Reunión de therians en la Plaza Independencia: de qué se trata este fenómeno viral entre jóvenes

Un grupo de personas identificadas como therians , un fenómeno viral entre jóvenes , se reunió este martes en la Plaza Independencia, en un encuentro que fue convocado por redes sociales.

Con máscaras de animales cubriendo sus rostros , otros accesorios e incluso simulando caminar en cuatro patas , decenas de personas –en su mayoría jóvenes y adolescentes– se congregaron en la plaza.

El encuentro reunió a seguidores de esta tendencia, pero también a curiosos que se acercaron a ver de qué se trataba la reunión.

El término therian es utilizado para referirse a aquellas personas que se identifican con un animal. Muchas veces las personas se identifican con un lobo, un zorro, un perro o un gato, aunque el término refiere a animales en general.

Se trata de una tendencia que se volvió viral a través de plataformas como Youtube y TikTok.

En Argentina el fenómeno cobró especial notoriedad en las últimas semanas, con decenas de personas reuniéndose en parques y zonas de las ciudades, como el Barrio Chino de Buenos Aires.

En las últimas semanas, por ejemplo, Infobae entrevistó a un joven, que se hizo llamar Lexi, que se autopercibe como un zorro.

"Me identifico como un zorro. Nunca entré en los estereotipos de humanos, nunca me identifiqué con ellos 100%. Un therian es una persona que se identifica como un animal o como un ser no humano de forma involuntaria. Mi forma de ser se asimila a la de un zorro, así que yo siento que soy un zorro", contó el joven.