Justicia rechazó recurso de Daniela Cabral y ordenó la venta "inmediata" del apartamento donde la viuda de Basso cumple domiciliaria

El juez del concurso de Conexión Ganadera , Leonardo Méndez, rechazó el recurso presentado por la familia de Gustavo Basso que pretendía evitar que el apartamento donde Daniela Cabral cumple prisión domiciliaria fuera rematado y ordenó la venta "inmediata" del inmueble .

"Se resuelve desestimar en todos sus términos el recurso de reposición interpuesto contra la providencia 3404/2025, debiendo procederse por la sindicatura a la venta inmediata del bien inmueble objeto de esta incidencia ", recoge la sentencia a la que tuvo acceso El Observador.

En el concurso de la herencia de Basso , ese apartamento fue valuado en US$ 915.000 .

CONEXIÓN GANADERA Conexión Ganadera: Cabral anunció que dejaría el apartamento de Punta del Este pero ante reclamos de abogados de víctimas, se molestó y seguirá ahí

A finales de diciembre, la viuda de Basso presentó junto a su familia un recurso de reposición y apelación con el objetivo de evitar que el lugar donde cumplía prisión domiciliaria se rematara .

Con la idea de evitar la venta del lujoso apartamento, Cabral argumentó semanas atrás que en los últimos dos años habían vivido allí con su marido. Además, señaló que al morir Basso ella "no tenía ni tiene a la fecha otro inmueble, por lo que no tiene otro lugar para vivir".

La presentación del recurso tuvo lugar luego de que el propio Méndez decretara en noviembre la venta en remate privado del apartamento ubicado en Torre Imperiale de Punta del Este.

De acuerdo con el decreto al que accedió en su día El Observador, el juez determinó que "siendo de muy difícil conservación el bien inmueble descrito por sus importantes gastos fijos, autorizase su venta en subasta privada".

El lujoso inmueble que había sido adquirido por la familia Basso - Cabral años atrás tiene gastos comunes de $80.000 mensuales en temporada baja, más gastos de contribución altísimos a los que el concurso debía hacer frente.

El juez tomó la decisión luego de reclamos de abogados representantes de las víctimas que pedían que ese inmueble fuera rematado y de que el síndico del concurso lo entendió pertinente.

Recientemente, varios damnificados se manifestaron mediante un comunicado tras un año del inicio del proceso judicial contra Conexión Ganadera.

"El día después de la audiencia de rigor para decretar la continuidad de las medidas cautelares, y a un año del inicio del proceso, los damnificados de Conexión Ganadera aún esperan señales significativas, sin embargo, los tiempos de la Justicia claramente no son tiempos que los verdaderos perjudicados esperan", empezaron señalando en un documento firmado por Matías Corts como vocero del grupo.

Durante dicho escrito, los damnificados manifestaron su "gran disconformidad" sobre la situación de vivienda de Cabral.

"Mientras Pablo Carrasco está encerrado desde julio en la cárcel de Punta de Rieles, su esposa Ana Iewdiukow está desde octubre en la de Florida, Daniela Cabral cumple prisión domiciliaria en su apartamento de Punta del Este", cuestionaron.

Sobre esto, los damnificados se plantearon las siguientes preguntas: "¿Por qué esa diferencia entre prisión preventiva para unos y arresto en Punta del Este para ella?, ¿por qué se les aceptan capturas de conversaciones privadas, pero no aceptan los correos?".