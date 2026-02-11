Tres adolescentes detenidos en operativo policial en el barrio Marconi fueron condenados por un homicidio ocurrido a mediados de enero

Tres adolescentes que habían sido detenidos en el operativo policial realizado por el Ministerio del Interior en el barrio Marconi fueron condenados por un homicidio ocurrido el pasado 15 de enero . Dos de ellos fueron juzgados como autores y el tercero como cómplice .

Al ser adolescentes, fueron hallados responsables de cometer una infracción gravísima por un delito de homicidio muy especialmente agravado , ya que se ejecutó con " brutal ferocidad ", señaló la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

Los dos adolescentes que fueron condenados como autores deberán estar cinco años en el INISA , mientras que el tercero pasará tres años y seis meses.

A estas condenas se debe sumar la imputación lograda más temprano para un hombre de 20 años, también buscado por dos homicidios, uno ocurrido el 14 de diciembre y el otro el 5 de enero.

La Operación Oasis, como se denominó al operativo policial llevado adelante en el barrio Marconi, consistió en el despliegue de 180 policías y casi 20 allanamientos. Como resultado, se detuvo a cinco personas, cuatro de las cuales ya fueron llevadas ante la Justicia. Resta que se formalice la investigación contra un adolescente que sigue a la espera de que se realice la audiencia.

En el marco de la operación Oasis se incautaron 31 teléfonos celulares, dos tablets, una moto adulterada, municiones de distintos calibres, dos pistolas Glock y una escopeta Doruk, modelo Atracker FX1, calibre 12 Gauge.