERADO

Extranjero pasó casi 100 días sin poder salir de Uruguay por un champú que parecía tener cocaína: ITF lo descartó y podrá volver a su país

Diego Aguirre junto a su hijo Mateo, el día que le dio una placa por sus 100 partidos en su actual etapa como DT
PEÑAROL

Mateo, el hijo de Diego Aguirre, ahora trabaja en Peñarol: el pedido del director deportivo para sumarlo al club y la negativa inicial del entrenador

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos