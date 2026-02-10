Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  23°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / TENDENCIA

Reunión de therians en la Plaza Independencia: de qué se trata este fenómeno viral entre jóvenes

Las personas que se identifican de esta manera suelen usar una máscara del animal con el que se autoperciben y caminar en cuatro patas

10 de febrero 2026 - 18:23hs
Therians en Montevideo
Joaquín Ormando
Therians Uruguay
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Therians en Montevideo
Joaquín Ormando
Therians en Montevideo
Foto: Joaquín Ormando

Un grupo de personas identificadas como therians, un fenómeno viral entre jóvenes, se reunió este martes en la Plaza Independencia, en un encuentro que fue convocado por redes sociales.

Con máscaras de animales cubriendo sus rostros, otros accesorios e incluso simulando caminar en cuatro patas, decenas de personas –en su mayoría jóvenes y adolescentes– se congregaron en la plaza.

El encuentro reunió a seguidores de esta tendencia, pero también a curiosos que se acercaron a ver de qué se trataba la reunión.

Más noticias
Así quedaron los autos involucrados en el accidente de Manantiales
JUSTICIA

Accidente en Manantiales: tribunal confirmó la condena de Nicolás Rocca por homicidio culpable

El senador del Frente Amplio (FA), Daniel Caggiani
ACUERDO

Caggiani explicó cómo será el tratamiento parlamentario del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Therians Uruguay
Therians en Montevideo

Qué son los therians

El término therian es utilizado para referirse a aquellas personas que se identifican con un animal. Muchas veces las personas se identifican con un lobo, un zorro, un perro o un gato, aunque el término refiere a animales en general.

Se trata de una tendencia que se volvió viral a través de plataformas como Youtube y TikTok.

En Argentina el fenómeno cobró especial notoriedad en las últimas semanas, con decenas de personas reuniéndose en parques y zonas de las ciudades, como el Barrio Chino de Buenos Aires.

En las últimas semanas, por ejemplo, Infobae entrevistó a un joven, que se hizo llamar Lexi, que se autopercibe como un zorro.

"Me identifico como un zorro. Nunca entré en los estereotipos de humanos, nunca me identifiqué con ellos 100%. Un therian es una persona que se identifica como un animal o como un ser no humano de forma involuntaria. Mi forma de ser se asimila a la de un zorro, así que yo siento que soy un zorro", contó el joven.

Embed - EL JÓVEN QUE SE AUTOPERCIBE ZORRO

Temas:

therians Plaza Independencia

Seguí leyendo

Las más leídas

Pronóstico de meteorólogo 
PRONÓSTICO

Meteorólogo reveló cuál será el día "más complicado" de la semana con lluvias y tormentas en todo el país

Túnel en Ciudad Vieja: hay más involucrados y no hay certeza absoluta de que se buscara robar un banco
INVESTIGACIÓN

Túnel en Ciudad Vieja: hay más involucrados y no hay certeza absoluta de que se buscara robar un banco

La multinacional alemana BASF despedirá parte de su plantilla en medio de una reestructura de su operación en Uruguay
PREOCUPACIÓN

La multinacional alemana BASF despedirá parte de su plantilla en medio de una reestructura de su operación en Uruguay

Gente en situación de calle. Archivo
OPERATIVO

En poco más de dos semanas de operativo, Interior y Mides retiraron a 356 personas en situación de calle

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos