Diputados vs privados de libertad y exfutbolistas: el cuadrangular que se jugará en Las Piedras con Salle incluido

Un grupo de diputados disputará este viernes un cuadrangular amistoso contra privados de libertad alojados en Punta de Rieles y exfutbolistas.
El objetivo del encuentro, que se realizará en Las Piedras, es visibilizar el "trabajo de reinserción social y generar un espacio de encuentro entre legisladores, organizaciones sociales y personas privadas de libertad" a través del deporte, señaló la organización –a cargo de la ONG Nueva Vida Uruguay y el despacho del diputado Marcos Presa– en un comunicado.
Los diputados por ahora confirmados para disputar el cuadrangular pertenecen a varios partidos políticos. Se trata de los frenteamplistas Carlos Rodríguez, Javier Umpiérrez, Gabriel Otero, Margarita Libschitz, Carlos Reutor, Presa, Sol Maneiro, Diana Noy, Aníbal Méndez y Agustín Mazzini.
Por Identidad Soberana jugará el diputado Gustavo Salle, pero también Sebastián Sosa.
Los diputados formarán un equipo, pero también habrá otro integrado por privados de libertad de Punta de Rieles y exfutbolistas.
En ese último grupo hay figuras anunciadas como Álvaro "Tata" González, Christian "Pichón" Núñez, Raúl "Tito" Ferro, entre otros.
Aclaración: una versión anterior de la nota incluía al INAU en la disputa del cuadrangular, cuando la institución no participará en el evento. A los involucrados y lectores, las disculpas del caso.