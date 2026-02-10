Diputados vs privados de libertad y exfutbolistas: el cuadrangular que se jugará en Las Piedras con Salle incluido

Un grupo de diputados disputará este viernes un cuadrangular amistoso contra privados de libertad alojados en Punta de Rieles y exfutbolistas .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El objetivo del encuentro, que se realizará en Las Piedras, es visibilizar el " trabajo de reinserción social y generar un espacio de encuentro entre legisladores, organizaciones sociales y personas privadas de libertad" a través del deporte, señaló la organización –a cargo de la ONG Nueva Vida Uruguay y el despacho del diputado Marcos Presa – en un comunicado.

Los diputados por ahora confirmados para disputar el cuadrangular pertenecen a varios partidos políticos. Se trata de los frenteamplistas Carlos Rodríguez, Javier Umpiérrez, Gabriel Otero, Margarita Libschitz, Carlos Reutor, Presa, Sol Maneiro, Diana Noy, Aníbal Méndez y Agustín Mazzini.

TENDENCIA Reunión de therians en la Plaza Independencia: de qué se trata este fenómeno viral entre jóvenes

HUELGA Luis Fernández Albín y otros presos inician huelga de hambre: buscan que cese el aislamiento del narco

Por Identidad Soberana jugará el diputado Gustavo Salle , pero también Sebastián Sosa.

Los diputados formarán un equipo, pero también habrá otro integrado por privados de libertad de Punta de Rieles y exfutbolistas.

En ese último grupo hay figuras anunciadas como Álvaro "Tata" González, Christian "Pichón" Núñez, Raúl "Tito" Ferro, entre otros.

Aclaración: una versión anterior de la nota incluía al INAU en la disputa del cuadrangular, cuando la institución no participará en el evento. A los involucrados y lectores, las disculpas del caso.