Conexión Ganadera: dos de los hijos de Carrasco apelaron embargo de apartamento y garage; la jueza les recordó que el dinero salió de la empresa

Dos de los hijos de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, Baltasar y Guadalupe Carrasco, habían pedido el levantamiento de los embargos trabados sobre dos padrones que compraron en 2022, un apartamento y un garage por los que pagaron US$ 320 mil. Sin embargo, la justicia rechazó su solicitud alegando que el dinero salió de las empresas vinculadas a Conexión Ganadera y la ley permite embargar bienes en esta etapa del proceso, según surge de la resolución judicial a la que accedió El Observador.

Los hijos de los imputadoss alegaron que no son civilmente responsables por el hecho de ser hijos de los imputados Carrasco y Iewdiukow. Además alegaron que adquirieron las unidades por un negocio de compraventa, y que si bien el dinero "fue previamente donado por sus padres, se trató de un negocio oneroso donde el valor de adquisición fue el de mercado y no hay en principio nada que pueda permitir afirmar que ese dinero entregado por sus padres y ahorrado por estos antes de la fecha de adquisición, derive indubitablemente o al menos sin duda razonable, de las conductas que hoy se le imputan como reprochables penalmente”.

“Se trata de inmuebles de un valor promedio o por debajo del promedio para las zonas en que están ubicados y donde existen miles de unidades que se comercializan. No se trata de propiedades suntuosas o que se distingan por sus características o precio de las que existen en el barrio” , afirmaron.

Los hijos de Carrasco afirmaron que en el momento de hacer la compraventa “no puede presumirse que los comparecientes -jóvenes estudiantes- supieran o pudieran saber a esa fecha el estado de insolvencia de los negocios o sociedades de sus padres con la familia Basso”.

“No lo sabían ellos, como tampoco lo sabían los inversores según sus dichos, alguno de los cuales, revisten connotada experiencia o incluso méritos académicos en economía, negocios financieros y/o rurales”, agregaron.

Sin embargo, la jueza del caso Diovanet Olivera no hizo lugar al reclamo de los indagados en el caso Conexión Ganadera,

Tuvo en cuenta lo que informó el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez al responder al recurso, sobre que “no son meros terceros, sino que revisten la calidad de imputados” ellos también. De hecho, están citados a declarar en Fiscalía este mes como indagados.

“Queda claro que la adquisición de los inmuebles se produjo en el período en que ocurrieron los hechos delictivos (...) y que fueron pagados con dinero que salió de la cuenta bancaria de la empresa de ambos (Hernandarìas XIII), empresa que forma parte del grupo económico a través del cual se cometieron los hechos delictivos”, consideró el fiscal.

Informó a la jueza también que el dinero para la compra del inmueble, que en total costó US$ 326.000, los US$ 32.600 que se pagaron al escribano “salieron de la cuenta del BROU Hernandarias XIII y el 28 de marzo de 2022 completó el pago con una letra de cambio cruzada a nombre de Baltasar Carrasco por la suma de US$ 293.400, que fue debitada de la misma cuenta bancaria".

La jueza argumentó que no se los considera civilmente responsable solo por el vínculo familiar que los une a los imputados Carrasco e Iewdiukow sino porque los bienes “fueron adquiridos con dinero que provenía de la empresa Conexión Ganadera o de las empresas y/o personas que de una u otra forma estaban involucrados o integraban el grupo económico investigado”.

Justamente por eso, Olivera consideró que se procura asegurar la disponibilidad de los bienes ante un eventual decomiso en la sentencia definitiva.

La jueza agregó que “las medidas cautelares están dirigidas a impedir que la soberanía del Estado en su expresión más honrosa, que es la Justicia, se reduzca a una tardía e inútil expresión verbal, una vana ostentación de lentos mecanismos destinados a llegar siempre demasiado tarde”.

Además señaló que la figura del “decomiso ampliado” comprendido la ley de Lavado 19.574 determina que se pueda embargar bienes desde la etapa inicial del proceso.

De todos modos, la jueza elevará el recurso de apelación de los Carrasco al Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° turno que resolverá.