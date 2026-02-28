Homicidio en La Capuera de Maldonado: un hombre de 68 años fue asesinado a puñaladas en el pecho

Un hombre de 68 años fue asesinado de varias puñaladas en el pecho en el interior de una casa ubicada en la localidad de La Capuera , departamento de Maldonado , durante la madrugada de este sábado.

La víctima tenía un antecedente penal relacionado al suministro de sustancias estupefacientes en el año 2024 , informaron desde la Policía. Los oficiales fueron alertados del caso sobre las 07:00 de este sábado y acudieron a la casa ubicada sobre la calle Iporá, de esta localidad.

Después de los policías llegó al lugar una emergencia móvil que constató la muerte del hombre. El caso es investigado por efectivos de la zona, Policía Científica y del Departamento de Homicidios, además de la Fiscalía Letrada de 2.° Turno .

JUSTICIA Tres adolescentes detenidos en operativo policial en el barrio Marconi fueron condenados por un homicidio ocurrido a mediados de enero

MARCONI Uno de los detenidos en operativo policial del barrio Marconi fue imputado por dos homicidios

Otro hecho de violencia se generó durante la tarde del jueves en Montevideo, allí un adolescente de 17 años golpeó a un hombre de 70 años que cayó al pavimento. El anciano sufrió lesiones graves en la cabeza y se encuentra en coma.

A pocos metros del lugar fue identificado el adolescente, quien se encontraba acompañado por otros menores. De acuerdo con las manifestaciones recabadas en el lugar, el hombre habría salido de un bar cercano en presunto estado de ebriedad, realizando comentarios e intentando tocar a una adolescente, situación que habría desencadenado la agresión.

Enterado el fiscal de Adolescentes de 2º Turno, dispuso médico forense para la víctima y examen toxicológico.