Doble homicidio en barrio Cotravi: los cuerpos de las víctimas fueron encontrados con varios disparos de arma de fuego

La Policía de Montevideo investiga el homicidio de dos hombres que fueron encontrados dentro de un galpón en el barrio Cotravi .

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el incidente tuvo lugar cerca de Camino Cibils, al oeste de la capital .

Hasta allí concurrió personal policial, quien había sido alertado del hecho por vecinos de la zona .

Una vez en la escena, los oficiales localizaron a las víctimas dentro de un galpón, cerca de una moto y con varios disparos en el cuerpo , según informó el consignado medio.

El vehículo encontrado había sido robado la noche anterior a un efectivo policial que se encontraba de particular junto a su pareja en la zona de Verdisol.

En la escena del crimen trabajó personal de Policía Científica junto a efectivos de la Guardia Republicana y del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

Según reveló el consignado medio, las muertes habrían ocurrido al menos diez horas antes del hallazgo, lo que sugiere que el crimen podría haberse perpetrado en la noche del miércoles.

Las autoridades policiales por estas horas se mantienen investigando el hecho para esclarecer los motivos detrás de estos asesinatos y su posible vínculo con el robo de la moto al efectivo policial.