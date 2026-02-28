Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / MEDIO ORIENTE

"Lo que está en juego es el futuro de la región", afirmó la B'nai B'rith por la guerra en Medio Oriente

La organización acusó a Irán de "financiamiento y respaldo a grupos armados no estatales" por décadas y de desarrollar "un programa nuclear que genera profunda alarma internacional"

28 de febrero 2026 - 21:10hs
Irán bajo ataque de Israel y EEUU.

Irán bajo ataque de Israel y EEUU.

AFP

Son horas de tensión en Medio Oriente tras la serie de ataques entre Estados Unidos e Israel hacia Irán y la respuesta del régimen islámico, por su parte la organización B'nai B'rith Uruguay afirmó que "lo que está en juego es el futuro de la región".

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el líder supremo iraní, Ali Jamenei, murió en los ataques que realizó en conjunto con el ejercito israelí. A su vez, el régimen de los ayatolá respondió con bombardeos sobre Israel y bases norteamericanas en la región.

"Es fundamental expresar una solidaridad clara y sincera con las sociedades que hoy viven bajo la amenaza creciente que representa la República Islámica de Irán", afirmó el comunicado de la organización uruguaya.

La B'nai B'rith afirmó que "durante décadas el régimen iraní ha contribuido a la desestabilización regional mediante el financiamiento y respaldo a grupos armados no estatales y el desarrollo de un programa nuclear que genera profunda alarma internacional".

"Hoy no solo Israel enfrenta ataques y amenazas; países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Bahréin, Kuwait y Qatar también han sufrido el impacto directo de esta política de agresión", afirmó la institución, que también pidió "no perder de vista lo que ocurre puertas adentro de Irán", como "restricciones sistemáticas a libertades fundamentales, represión de la disidencia y un alto costo humano para millones de ciudadanos que aspiran legítimamente a vivir en libertad y dignidad".

El gobierno de Donald Trump y el de Benjamín Netanyahu lanzaron en la mañana del sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido con misiles por toda la región.

El Ejército de Israel que inicialmente informó de un "ataque preventivo" señaló posteriormente que la ofensiva se ha producido contra "decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen".

